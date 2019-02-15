Что происходит за кулисами Мюнхенской конференции

55-я Мюнхенская конференция по безопасности открылась в пятницу, 15 февраля. Ее главная и официальная часть - это 48-часовая насыщенная программа, включающая десятки мероприятий, выступления президентов, речи министров обороны, дебаты с участием министров иностранных дел самых разных стран. Но помимо этого в кулуарах конференции открывается широкое поле для дипломатических возможностей. Зондирование позиций, выявление точек схождения - все это будет происходить за кулисами.

Возможно, на это влияет само место, где традиционно проходит конференция, - занимающий обширную территорию отель "Баварский двор" (Bayerischer Hof), настоящий архитектурный лабиринт со множеством связанных между собой помещений, идеально подходящий для закулисной дипломатии. Ковровое покрытие приглушает шаги. Бесчисленные лестницы и переходы открывают различные проходы к номерам отеля, а их почти 340. И если кому-то очень захочется, можно будет найти путь в обход любопытствующих репортеров и фотографов.

Организаторы конференции забронировали около сотни отдельных помещений для секретных переговоров. Получасовые слоты в них будут распределять по мере необходимости специально подготовленные сотрудники из "Группы двусторонних переговоров".

Официальная программа - лишь вершина айсберга

"Мюнхенская конференция - это место, где можно протестировать идеи, где могут зародиться новые альянсы, и где может начаться подготовка к тому, чтобы придать импульс мирным процессам или вообще начать их", - разъясняет Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger), многолетний руководитель конференции по безопасности.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер

Говоря это, он конечно, имеет в виду не только официальную программу. Она - лишь вершина айсберга, признает сам Ишингер. Как минимум равное значение имеют и общие политические дискуссии в главном Бальном зале "Баварского двора", и отдельные встречи в потаенных пространствах отеля. Но именно они превращают конференцию в платформу оперативной политики.

В своих интервью Ишингер часто приводит в качестве примера подписанный в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (в русской транскрипции СНВ-III, в английской - New START. - Ред.). Как он рассказал в интервью немецкому изданию Internationale Politik, переговоры об этом соглашении не смогли бы начаться, если бы не состоялись кулуарные встречи на Мюнхенской конференции 2009 года. А в 2011 году ратификационные грамоты также были подписаны в Мюнхене тогдашним госсекретарем США Хиллари Клинтон и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и тоже в кулуарах конференции.

А если к услугам высокопоставленных гостей предоставлены и специальные помещения, и синхронные переводчики, и можно провести секретную встречу, не выходя из здания отеля, то не удивительно, что там порой происходят действительно необычные переговоры. Не вдаваясь в детали, Ишингер рассказывает о том, как американцы однажды использовали такую возможность для того, чтобы "провести реальный разговор с иранцами".

Главный зал пустует, коридоры полны людей

Если вы заметите, что во время выступления канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) или вице-президента США Майка Пенса публики в зале стало меньше, то это точно не потому, что участники конференции отправились на осмотр достопримечательностей Мюнхена или в магазины за сувенирами. На самом деле они, скорее всего, участвуют в одной из многочисленных двусторонних встреч - в прошлом году, по сведениям организаторов конференции, их было почти 2200.

Двусторонние, а порой и трехсторонние встречи стали одной из неотъемлемых частей конференции, подчеркивает Тобиас Бунде (Tobias Bunde), ответственный за подготовку программы в Мюнхене. "Правительства многих стран видят в Мюнхенской конференции по безопасности весьма действенный и эффективный путь, чтобы в кратчайший срок встретить своих коллег из других стран. Иначе пришлось бы принять во внимание гораздо большее количество авиаперелетов", - заключает Бунде.

Говорить, а не писать в Twitter

А между тем тонкая дипломатия во внешней политике нередко уступает место постам в Twitter. Особенно часто будоражит сознание и союзников, и недоброжелателей президент США Дональд Трамп, объявляя о важных внешнеполитических решениях в очередном внезапном твите. Но для таких политиков, как Ангела Меркель, личная беседа с друзьями или с противниками во время Мюнхенской конференции ни в чем не потеряла свое значение. В наше время это не менее важно, чем в эпоху холодной войны, когда, собственно, Мюнхенская конференция и обрела свой статус.

"Сегодня мы вновь наблюдаем возникновение множества конфликтов, хотя в мире больше нет двухполярного противостояния. Но тем больше появляется локальных очагов напряженности или новых угроз, таких, как, например, угроза терроризма. И потому общение друг с другом как минимум столь же важно, как и во времена холодной войны", - так считает Меркель.

Как бы там ни было, в этом году в Мюнхене ожидается прибытие самой большой американской делегации за всю историю. Помимо вице-президента Майка Пенса должен приехать и госсекретарь Майк Помпео, и исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан, и спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси. И это вселяет надежду на то, что и в Вашингтоне продолжают поиски внешнеполитических решений, не полагаясь только на Twitter-дипломатию.

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