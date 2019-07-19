 Что пели о Луне: 10 самых крутых синглов всех времен | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.07.2019

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Культура и стиль жизни

Что пели о Луне: 10 самых крутых синглов всех времен

Композиций, где поется о Луне, в поп-музыке много. Представляем те, что вошли в список журнала Rolling Stone "500 величайших песен всех времен".

В лунном свете: памятник группе The Beatles в Ливерпуле

21 июля исполняется 50 лет с высадки человека на Луну. Командир космического корабля "Аполлон-11", американский астронавт Нил Армстронг стал первым, кто ступил на поверхность естественного спутника Земли. В нашей подборке - лучшие песни, на создание которых сонграйтеров вдохновила Луна. Возможно, вам захочется внести эти выдающиеся синглы в ваш плейлист. Итак...

Bad Moon Rising (1969)

"Восход плохой луны" - так можно перевести название композиции "Bad Moon Rising", написанной американским певцом и гитаристом, фронтменом и автором большей части репертуара рок-группы Creedence Clearwater Revival Джоном Фогерти. Это песня рассказывает о человеке, продавшем свою душу дьяволу. "Не выходи сегодня ночью из дома, это заберет твою жизнь - плохая луна восходит", - такое зловещее предостережение звучит в ее припеве.

Pink Moon (1972)

"Розовая луна уже в пути, и она всех вас достанет", - поется в балладе "Pink Moon", вошедшей в одноименный альбом британского певца и композитора Ника Дрейка. Он был написан всего за две ночи. Как и хотел Дрейк, в нем звучат лишь гитара и голос - ну, и несколько аккордов на клавишных. После выхода этого диска его 26-летний автор умер от передозировки антидепрессантов: он страдал депрессиями и не мог без медикаментов. В музыке Дрейка черпают вдохновение Элтон Джон и Нора Джонс.

Man On The Moon (1999)

Песня "Man On The Moon" ("Человек на Луне"), написанная лидером американской рок-группы R.E.M. Майклом Стайпом, стала частью саундтрека к одноименному фильму Милоша Формана.

Эта кинокартина не о космонавтах. Она рассказывает о жизни популярного в 1970-х годах в США комика Энди Кауфмана, образ которого на экране воплотил Джим Керри. Кауфман умер в 1984 году, но существует легенда, что его жизнь продолжается. Поговаривают даже, что он перевоплотился в Дональда Трампа…

Walking On The Moon (1979)

"Гигантские шаги - это то, что вы делаете, гуляя по Луне", - поется в песне "Walking On The Moon" ("Прогулка по Луне"), написанной десять лет спустя после высадки человека на Луну и вошедшей в альбом "Reggatta de Blanc" лондонской рок-группы The Police. В композиции выражается беспокойство по поводу того, что во время прогулки по Луне запросто можно сломать себе ноги - даже несмотря на невесомость. Видимо, фронтмену коллектива Стингу такое пришло в голову после того, как он еле-еле добрался до своего гостиничного номера после веселого застолья с друзьями-музыкантами.

Moonshadow (1971)

Британский музыкант и сонграйтер Кэт Стивенс, который взял себе новое имя Юсуф Ислам, вырос в лондонском Вест-Энде, где жизнь круглые сутки бьет ключом и улицы ночью всегда ярко освещены.

"Я никогда не видел Луну, повсюду были только лишь уличные фонари. А потом как-то я оказался на набережной. Стояла прекрасная лунная ночь, и в свете Луны я увидел свою тень. Это было невероятно круто", - поделился своими воспоминаниями Стивенс в одном телешоу. По его словам, этот эпизод и подвиг его написать композицию "Moonshadow" ("Лунная тень").

Moonlight Shadow (1983)

"Тень в лунном свете" - так переводится название сингла "Moonlight Shadow", написанного британским музыкантом и композитором Майклом Олдфилдом.

Когда был убит Джон Леннон, Олдфилд находился в отеле, расположенном в непосредственной близости к месту трагедии. Именно после этого, глубоко потрясенный произошедшим, он сочинил эту композицию, прозвучавшую в исполнении шотландской певицы Мэгги Райлли. Впрочем, большую роль при написании сингла сыграл и фильм о нелепо погибшем  американском иллюзионисте Гарри Гудини.

Moondance (1970)

Баллада "Moondance" (Лунный танец"), вошедшая в одноименный альбом северо-ирландского музыканта и автора-исполнителя Вана Моррисона, сразу стала хитом - и подтверждением того, что из джаза и поп-музыки можно сделать чарующий коктейль. "Эта чудная ночь - для лунного танца, со звездами в твоих глазах, и - фантастическая ночь для любви", - поется в песне, которая, как сказал Моррисон, хорошо подошла бы для Фрэнка Синатры.

Dancing In The Moonlight (1973)

Впервые композиция "Dancing In The Moonlight" ("Танец при лунном свете") прозвучала в 1973 году в исполнении французско-американской рок-группы King Harvest. Но суперхитом она стала в 2000 году, когда ее версию представила британская поп-группа Toploader. "Когда луна становится большой и яркой, - это невероятная радость, и мы выходим из дома и танцуем при лунном свете", - поется в этой песне. 

Virginia Moon (2005)

Когда американская альтернативная рок-группа Foo Fighters, образованная в 1995 году бывшим участником Nirvana Дэйвом Гролом и прославившаяся лихим саундом, вдруг выпустила в 2005 году альбом "In Your Honor", ее фанаты ахнули от удивления: на диске звучали совершенно не типичные для Foo Fighters тихие, мелодичные акустические композиции.

