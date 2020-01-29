Что привез Путину и Собянину баварский премьер Зёдер

В среду, 29 января, Москву с официальным визитом посетил премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС), входящего в консервативный блок партий ХДС/ХСС и в правящую в Германии коалицию, Маркус Зёдер (Markus Söder). В России он политик не самый известный. Однако в Германии его считают одним из возможных кандидатов в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС. Не исключено, что в том числе и поэтому Зёдер встретился не только с пригласившим его мэром Москвы Сергеем Собяниным, но и c президентом Владимиром Путиным. Обоим немецкий политик привез баварское пиво и свое видение ситуации вокруг санкций ЕС в отношении РФ.

Что особенного в визите премьер-министра Баварии в Москву

Официальный визит премьер-министра Баварии в Москву начался в девять утра у Храма Василия Блаженного на Красной площади. Фотографируясь на камеры журналистов, Маркус Зёдер осторожно ступал по подмерзшей кремлевской брусчатке. Впрочем, в своих заявлениях он не был так скован. Баварский премьер-министр сразу пояснил, что поддерживает санкции против России. "Они продемонстрировали свою действенность и было бы ошибочным просто сказать сейчас, что все опять хорошо", - сказал он, подчеркивая, что и его позиция, и его визит целиком согласованы с бундестагом и канцлером Ангелой Меркель.

Маркус Зёдер

Зачем тогда Путину отдельно встречаться с премьер-министром одной из 16 федеральных земель ФРГ, если буквально пару недель назад он принимал в Кремле канцлера ФРГ? Все дело в том, что Зёдер - непростой политик для России. Во-первых, потому что представляет интересы именно Баварии - земли, с которой у страны предостаточно общих экономических и не только связей. Его предшественник, Хорст Зеехофер (сейчас глава МВД ФРГ), тоже любил бывать в Москве. Так что "баварские встречи" стали своего рода традицией. С другой стороны, Зёдер возглавляет ХСС и, о чем нередко говорят в Германии, именно его кандидатуру в канцлеры от блока ХДС/ХСС могут рассмотреть на следующих парламентских выборах в Германии (очередных или досрочных).

Что обсуждали Зёдер и Путин в Кремле

И хотя Зёдер был уже в Москве раньше, в том числе на встречах с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным, с Путиным он никогда официально не беседовал. Получасовой разговор Зёдера и Путина закрыли от журналистов, но, по словам премьера, он был дружественным. В подарок немецкий политик даже вручил российскому президенту баварское светлое пиво. "Все же есть понимание, что обе страны должны еще плотнее работать вместе", - сказал Зёдер, отметив, однако, что у России и Германии пока разные взгляды на мир.

Маркус Зёдер принимает участие в возложении венков на могилу Неизвестного солдата

Много говорили о взаимном обмене не только в сфере экономики, но и в научной области. В том числе - в сфере искусственного интеллекта, в развитие которого Бавария готова щедро инвестировать. Наконец, премьер обсудил Путиным убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Россия должна уважать суверенитет ФРГ, особенно подчеркнул премьер. Однако в реакции Путина на его слова не было ничего выдающегося. И хотя на переговорах премьер трижды заводил речь об убийстве, на это президент лишь один раз кивнул.

"Похорошевшая Москва" по-баварски: в метро с Бетховеном и выставка в Третьяковке

Минута молчания, венок на могилу Неизвестного солдата у Кремлевской стены - и вот Зёдер уже поспешил на прием к Собянину. По пути от Александровского сада ему на бегу рассказали, как изменилась столица (в лучшую сторону) и стала главным фестивальным городом мира.

Те самые матрешки в подземном переходе, что увидел Зёдер

В подземном переходе на пути в мэрию он на секунду задержал взгляд на витрине с непривычными для немца матрешками с изображением Сталина. Загляни премьер внутрь, он бы, вероятно, еще больше удивился, обнаружив там фигурки Ленина, Хрущева, Брежнева и - самую маленькую - Путина.

"К большому сожалению, мы вам не можем показать настоящую русскую зиму. В этом году она у нас европейская", - сказал Собянин, приветствуя Зёдера в Синем зале мэрии. И, вероятно, пошутив, добавил, что специально для премьера в Москве продлили рождественский фестиваль.

Зёдер также подхватил тему изменившегося климата - как природного, так и политического. Он сказал, что у Баварии есть передовые технологии в области экологии и охраны окружающей среды. Однако взаимообмен в этих и других отраслях мог бы быть больше, реши Россия и Германия крупные политические вопросы. И снова упомянул ситуацию в Украине и убийство в Тиргартене, которое он, смягчив, назвал "случаем".

Сергей Собянин и Маркус Зёдер

"Если нам удастся все эти вопросы решить, то потенциал, который будет перед нами, станет просто необъятным", - сказал Зёдер. После Собянин и Зёдер подписали совместное заявление о сотрудничестве. По сути, это документ, в котором Бавария и Москва еще раз договорились реализовывать разные совместные проекты. Пока что без искусственного интеллекта. Из запланированного: Дни Баварии в Москве, запуск в конце лета вагона метро, в котором будет звучать отрывки их произведений Бетховена, а также пара новых выставок.

О чем Зёдер говорил с Оюбом Титиевым и другими правозащитниками

Помимо официальных визитов, Зёдер дополнил свою программу двухчасовой встречей с гражданскими активистами и правозащитниками. На нее пригласили представителей "Мемориала" Ирину Щербакову и Оюба Титиева, исполнительного директора Сахаровского центра Сергея Лукашевского, бывшего главу Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаила Федотова, экономиста Евгения Гонтмахера и члена действующего СПЧ протоиерея Кирилла Каляду.

Говорили в основном о положении гражданского общества в России и о том, в каких условиях работают неправительственные организации. "Господин премьер-министр выражал живой интерес к тому, что происходит. Шла речь о ценностных устремлениях российского общества", - сказал DW директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский.

Михаил Федотов назвал встречу "очень продуктивной". "Зёдер сам нам сказал, что у него очень мало информации о состоянии гражданского общества в России. Думаю, что из того, что мы рассказывали, у премьера сложилось полное впечатление о том, как обстоят дела", - пояснил он DW. По словам Федотова, баварский премьер сказал, что верит в то, что свобода в конечном итоге победит. "На что я ему ответил, что я тоже в это верю. А если свобода еще не победила, значит, это еще не конец", - рассказал Михаил Федотов.

Один из членов правления "Мемориала", глава образовательных программ Ирина Щербакова, которая присутствовала на встрече вместе с Оюбом Титиевым, напротив, заметила, что по тем вопросам, которые задавал Зёдер, было видно, что он хорошо осведомлен о том, что происходит в российском гражданском обществе. Сергей Лукашевский назвал разговор с премьером Баварии скорее "дипломатическим". "Он слушал и задавал вполне разумные вопросы, но я не могу по ним судить, это просто профессионализм политика или осведомленность", - сказал DW Лукашевский. По его словам, премьер-министр Баварии вспомнил, как в юности участвовал в гражданских акциях в поддержку Сахарова, который тогда находился в ссылке.

"Поэтому я предположил, что поскольку в 2021 году будет столетний юбилей академика Сахарова, какие-то молодежные организации Баварии возможно снова заинтересуются этой темой", - резюмировал Лукашевский.

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