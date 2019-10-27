Что провал на выборах в Тюрингии значит для Меркель и партий ФРГ?

30 процентов - менее трети голосов избирателей - получили 27 октября на выборах в федеральной земле Тюрингия вместе взятые партии так называемой "большой коалиции", правящей в Германии под председательством канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). Ее правительство, напомним, формируют консервативный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

30 процентов - это антирекорд. А ведь еще в предыдущем легислатурном периоде (2013 - 2017) партии "большой коалиции" имели в бундестаге такой подавляющий перевес, что великодушно согласились расширить права оппозиционных фракций, не получивших даже пятой доли депутатских мандатов.

Что произошло…

Для консерваторов итоги земельных выборов в Тюрингии (всего 21,8 процента) особенно болезненны. Ведь на протяжении 24 лет после объединения Германии они бессменно правили в этой восточногерманской земле, иногда даже в одиночку, имея в ландтаге абсолютное большинство.

Бодо Рамелов останется премьер-министром Тюрингии

ХДС стал здесь сильнейшей партией еще и на выборах в 2014 году. Власть, однако, консерваторам тогда пришлось уступить представителю посткоммунистической Левой партии Бодо Рамелову (Bodo Ramelow), сумевшему сформировать земельное правительство большинства, пригласив в него социал-демократов и "зеленых". В этот раз на первое место (31 процента) вышла Левая партия, а ХДС опустился сразу на третье. Второе с результатом в 23,4 процента заняла правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ).

… и что будет в Тюрингии

Харизматичный Рамелов одержал на этих выборах победу и потерпел поражение одновременно. Его личный рейтинг - вне конкуренции, но вот партнеры по коалиции подкачали, а в результате правительство Тюрингии лишилось большинства в ландтаге. Каким будет следующее - пока неясно.

АдГ в нем участвовать точно не будет, поскольку сотрудничество с правыми популистами все другие партии исключают, а ХДС не хочет идти на союз с Левой партией. Такая коалиция консерваторов и посткоммунистов и в самом деле была бы для Германии трудно представимой экзотикой. Пусть даже сам Бодо Рамелов - совсем нетипичный представитель Левой партии. Он, скорее, прагматичный левый центрист. Примечательно, что на его предвыборных плакатах порой вообще отсутствовал логотип Левой партии.

Бьёрн Хёкке ликует: его АдГ заняла в Тюрингии второе место

Впрочем, торопиться ему некуда. В Тюрингии есть одна особенность. В отличие от большинства других федеральных земель ее конституция не устанавливает срока после выборов, в течение которого должно быть сформировано новое правительство. Так что Бодо Рамелов и его министры на неопределенное время останутся на своих постах.

Кризис СДПГ - угроза для Меркель

Не исключено, что его "временное" правительство переживет даже кабинет министров Ангелы Меркель. Если крупное поражение ХДС, лидером которого она была долгое время, стало крайне неприятным сюрпризом, то партнеры консерваторов по федеральному правительству - социал-демократы - уже давно находятся в свободном падении. В Тюрингии за них не проголосовал даже один из десяти избирателей. Результат СДПГ - 8,2 процента.

Старейшая немецкая партия переживает глубочайший кризис. Виной тому, считают многие в СДПГ, именно участие в правительстве Меркель, "задушившей" социал-демократов в своих объятиях. В настоящее время в партии идет процесс выборов нового руководства - будущих сопредседателей партии. В финальный тур вышли две пары: одна, выступающая за продолжение участия в правительстве Меркель, вторая относится к этой коалиции критически, считает, что у СДПГ больше шансов оправиться в оппозиции.

Кто поведет ХДС на следующие выборы?

После выборов в Тюрингии риск развала правительства Меркель стал еще выше. Если это и в самом деле произойдет, то главной политической интригой Германии станет вопрос о том, кто поведет за собой консерваторов на досрочные выборы. Меркель еще одну свою кандидатуру исключила. Пока считается, что кандидатом в канцлеры (на досрочных ли выборах или очередных в 2021 году) должна стать ее "кронпринцесса" - избранная в декабре 2018 года председателем ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), позднее занявшая и пост министра обороны.

На нее христианские демократы возлагали большие надежды, но звезда преемницы Ангелы Меркель, похоже, начала закатываться, еще не взойдя. Потери ХДС сначала на выборах в сентябре в Бранденбурге, а теперь в Тюрингии в партии записывают на ее счет. Партия ропщет, среди христианских демократов растут сомнения, подходит ли Крамп-Карренбауэр на пост кандидата в канцлеры. Молодежная организация ХДС уже потребовала провести по этому вопросу внутрипартийный референдум, победителем которого вполне может оказаться не она, а уступившей ей на выборах председателя партии Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

Двухпартийное правительство в Германии - безнадежное дело

Но кто бы ни повел христианских демократов на досрочные или очередные парламентские выборы, итоги целой серии земельных показывают, что формирование двухпартийного правительства, не говоря уже об однопартийном, становится в Германии почти безнадежным делом. В шести из 16 федеральных земель ФРГ правительства уже сейчас трехпартийные, скоро - после завершения формирования правящих коалиций в Бранденбурге и Саксонии - их станет восемь.

Вот и на общефедеральном уровне, по опросам, шанс на минимальный перевес в бундестаге мог бы получить только один вариант двухпартийной коалиции - консерваторов с "зелеными". Все прочие политически реалистичные комбинации предполагают участие в следующем правительстве Германии как минимум трех партий.

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