Что пели о Луне: 10 самых крутых синглов всех времен

21 июля исполняется 50 лет с высадки человека на Луну. Командир космического корабля "Аполлон-11", американский астронавт Нил Армстронг стал первым, кто ступил на поверхность естественного спутника Земли. В нашей подборке - лучшие песни, на создание которых сонграйтеров вдохновила Луна. Возможно, вам захочется внести эти выдающиеся синглы в ваш плейлист. Итак...

Bad Moon Rising (1969)

"Восход плохой луны" - так можно перевести название композиции "Bad Moon Rising", написанной американским певцом и гитаристом, фронтменом и автором большей части репертуара рок-группы Creedence Clearwater Revival Джоном Фогерти. Это песня рассказывает о человеке, продавшем свою душу дьяволу. "Не выходи сегодня ночью из дома, это заберет твою жизнь - плохая луна восходит", - такое зловещее предостережение звучит в ее припеве.

Pink Moon (1972)

"Розовая луна уже в пути, и она всех вас достанет", - поется в балладе "Pink Moon", вошедшей в одноименный альбом британского певца и композитора Ника Дрейка. Он был написан всего за две ночи. Как и хотел Дрейк, в нем звучат лишь гитара и голос - ну, и несколько аккордов на клавишных. После выхода этого диска его 26-летний автор умер от передозировки антидепрессантов: он страдал депрессиями и не мог без медикаментов. В музыке Дрейка черпают вдохновение Элтон Джон и Нора Джонс.

Man On The Moon (1999)

Песня "Man On The Moon" ("Человек на Луне"), написанная лидером американской рок-группы R.E.M. Майклом Стайпом, стала частью саундтрека к одноименному фильму Милоша Формана.

Эта кинокартина не о космонавтах. Она рассказывает о жизни популярного в 1970-х годах в США комика Энди Кауфмана, образ которого на экране воплотил Джим Керри. Кауфман умер в 1984 году, но существует легенда, что его жизнь продолжается. Поговаривают даже, что он перевоплотился в Дональда Трампа…

Walking On The Moon (1979)

"Гигантские шаги - это то, что вы делаете, гуляя по Луне", - поется в песне "Walking On The Moon" ("Прогулка по Луне"), написанной десять лет спустя после высадки человека на Луну и вошедшей в альбом "Reggatta de Blanc" лондонской рок-группы The Police. В композиции выражается беспокойство по поводу того, что во время прогулки по Луне запросто можно сломать себе ноги - даже несмотря на невесомость. Видимо, фронтмену коллектива Стингу такое пришло в голову после того, как он еле-еле добрался до своего гостиничного номера после веселого застолья с друзьями-музыкантами.

Moonshadow (1971)

Британский музыкант и сонграйтер Кэт Стивенс, который взял себе новое имя Юсуф Ислам, вырос в лондонском Вест-Энде, где жизнь круглые сутки бьет ключом и улицы ночью всегда ярко освещены.

"Я никогда не видел Луну, повсюду были только лишь уличные фонари. А потом как-то я оказался на набережной. Стояла прекрасная лунная ночь, и в свете Луны я увидел свою тень. Это было невероятно круто", - поделился своими воспоминаниями Стивенс в одном телешоу. По его словам, этот эпизод и подвиг его написать композицию "Moonshadow" ("Лунная тень").

Moonlight Shadow (1983)

"Тень в лунном свете" - так переводится название сингла "Moonlight Shadow", написанного британским музыкантом и композитором Майклом Олдфилдом.

Когда был убит Джон Леннон, Олдфилд находился в отеле, расположенном в непосредственной близости к месту трагедии. Именно после этого, глубоко потрясенный произошедшим, он сочинил эту композицию, прозвучавшую в исполнении шотландской певицы Мэгги Райлли. Впрочем, большую роль при написании сингла сыграл и фильм о нелепо погибшем американском иллюзионисте Гарри Гудини.

Moondance (1970)

Баллада "Moondance" (Лунный танец"), вошедшая в одноименный альбом северо-ирландского музыканта и автора-исполнителя Вана Моррисона, сразу стала хитом - и подтверждением того, что из джаза и поп-музыки можно сделать чарующий коктейль. "Эта чудная ночь - для лунного танца, со звездами в твоих глазах, и - фантастическая ночь для любви", - поется в песне, которая, как сказал Моррисон, хорошо подошла бы для Фрэнка Синатры.

Dancing In The Moonlight (1973)

Впервые композиция "Dancing In The Moonlight" ("Танец при лунном свете") прозвучала в 1973 году в исполнении французско-американской рок-группы King Harvest. Но суперхитом она стала в 2000 году, когда ее версию представила британская поп-группа Toploader. "Когда луна становится большой и яркой, - это невероятная радость, и мы выходим из дома и танцуем при лунном свете", - поется в этой песне.

