Что происходит со старыми электроприборами и чем они опасны?

Смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины, кондиционеры, тостеры... При покупке новой бытовой техники неизбежно возникает вопрос: а что же делать со старой? Именно старые электроприборы - тот вид мусора, который сложно и затратно утилизировать и который наносит вред окружающей среде.

В 2019 году среднестатистический россиянин произвел около 11 кг так называемого электромусора, американец - 19 кг, немец - 23 кг, а норвежец - целых 28 килограмм. В общей сложности на планете образовалось более 53 млн тонн этого вида отходов: эта масса сопоставима с весом 5300 Эйфелевых башен. Такие цифры приводятся в Global E-Waste Monitor - ежегодном докладе об утилизации электроприборов в разных странах мира, одним из авторов которого является Университет Организации Объединенных Наций (УООН).

80 процентов электромусора не перерабатывается

Даже если старый электроприбор больше не подлежит эксплуатации, он все равно имеет некоторую ценность - ведь при его производстве могли использоваться драгоценные металлы, такие как золото, серебро, платина, медь или железо. Поэтому общая стоимость сырья, которое содержится в электромусоре, собранном по всему миру, составляет около 57 млрд долларов, отмечается в исследовании.

Несмотря на это, в 2019 году в мире с соблюдением экологических стандартов было утилизировано менее 20 процентов электроприборов, отслуживших свой век. Остальные, как правило, оказываются либо среди обычного бытового мусора, который затем вывозят на свалку или сжигают, либо в руках дилеров, которые ремонтируют бывшую в употреблении технику и затем снова ее продают.

Свалка электроприборов в Китае

Риск для экологии и здоровья населения

Значительная часть (от 7 до 20 процентов) электрического мусора, произведенного в развитых странах, вывозится за рубеж - нелегально, под предлогом вторичного использования или под видом металлолома. Старые электроприборы затем попадают на свалки в странах Восточной Европы, Азии или Африки. Там их обычно разбирают и сжигают - зачастую без соблюдения каких-либо мер предосторожности.

Последнее создает серьезный риск для здоровья людей и оказывает губительное воздействие на окружающую среду. Помимо ценных металлов, старые электроприборы содержат и высокотоксичные вещества По данным Global E-Waste Monitor, в электромусоре, произведенном в совокупности всеми странами мира, содержится около 50 тонн ртути, 71 000 тонн бромсодержащих антипиренов и целый ряд других химических соединений.

Горы электромусора будут расти

При этом похоже, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Объем этого вида мусора увеличивается быстрее, чем всех других, утверждают авторы доклада. "За последние пять лет количество таких отходов росло в три раза быстрее чем население планеты, и на 13 процентов быстрее, чем ВВП всех стран мира вместе взятых", - сетует глава Международной ассоциации по обращению с твердыми отходами Антонис Мавропулос.

Сжигание электромусора в Гане (фото из архива)

Один из авторов доклада Global E-Waste Monitor, сотрудник УООН Рюдигер Кюр (Rüdiger Kühr) также отмечает, чтоувеличение объемов электромусора напрямую связано с ростом благосостояния населения планеты, особенно развивающихся стран. Проблему усугубляет еще и то, что на рынке постоянно появляются новые электронные устройства и модели смартфонов. На этом фоне глобальные объемы производства электроотходов уже в ближайшее десятилетие могут увеличиться на целых 20 млн тонн: если этот прогноз сбудется, то в 2030 году человечество произведет 74 млн тонн электрического мусора, говорится в докладе.

В ЕС объявили электромусору войну

При этомРюдигер Кюр отмечает, что любой электроприбор возможно практически стопроцентно утилизировать. Однако даже в Европе в данный момент удается переработать только лишь 42 процента электромусора. В Германии, к примеру, потребители должны сами доставлять такие отходы в специальные пункты сбора. Однако многие ленятся это делать и просто складывают старые электроприборы в ящики, относят на чердак или же выбрасывают в обычные контейнеры для бытовых отходов.

Европейские страны пытаются решить эту проблему сообща. С 2021 года в ЕС вступят в силу новые требования для производителей бытовой техники: в соответствии с постановлением Еврокомиссии, необходимо будет увеличить срок службы и ремонтопригодность таких устройств как стиральные машины, холодильники, телевизоры, посудомоечные машины, электродвигатели, источники света и светодиодные экраны. Производителей обяжут предоставлять клиенту запчасти в течение как минимум десяти лет после покупки товара.