Контекст

Предлагаем взглянуть на послевоенную историю Германии через призму немецкой популярной музыки.

50 лет назад погиб Юрий Гагарин. Многие жители Германии хранят память о личной встрече с первым космонавтом. Она состоялась в 1963 году. (27.03.2018)

Исследования немецких ученых показывают, что музыка помогает снизить артериальное давление. Причем не только классика, но и тяжелый рок. (13.03.2019)

Одна из них - баллада "Virginia Moon" ("Луна Вирджинии"), которую Дейв Грол исполняет в тандеме с джазовой певицей Норой Джонс. "Луна Вирджинии, я буду ждать тебя сегодня ночью", - поется в песне.

Clouds Across The Moon (1985)

"Clouds Across The Moon" ("Облака на Луне") называется забавная композиция из репертуара британской группы Rah. В ней с очаровательным стебом поется о женщине, которая пытается установить контакт со своим мужем, принимающим участие в космической экспедиции. Супруга хочет пожелать милому всего наилучшего и передать ему привет от детей, но в то же время четко дает понять: она не только не собирается ждать его возвращения на Землю вечно, но даже подыскивает себе уже нового партнера - тем более что от воздыхателей у нее отбоя нет.

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Фотогалерея: Нарисованный Юрий Гагарин

  • Юрий Гагарин

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Первый в мире

    Когда немецкого графика, лауреата международных премий Клауса Энзиката (Klaus Ensikat) спрашивают, помнит ли он все свои работы, он отрицательно качает головой. Но одна давно проиллюстрированная им, но так и не изданная книга до сих пор на его памяти. Она посвящена полету в космос Юрия Гагарина.

  • Приземление после полета. Иллюстрация Клауса Энзиката

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Приземление после полета

    Новая книга о первом полете человека в космос, совершенном советским космонавтом Юрием Гагариным, должна была выйти в свет к 12 апреля 2011 года - к 50-летию со дня этого события. Идея издать ее принадлежит австрийскому журналисту и писателю Вальтеру Фамлеру, страстному почитателю Гагарина и исследователю его жизни. На этом рисунке Клаус Энзикат изобразил приземление Гагарина после полета.

  • Космическая гонка СССР и США. Иллюстрация Клауса Энзиката

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Космическая гонка СССР и США

    Книга была уже почти готова, когда выпускавшее ее издательство объявило о банкротстве. Работы Клауса Энзиката легли на архивную полку. На этом рисунке-аллегории - образы советской и американской пропаганды. В их числе - обезьяна, запущенная в космос США, и собака Лайка - героиня советской космической эпопеи.

  • В окрестностях деревни Смеловка. Иллюстрация

    Нарисованный Юрий Гагарин

    В окрестностях деревни Смеловка

    Относительно встречи Гагарина после приземления есть разные версии. Художник изобразил старушку с внучкой, пасших корову близ деревни Смеловка Саратовской области. Зато доподлинно известно одно: после катапультирования в герметичном скафандре у Гагарина не сразу открылся клапан, через который должен был поступать воздух. И космонавт чуть не задохнулся.

  • Захватывающий рассказ. Иллюстрация

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Захватывающий рассказ

    Герой этой иллюстрации - русский мальчик, которому дедушка рассказывает о космическом полете Юрия Гагарина. Разумеется, после этого мальчик твердо решает стать космонавтом.

  • Юные фанаты в швейцарской глубинке. Иллюстрация

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Юные фанаты в швейцарской глубинке

    Действие этой истории разворачивается в 2009-2010 годах, а его местом становится одна швейцарская школа. Юрий Гагарин тут возведен в культ. Биографию человека, благодаря которому 12 апреля 1961 года был начат отсчет космической эры человечества, здесь знает каждый школьник. Ребята от души восторгаются Гагариным, во всем хотят брать с него пример и мечтают пополнить ряды космонавтов.

  • Тонкая ирония поп-арта. Иллюстрация

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Тонкая ирония поп-арта

    Клаус Энзикат родился 16 января 1937 года в Берлине. После школы он поступил в Высшую школу прикладного искусства, а окончив ее, работал дизайнером в сфере рекламы и параллельно иллюстрировал книги. Позже он также преподавал в вузах Берлина и Гамбурга. По своему стилю этот график тяготеет к ироничному поп-арту. Его рисунки наполнены множеством деталей и выводят читателя за рамки текста.

  • Немецкий космонавт Зигмунд Йен

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Немецкий космонавт Зигмунд Йен

    В ГДР Юрий Гагарин был культовой фигурой. В 1978 году его немного потеснил Зигмунд Йен - первый и единственный космонавт ГДР, первый немец в космосе. 26 августа 1978 года в качестве космонавта-исследователя советского космического корабля "Союз-31" он совершил экспедицию на орбитальную станцию "Салют-6".

  • Клаус Энзикат

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Человек, который не гонит время

    "Фауст", "Бременские музыканты", "Ветхий завет", - в общей сложности свыше 600 книг, будь то классика или современная литература, украшают иллюстрации Клауса Энзиката. На вопрос DW о том, сколько же на его счету графических работ, он только пожимает плечами. "Подсчитывают обычно "под занавес". А у меня, думаю, время еще есть", - улыбается 82-летний немецкий график.

    Автор: Наталия Королева


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Контекст

Нарисованный Юрий Гагарин

Рисунки известного немецкого графика и иллюстратора Клауса Энзиката посвящены первому полету человека в космос. (12.04.2018)  

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