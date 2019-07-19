Что пели о Луне: 10 самых крутых синглов всех времен

Композиций, где поется о Луне, в поп-музыке много. Представляем те, что вошли в список журнала Rolling Stone "500 величайших песен всех времен".
21 июля исполняется 50 лет с высадки человека на Луну. Командир космического корабля "Аполлон-11", американский астронавт Нил Армстронг стал первым, кто ступил на поверхность естественного спутника Земли. В нашей подборке - лучшие песни, на создание которых сонграйтеров вдохновила Луна. Возможно, вам захочется внести эти выдающиеся синглы в ваш плейлист. Итак...
Bad Moon Rising (1969)
"Восход плохой луны" - так можно перевести название композиции "Bad Moon Rising", написанной американским певцом и гитаристом, фронтменом и автором большей части репертуара рок-группы Creedence Clearwater Revival Джоном Фогерти. Это песня рассказывает о человеке, продавшем свою душу дьяволу. "Не выходи сегодня ночью из дома, это заберет твою жизнь - плохая луна восходит", - такое зловещее предостережение звучит в ее припеве.
Pink Moon (1972)
"Розовая луна уже в пути, и она всех вас достанет", - поется в балладе "Pink Moon", вошедшей в одноименный альбом британского певца и композитора Ника Дрейка. Он был написан всего за две ночи. Как и хотел Дрейк, в нем звучат лишь гитара и голос - ну, и несколько аккордов на клавишных. После выхода этого диска его 26-летний автор умер от передозировки антидепрессантов: он страдал депрессиями и не мог без медикаментов. В музыке Дрейка черпают вдохновение Элтон Джон и Нора Джонс.
Man On The Moon (1999)
Песня "Man On The Moon" ("Человек на Луне"), написанная лидером американской рок-группы R.E.M. Майклом Стайпом, стала частью саундтрека к одноименному фильму Милоша Формана.
Эта кинокартина не о космонавтах. Она рассказывает о жизни популярного в 1970-х годах в США комика Энди Кауфмана, образ которого на экране воплотил Джим Керри. Кауфман умер в 1984 году, но существует легенда, что его жизнь продолжается. Поговаривают даже, что он перевоплотился в Дональда Трампа…
Walking On The Moon (1979)
"Гигантские шаги - это то, что вы делаете, гуляя по Луне", - поется в песне "Walking On The Moon" ("Прогулка по Луне"), написанной десять лет спустя после высадки человека на Луну и вошедшей в альбом "Reggatta de Blanc" лондонской рок-группы The Police. В композиции выражается беспокойство по поводу того, что во время прогулки по Луне запросто можно сломать себе ноги - даже несмотря на невесомость. Видимо, фронтмену коллектива Стингу такое пришло в голову после того, как он еле-еле добрался до своего гостиничного номера после веселого застолья с друзьями-музыкантами.
Moonshadow (1971)
Британский музыкант и сонграйтер Кэт Стивенс, который взял себе новое имя Юсуф Ислам, вырос в лондонском Вест-Энде, где жизнь круглые сутки бьет ключом и улицы ночью всегда ярко освещены.
"Я никогда не видел Луну, повсюду были только лишь уличные фонари. А потом как-то я оказался на набережной. Стояла прекрасная лунная ночь, и в свете Луны я увидел свою тень. Это было невероятно круто", - поделился своими воспоминаниями Стивенс в одном телешоу. По его словам, этот эпизод и подвиг его написать композицию "Moonshadow" ("Лунная тень").
Moonlight Shadow (1983)
"Тень в лунном свете" - так переводится название сингла "Moonlight Shadow", написанного британским музыкантом и композитором Майклом Олдфилдом.
Когда был убит Джон Леннон, Олдфилд находился в отеле, расположенном в непосредственной близости к месту трагедии. Именно после этого, глубоко потрясенный произошедшим, он сочинил эту композицию, прозвучавшую в исполнении шотландской певицы Мэгги Райлли. Впрочем, большую роль при написании сингла сыграл и фильм о нелепо погибшем американском иллюзионисте Гарри Гудини.
Moondance (1970)
Баллада "Moondance" (Лунный танец"), вошедшая в одноименный альбом северо-ирландского музыканта и автора-исполнителя Вана Моррисона, сразу стала хитом - и подтверждением того, что из джаза и поп-музыки можно сделать чарующий коктейль. "Эта чудная ночь - для лунного танца, со звездами в твоих глазах, и - фантастическая ночь для любви", - поется в песне, которая, как сказал Моррисон, хорошо подошла бы для Фрэнка Синатры.
Dancing In The Moonlight (1973)
Впервые композиция "Dancing In The Moonlight" ("Танец при лунном свете") прозвучала в 1973 году в исполнении французско-американской рок-группы King Harvest. Но суперхитом она стала в 2000 году, когда ее версию представила британская поп-группа Toploader. "Когда луна становится большой и яркой, - это невероятная радость, и мы выходим из дома и танцуем при лунном свете", - поется в этой песне.
Virginia Moon (2005)
Когда американская альтернативная рок-группа Foo Fighters, образованная в 1995 году бывшим участником Nirvana Дэйвом Гролом и прославившаяся лихим саундом, вдруг выпустила в 2005 году альбом "In Your Honor", ее фанаты ахнули от удивления: на диске звучали совершенно не типичные для Foo Fighters тихие, мелодичные акустические композиции.
Одна из них - баллада "Virginia Moon" ("Луна Вирджинии"), которую Дейв Грол исполняет в тандеме с джазовой певицей Норой Джонс. "Луна Вирджинии, я буду ждать тебя сегодня ночью", - поется в песне.
Clouds Across The Moon (1985)
"Clouds Across The Moon" ("Облака на Луне") называется забавная композиция из репертуара британской группы Rah. В ней с очаровательным стебом поется о женщине, которая пытается установить контакт со своим мужем, принимающим участие в космической экспедиции. Супруга хочет пожелать милому всего наилучшего и передать ему привет от детей, но в то же время четко дает понять: она не только не собирается ждать его возвращения на Землю вечно, но даже подыскивает себе уже нового партнера - тем более что от воздыхателей у нее отбоя нет.
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