Европейцы будут меньше тратить на электроприборы

По оценкам Еврокомиссии, к 2030 году новые меры позволят ежегодно экономить энергию в объеме 167 тераватт-часов. Это соответствует годовому энергопотреблению Дании с ее 5,8 млн жителей. Предполагается, что цель будет достигнута благодаря высокой энергоэффективности электронных приборов. Кроме того, если устройства будут служить дольше, их придется производить в меньших количествах. В соответствии с планом Еврокомиссии, в будущем расходы жителей стран ЕС на электричество и покупку новых бытовых электроприборов сократятся на 150 евро в год в пересчете на каждого пользователя.

Экологи приветствуют новые правила. Подход, согласно которому ремонт становится более важным, чем утилизация, в целом является новаторским, считает эксперт по экодизайну из Европейского бюро по проблемам окружающей среды (EEB) Жан-Пьер Швайцер. "Если говорить об экономике замкнутого цикла, то ремонт - очень важный пункт, с помощью которого можно сохранить ресурсы и снизить уровень загрязнения", - резюмирует Швайцер.

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Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За бытовой мусор, например, за содержимое пепельницы, кожуру бананов или упаковку от бургера, взимается штраф от 10 до 25 евро. Но отдельные города предпринимают более строгие меры. В Мёнхенгладбахе и Вуппертале с конца октября штраф повышается до 100 евро. В Кельне окурок, выброшенный в неположенном месте, может обойтись в 50 евро, если речь идет о детской площадке или парке - в 150 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Конечно, все проконтролировать и найти нарушителя не так просто. Но если его установят, за разбросанные в лесу канистры, упаковку и прочие подобные "мелкие" отходы можно получить штраф до 80 евро. В некоторых городах его взимут сразу же на месте - наличными и по карте. В других, например, в Падерборне, если нарушитель пойман впервые, сначала сделают предупреждение в виде "желтой карточки".

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Нелегальные отходы - прежде всего, проблема крупных городов, таких как Дюссельдорф или Кельн. На их устранение только в Северном Рейне - Вестфалии ежегодно расходуется около 7 миллионов евро. Бывает, что мусор выбрасывают вдоль дорог, а также на парковках. Это опасно, в частности, из-за риска распространения африканской чумы у свиней. За это предусмотрен штраф до 500 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Выброшенные в неположенном месте банки с остатками лака, краски, белил обойдутся нарушителю в 25-80 евро (в зависимости от объема). Если же в состав краски входят синтетические компоненты, загрязняющие окружающую среду и требующие особых условий утилизации, сумма штрафа намного увеличивается.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Крупногабаритный мусор, например, старую мебель, вывозит специальная служба - чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно только заранее вызвать. А тем, кто просто выставит такой мусор на улицу, в Германии грозит штраф от 50 до 150 евро за небольшие вещи и от 100 до 300 евро за более крупные предметы.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Электроприборы можно сдать бесплатно в специальном приемном пункте. Их обязаны принять и в магазине: мелкую бытовую технику - бесплатно, а если речь идет о крупных холодильниках или стиральных машинах, то в обмен на приобретение нового товара. Попытка выбросить холодильник в лесу стоит от 100 до 300 евро. И до 2500 евро, если устройство содержит такие опасные вещества, как асбест.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Строительный мусор можно сдать в пункте приема вторсырья - за определенную плату. Можно обратиться и в платную службу вывоза. За отслужившие обои, ламинат, ковролин, линолеум, плитку или кирпичи объемом до 1 кубометра нарушителю, пойманному с поличным, придется заплатить штраф в размере от 100 до 410 евро. За больший объем взимается до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В малоквартирных домах и в сельской местности для растительных отходов есть специальные контейнеры. Но если "зеленого" органического мусора много, то лучше отвезти его в коммунальный пункт сбора. Принимают такие отходы бесплатно. А вот за несанкционированную утилизацию грозит штраф до 5 до 820 евро в зависимости от объема.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Тому, кто ленится утилизировать автозапчасти или шины как положено, тоже придется раскошелиться. Штраф от 80 до 200 евро взимается за шины, выброшенные "на природе". Если их не больше пяти штук. За большее количество выброшенных шин налагается штраф до 510 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Сломанный велосипед, выброшенный в неположенном месте, будет стоить его бывшему владельцу от 20 до 80 евро, а разбитый мотоцикл - от 50 до 200 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За крупный железный автохлам, брошенный на произвол судьбы, предусмотрен штраф в размере от 100 до 1500 евро. За многократное нарушение закона или, например, за вывоз нескольких машин, нарушителю придется заплатить до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Убирать "кучки" за своими питомцами во время прогулок в специальный целлофановый пакетик в Германии обязаны их хозяева. Пакетик можно взять бесплатно в автоматах в парках, скверах или пешеходных зонах. Не уберете - придется заплатить от 10 до 100 евро в зависимости от "места преступления". В Кельне, например, штраф - 35 евро, в Дюссельдорфе - 75 евро. Автор: Инга Ваннер

