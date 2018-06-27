Что принесут ОЗХО новые полномочия в борьбе с химоружием?

В результате газовой атаки 4 апреля 2017 года на город Хан-Шейхун, что на северо-западе Сирии, погибло, по данным ООН, не менее 83 человек. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) определила, что распыленным газом в Хан-Шейхуне был зарин. И это - лишь один из более чем 30 случаев с начала войны в Сирии, когда, по оценкам ООН, применялись боевые отравляющие вещества. В последний раз подобный случай был зафиксирован в апреле 2018 года в городе Дума, когда, предположительно, в результате применения хлора погибли более 40 человек, что привело к авиаудару США, Франции и Великобритании по объектам в Сирии.

По выражению министра иностранных дел Германии Хайко Маса (Heiko Maas), мировое сообщество в последние годы переживает "жестокий ренессанс химического оружия". И хотя не все эксперты согласны с немецким политиком, участившиеся случаи применения химоружия против гражданского населения в Сирии всерьез беспокоит ОЗХО.

Ряд западных стран полагают, что в данный момент отсутствует механизм, позволяющий выявлять ответственных за применение химического оружия. В этой связи Великобритания выдвинула предложение, поддержанное другими государствами, включая Германию, по согласованию процедуры, в рамках которой ОЗХО получала бы право "поименно" называть стороны, виновные в применении химоружия и расследовать подобные случаи. В среду, 27 июня, это предложение было принято большинством голосов на экстренной конференции ОЗХО: 82 - "за", 24 - "против".

Что такое ОЗХО и чем она занимается

ОЗХО со штаб-квартирой в Гааге была создана в 1997 году при поддержке ООН. Основой для работы организации стала Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО), которая прямым текстом исключает возможность производства, накопления и распространения химоружия. Помимо этого, на государства, подписавшие КЗХО, возлагается обязанность по уничтожению имеющихся запасов химического оружия.

Эксперты ОЗХО за работой (фото из архива)

В списке стран, имеющих отношение к конвенции, значатся 194 государства. По состоянию на конец июня 2018 года документ подписали и ратифицировали 164 страны. В дополнение к этому еще 27 государств присоединились к конвенции, одна ее одобрила, еще одна (Черногория) считается "историческим преемником" (со времен союзного государства Сербии и Черногории), а Израиль, подписавший КЗХО еще в 1993 году, документ пока не ратифицировал.

Официальная цель ОЗХО - "предотвращение использования химии в военных целях", что служит укреплению международной безопасности. Помимо этого, организация, как сообщается на ее сайте, стремится к уничтожению всего существующего химического оружия, а также заявляет об обеспечении мониторинга химической промышленности в целях "предотвращения возникновения нового оружия".

Но это - лишь на словах. На деле ОЗХО, при всей важности своей миссии и невзирая на почти всемирное представительство, до настоящего момента была довольно сильно ограничена в собственных полномочиях. Помимо мониторинга и действительно важнейшей практической работы специалистов на местах, организация в основном ограничивалась констатацией или подтверждением случаев применения химоружия и комментировала их подробности с экспертной точки зрения.

Спор о полномочиях ОЗХО

Расширение полномочий организации потребовалось в первую очередь в связи с тем, что истекает срок действия общего механизма расследований между Совбезом ООН и ОЗХО. Добиться его продления не удалось - Россия наложила вето на соответствующее предложение. И именно в связи с этим Великобритания озвучила инициативу по расширению полномочия ОЗХО.

Еще до голосования представители Сирии и России воспротивились этой идее. По словам главы делегации РФ на чрезвычайной конференции ОЗХО Георгия Коломанова, изменение мандата организации - "деструктивная идея", которая может "подорвать правовую основу" ОЗХО.

Государства, одобрившие КЗХО, никогда не подписывались под тем, "чтобы организация использовалась в качестве инструмента по определению ответственности" за использование химоружия, указал Коломанов. По его словам, инициатива Великобритании "представляет собой прямое вторжение в исключительные прерогативы Совета Безопасности ООН и ведет к подрыву авторитета ОЗХО и целостности КЗХО".

Если ОЗХО в будущем действительно будет собирать доказательства и называть причастных к химическим атакам, это облегчит привлечение виновных к ответственности. С другой стороны, ОЗХО действительно может сама оказаться "на линии огня", если будет принимать политические решения.

Эксперт по химоружию из Гессенского фонда по изучению проблемам мира (HSFK) Уна Бекер-Якоб (Una Becker-Jakob) считает, что большое преимущество ОЗХО - ее технические экспертизы. Это значит, что выводы специалистов организации всегда "глубоко подкреплены", что снижает "политизацию" вопроса до минимума.

И хотя конференция ОЗХО все-таки санкционировала расширение полномочий, несогласие России может оказывать определенное влияние и впоследствии. "В будущем будут постоянно подчеркиваться на то, что новый механизм не был поддержан всеми странами-участниками КЗХО", - подвела итог Уна Бекер-Якоб.

Смотрите также:

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Обращение Трампа к нации Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Три объекта атак Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Более жесткий удар Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Несколько пострадавших Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии В соответствии с национальными интересами Великобритании Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Российские объекты не пострадали Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии "Дамаск пересек "красную черту" "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Кто и как наносил удары США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Результаты налетов пока не известны Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Канцлер Германии одобрила атаку Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Протесты в Дамаске В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии. Автор: Ольга Мищенко

