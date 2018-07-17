Что произошло в Турции за время действия чрезвычайного положения?

В Анкаре принято решение больше не продлевать режим чрезвычайного положения (ЧП), введенного президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом после неудавшегося путча в 2016 году. В среду, 18 июля, действие ЧП официально прекращается, однако многие турки еще долго будут ощущать на себе его последствия.

Почему в Турции ввели чрезвычайное положение?

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года группа военных попыталась устроить в стране госпереворот и отстранить от власти Эрдогана. В итоге путч провалился, а за одну только ночь погибли 249 человек, более 2 тысяч получили ранения. В качестве одной из первых ответных мер Эрдоган ввел в стране режим чрезвычайного положения. Такой шаг должен был способствовать скорейшему выявлению и наказанию организаторов и участников путча.

Реджеп Тайип Эрдоган

В ходе широкомасштабной чистки по всей стране десятки тысяч человек были обвинены в связах с движением живущего в США радикального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. В Анкаре считают его организатором попытки переворота, а его деятельность - террористической. После первоначального срока действия в 3 месяца режим ЧП продлевался уже семь раз подряд.

Сколько человек оказалось за решеткой?

На политическом уровне наиболее очевидным результатом введения ЧП стала полученная Эрдоганом возможность издавать законы в обход парламента - в виде президентских указов. За время действия режима он воспользовался этой возможностью 32 раза. По данным ООН, в целом по подозрению в поддержке путча были задержаны почти 160 тысяч и арестованы более 70 000 человек - в том числе журналисты, правозащитники и оппозиционные политики. Еще на 155 тысяч человек были заведены уголовные дела в связи с их возможным "членством в террористической организации".

Акция протеста в Анкаре против увольнения преподавателей вузов

Кроме того, Эрдоган подписал закон, продлевающий срок заключения под стражу без предъявления обвинений до 30 дней. Такое правило действовало вплоть до начала 2017 года: после того как Совет Европы вынес Анкаре предупреждение, этот срок сократили до 14 дней.

Сколько человек было уволено?

По данным МВД Турции, за период действия ЧП от работы были отстранены свыше 120 тысяч сотрудников госаппарата и бюджетников. Особенно сильный удар пришелся по университетам: более 5500 преподавателей вузов были уволены. Кроме того, были закрыты тысячи организаций по всей стране, включая университеты, частные школы, общежития, медицинские центры, фонды и прочие учреждения, которые подозревают в связях с движением Гюлена.

В рамках ЧП Эрдоган закрыл несколько десятков турецких СМИ

Репрессивные меры коснулись не только предположительных сторонников Гюлена, но и других оппозиционных сил. В частности, в турецких провинциях с преимущественно курдским населением своих постов лишились около ста мэров крупных городов: на их место назначены руководители, лояльные партии Эрдогана.

Сколько журналистов находятся в тюрьме?

Режим ЧП поставил на грань выживания многие турецкие СМИ, которые уже и ранее находились под жестким давлением властей. Своими указами Эрдоган прекратил деятельность 70 газет, 20 журналов, 34 радиостанций, 30 издательств и 33 телеканалов. Кроме того, ряд журналистов находятся под следствием по обвинению в пропаганде и поддержке терроризма или оскорблении президента страны.

По данным турецкого Союза журналистов на сегодняшний день в Турции за решеткой там находятся 143 журналиста. При этом ситуация продолжает ухудшаться. За время с 2010 по 2018 годы в рейтинге свободы прессы организации "Репортеры без границ" Турция опустилась с 138-й на 157-ю позицию.

Что произойдет после отмены ЧП в Турции?

24 июня в Турции прошли президентские и парламентские выборы, которые закончились победой Эрдогана. Выборы ознаменовали собой завершение перехода к президентской форме правления, которая значительно расширила полномочия лидера страны. Поэтому, несмотря на отмену режима чрезвычайного положения, Эрдоган сможет и в дальнейшем выпускать декреты, имеющие силу законов, без одобрения парламента.

Кроме того, правительство намерено ужесточить закон о борьбе с терроризмом. Новый законопроект предусматривает, что губернаторы смогут вводить ограничения на въезд и выезд из турецких городов на срок до 15 дней, а также налагать запреты на проведение массовых собраний.

Согласно новым правилам, акции протеста не должны создавать неудобства рядовым гражданам, не принимающим участия в мероприятии. Кроме того, паспорта лиц, подозреваемых в связях с террористами, подлежат конфискации сроком на три года. Критики законопроекта обвиняют турецкие власти в том, что новое законодательство фактически заменит режим ЧП.

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