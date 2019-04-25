Что принесут Испании досрочные парламентские выборы

В Испании в воскресенье, 28 апреля, пройдут досрочные парламентские выборы, по результатам которых будет создано новое правительство. Необходимость выборов была продиктована политической нестабильностью - отсутствием поддержки в парламенте у действующего кабинета, сформированного в июне 2018 года Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП). Практически вся его деятельность, включая разработанный бюджет на 2019 год, была блокирована парламентской оппозицией.

Между тем опросы общественного мнения в ходе предвыборной кампании, начавшейся 12 апреля, зафиксировали размежевание политических сил и фрагментацию политического поля. По данным социологов, ни одна из партий не получит в 350-местном парламенте абсолютного большинства в 176 депутатских мандатов, необходимых для формирования однопартийного правительства. А возможные партийные коалиции, судя по всему, едва ли приведут к стабильному правлению в течение предстоящего четырехлетия.

От ультраправых до ультралевых

В нынешних выборах участвуют 80 партий и предвыборных блоков, сообщил DW профессор политологии Мадридского университета Франсиско Варела. Однако шансы попасть в высший законодательный орган есть, по его словам, лишь у 10-13 из них. Политический спектр весьма разнообразен: от ультраправой "Испанской фаланги комитетов национал-синдикалистского наступления", ностальгирующей по временам Франко, до ультралевой "Партии антикапиталистических революционных сил", сторонницы коммунизма.

ИСРП, по данным опросов, лидирует накануне голосования

В целом "левый фланг", продолжает Варела, представлен на выборах более широко. Это, к примеру, сразу пять разных компартий, анархисты из партии "Долой систему!", а также левые региональные националисты вроде баскского "Единения" или каталонской Партии левых республиканцев.

К левым относят и организации, защищающие права женщин, пенсионеров, природу и животных. Левой считает себя и лидер "самой необычной" в стране, по оценке Франсиско Варелы, партии "Союз всех" - испанка нигерийского происхождения Элен Мукоро.

Основные игроки на парламентских выборах в Испании

Лидирует перед голосованием ИСРП, возглавляемая Педро Санчесом, рассказала DW, ссылаясь на результаты опросов, сотрудница мадридского Центра социологических исследований Габриэла Роспиде. По ее словам, за Соцпартией следует Народная партия (НП) Пабло Касадо.

Лидер левопопулистской партии "Подемос" Пабло Иглесиас

С 1982 года до недавнего времени ИСРП и НП периодически сменяли друг друга у власти, получая на выборах абсолютное большинство и формируя правительство. Ситуация, отмечает социолог, изменилась, когда в последние пять лет в политику "на фоне экономического кризиса, коррупционных скандалов и разочарованности испанцев в подобной двухпартийной системе ворвались три новые мощные силы".

Речь идет о левопопулистской партии Пабло Иглесиаса "Подемос" ("Мы можем"), которая склонила на свою сторону часть наиболее радикально настроенного левого электората, ранее голосовавшего за социалистов. Но больше всего, по данным Роспиде, пострадала НП. Многие ранее поддерживавшие ее либералы переметнулись к партии Альберта Риверы "Граждане", а консерваторы - к ультраправой партии "Голос" Сантьяго Абаскаля.

Борьба идей: левые обещают повысить пособия, правые - снизить налоги

Левые, ИСРП и "Подемос", подчеркивает политолог Варела, привлекают избирателей обещаниями социальных благ - увеличением минимальной зарплаты, пенсий, пособий по безработице и малоимущим, выплат при увольнениях. Левые также хотят сократить рабочий день, закрыть атомные станции, запретить проституцию, разрешить эвтаназию и перезахоронить бывшего диктатора Франко.

Агитация за ультраправую партию "Голос"

Правые - НП и "Голос", а также правоцентристские "Граждане", по свидетельству политолога, делают акцент на борьбе с экономическим кризисом и растущей безработицей, превышающей 14% трудоспособного населения. Они намерены снижать налоги, которые в Испании достигают 52% от дохода и тем самым душат любую деловую активность. Одновременно все три эти партии предупреждают, что огромные бюджетные расходы, обещанные левыми, в условиях кризиса непременно приведут страну к дефолту.

Возможные правительственные коалиции

По мнению мадридских экспертов Роспиде и Варелы, самой вероятной правящей коалицией, которая может возникнуть после выборов, является альянс ИСРП и "Подемос". Их, скорее всего, поддержат в парламенте каталонские и баскские сепаратисты, рассчитывающие на уступки левых их требованиям о независимости. Насколько прочным будет такое объединение, по мнению Варелы, предвидеть трудно, особенно учитывая радикализм "Подемос", которая не признает законов рыночной экономики и требует национализации банков и промышленности.

Альтернатива левым - союз либералов и консерваторов, хотя, согласно опросам, у него меньше шансов получить большинство и прийти к власти. Впрочем, пояснил Варела, на пути и этого потенциального альянса есть препятствия.

К примеру, ультраправый "Голос" постоянно упрекает своих более либеральных союзников в "мягкотелости". В частности, он требует жестких мер против каталонских и баскских сепаратистов - вплоть до полной ликвидации их автономии, выступает за отмену госфинансирования партий и сокращение госаппарата.

Евросоюз предупреждает испанских политиков

Влиятельная мадридская газета El País, ссылаясь на высокопоставленных деятелей Еврокомиссии, утверждает, что Брюссель "крайне обеспокоен перспективами Испании". ЕС призывает испанских политиков оставить партийные амбиции, проявить ответственность и сформировать "стабильное правительство, способное эффективно решать насущные проблемы страны".

А это, помимо упомянутого экономического кризиса и безработицы, - острый бюджетный дефицит и дефицит пенсионного фонда, колоссальный внешний долг и огромная задолженность населения банкам.

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