Virginia Moon (2005)

Когда американская альтернативная рок-группа Foo Fighters, образованная в 1995 году бывшим участником Nirvana Дэйвом Гролом и прославившаяся лихим саундом, вдруг выпустила в 2005 году альбом "In Your Honor", ее фанаты ахнули от удивления: на диске звучали совершенно не типичные для Foo Fighters тихие, мелодичные акустические композиции.

Одна из них - баллада "Virginia Moon" ("Луна Вирджинии"), которую Дейв Грол исполняет в тандеме с джазовой певицей Норой Джонс. "Луна Вирджинии, я буду ждать тебя сегодня ночью", - поется в песне.

Clouds Across The Moon (1985)

"Clouds Across The Moon" ("Облака на Луне") называется забавная композиция из репертуара британской группы Rah. В ней с очаровательным стебом поется о женщине, которая пытается установить контакт со своим мужем, принимающим участие в космической экспедиции. Супруга хочет пожелать милому всего наилучшего и передать ему привет от детей, но в то же время четко дает понять: она не только не собирается ждать его возвращения на Землю вечно, но даже подыскивает себе уже нового партнера - тем более что от воздыхателей у нее отбоя нет.

Смотрите также:

Фотогалерея: Нарисованный Юрий Гагарин

Нарисованный Юрий Гагарин Первый в мире Когда немецкого графика, лауреата международных премий Клауса Энзиката (Klaus Ensikat) спрашивают, помнит ли он все свои работы, он отрицательно качает головой. Но одна давно проиллюстрированная им, но так и не изданная книга до сих пор на его памяти. Она посвящена полету в космос Юрия Гагарина.

Нарисованный Юрий Гагарин Приземление после полета Новая книга о первом полете человека в космос, совершенном советским космонавтом Юрием Гагариным, должна была выйти в свет к 12 апреля 2011 года - к 50-летию со дня этого события. Идея издать ее принадлежит австрийскому журналисту и писателю Вальтеру Фамлеру, страстному почитателю Гагарина и исследователю его жизни. На этом рисунке Клаус Энзикат изобразил приземление Гагарина после полета.

Нарисованный Юрий Гагарин Космическая гонка СССР и США Книга была уже почти готова, когда выпускавшее ее издательство объявило о банкротстве. Работы Клауса Энзиката легли на архивную полку. На этом рисунке-аллегории - образы советской и американской пропаганды. В их числе - обезьяна, запущенная в космос США, и собака Лайка - героиня советской космической эпопеи.

Нарисованный Юрий Гагарин В окрестностях деревни Смеловка Относительно встречи Гагарина после приземления есть разные версии. Художник изобразил старушку с внучкой, пасших корову близ деревни Смеловка Саратовской области. Зато доподлинно известно одно: после катапультирования в герметичном скафандре у Гагарина не сразу открылся клапан, через который должен был поступать воздух. И космонавт чуть не задохнулся.

Нарисованный Юрий Гагарин Захватывающий рассказ Герой этой иллюстрации - русский мальчик, которому дедушка рассказывает о космическом полете Юрия Гагарина. Разумеется, после этого мальчик твердо решает стать космонавтом.

Нарисованный Юрий Гагарин Юные фанаты в швейцарской глубинке Действие этой истории разворачивается в 2009-2010 годах, а его местом становится одна швейцарская школа. Юрий Гагарин тут возведен в культ. Биографию человека, благодаря которому 12 апреля 1961 года был начат отсчет космической эры человечества, здесь знает каждый школьник. Ребята от души восторгаются Гагариным, во всем хотят брать с него пример и мечтают пополнить ряды космонавтов.

Нарисованный Юрий Гагарин Тонкая ирония поп-арта Клаус Энзикат родился 16 января 1937 года в Берлине. После школы он поступил в Высшую школу прикладного искусства, а окончив ее, работал дизайнером в сфере рекламы и параллельно иллюстрировал книги. Позже он также преподавал в вузах Берлина и Гамбурга. По своему стилю этот график тяготеет к ироничному поп-арту. Его рисунки наполнены множеством деталей и выводят читателя за рамки текста.

Нарисованный Юрий Гагарин Немецкий космонавт Зигмунд Йен В ГДР Юрий Гагарин был культовой фигурой. В 1978 году его немного потеснил Зигмунд Йен - первый и единственный космонавт ГДР, первый немец в космосе. 26 августа 1978 года в качестве космонавта-исследователя советского космического корабля "Союз-31" он совершил экспедицию на орбитальную станцию "Салют-6".

Нарисованный Юрий Гагарин Человек, который не гонит время "Фауст", "Бременские музыканты", "Ветхий завет", - в общей сложности свыше 600 книг, будь то классика или современная литература, украшают иллюстрации Клауса Энзиката. На вопрос DW о том, сколько же на его счету графических работ, он только пожимает плечами. "Подсчитывают обычно "под занавес". А у меня, думаю, время еще есть", - улыбается 82-летний немецкий график. Автор: Наталия Королева



Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"