 Что осталось в Чернобыльской зоне отчуждения (фотогалерея) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 15.08.2018

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Украина

Что осталось в Чернобыльской зоне отчуждения (фотогалерея)

Корреспонденты DW побывали с однодневным туром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Как выглядит местность, покинутая людьми более 30 лет назад?

  • Магазин в селе Залесье

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Магазин в селе Залесье

    После прохождения паспортного контроля на КПП "Дитятки" первая остановка по маршруту в 30-километровой зоне отчуждения - село Залесье. Садовые деревья разрослись в настоящий лес. Заросли даже центральные улицы. До аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года здесь проживало около 3 тыс. жителей. Их эвакуировали в Бородянский район Киевской области. Со временем в село самовольно вернулись несколько человек.

  • Сцена дома культуры в селе Залесье

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Дом культуры в Залесье

    Расположенное в 15 минутах от Чернобыля Залесье было довольно крупным селом: со средней школой, библиотекой, роддомом и построенным еще в 1959 году Домом культуры. Его помещение, кстати, неплохо сохранилось - зал до сих пор украшает транспарант времен СССР, в хорошем состоянии и лепнина, обрамляющая сцену. Но пол почти полностью прогнил, так что передвигаться нужно с осторожностью.

  • Музей техники в Чернобыле

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Техника ликвидаторов в Чернобыле

    Следующая остановка - Чернобыль. Возле пожарной части прямо под открытым небом расположен музей техники, задействованной в ликвидации последствий аварии. В первые дни ликвидаторы надеялись с ее помощью расчистить особенно опасные завалы. Но даже техника не выдержала высокий уровень радиации.

  • Аллея памяти мемориального комплекса Звезда Полынь

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Аллея памяти мемориального комплекса "Звезда Полынь"

    Аллея памяти мемориального комплекса "Звезда Полынь" в Чернобыле - символическое кладбище с названиями 162 населенных пунктов, которые сравняли с землей после Чернобыльской катастрофы. Как вспоминает ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Валерий Стародумов, "метод захоронения назывался "под себя". Инженерная машина разграждения (ИМР) выкапывала траншею, заталкивала в нее дом и засыпала землей".

  • Туристы измеряют уровень радиации

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Микрозиверт? Бер? Микрорентген? Кюри?

    Следующая остановка - село Копачи, расположенное в 10-километровой зоне. Его территория подверглась сильнейшему загрязнению радионуклеидами. Туристы измеряют уровень радиации с помощью дозиметров, которые можно получить за дополнительную плату (5-10 евро). Сопровождающие должны помочь сориентироваться в единицах измерения. Кое-где "фонит" и "зашкаливает", устройство громко пищит.

  • Детский сад в селе Копачи

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Детский сад в селе Копачи

    Село Копачи находится всего в 4 километрах от ЧАЭС. Из-за сильного загрязнения его ликвидировали и засыпали землей. Одно из немногих строений, оставшееся стоять на поверхности, - это детский сад. По сей день в нем сохранились нетронутыми игрушки, детская мебель, пособия по дошкольному образованию, родительский уголок. Вот только детей нет.

  • Площадка перед 4 энергоблоком ЧАЭС

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Площадка перед 4-м энергоблоком ЧАЭС

    Памятник ликвидаторам аварии установили на площадке перед 4-м энергоблоком ЧАЭС. Сегодня этот энергоблок покрыт новым защитным конфайнментом (аркой безопасности) и выглядит вполне мирно. А в апреле 1986 года, после аварии, показатели радиации здесь превышали норму в тысячи раз. В ликвидации последствий одной из крупнейших техногенных катастроф участвовали около 600 000 человек.

  • Туристы проходят радиологический контроль

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Радиологический контроль на ЧАЭС

    Перед входом на ЧАЭС обязательно нужно пройти контроль радиологического загрязнения одежды. Показатели приборов, как правило, довольно точные. Если они превышают норму, одежду пытаются очистить. Если это не удается, ее придется оставить. По словам организаторов туров, за день пребывания в Чернобыльской зоне уровень радиационного облучения не превышает дозу, полученную за час полета на самолете.

  • Обед на ЧАЭС

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Обед на ЧАЭС

    После прохождения радиологического контроля, в столовой ЧАЭС предлагают полноценный обед: борщ или суп, мясо с гарниром и салат, компот, сок и хлеб. Здесь могут поесть и вегетарианцы: вместо мяса можно взять, например, арбуз и персик. Все продукты привезены в зону отчуждения с "большой земли". Цена обеда - 100 гривен (чуть больше трех евро). Кофе можно взять отдельно в автомате.

  • Припять, белый дом на углу проспекта Ленина и улицы Академика Курчатова

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    "Белый дом" в Припяти

    Город Припять - гордость социалистического градостроительства. Год основания - 1970. До аварии в Припяти, расположенной в двух километрах от ЧАЭС, проживало около 50 000 жителей. На фото - "белый дом", где жила городская элита и директор ЧАЭС Виктор Брюханов, осужденный впоследствии на 10 лет заключения. На первом этаже - магазин "Радуга", после аварии служил мебельным складом.

  • Автоматы с газировкой

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Автоматы с газировкой

    Эти автоматы, установленные возле кафе "Припять", в советские времена были неотъемлемой частью городского ландшафта. Они стояли и на улицах, и в парках отдыха. Эту модель АТ-101СК выпускало производственное объединение "Киевторгмаш". Газировка с сиропом стоила три копейки, без сиропа - одну копейку. В автомате справа (на фото) так и остался стоять граненый стакан.

  • Витраж в кафе Припять

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Уникальный витраж в кафе "Припять"

    Кафе "Припять" в 70-80-е годы было излюбленным место отдыха молодежи. Оно располагалось у речного вокзала, куда приходили теплоходы "Ракета" из Киева. Особенность интерьера - витраж, скорее всего, авторства команды знаменитого художника-монументалиста Ивана Литовченко. Выполнен по трудоемкой и затратной технологии: рисунок собран из фрагментов цветного стекла.

  • Остатки универмага в Припяти

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Остатки универмага в Припяти

    Припять считалась образцово-элитным городом. Уровень обеспечения энергетиков сравнивали с московским, привычный для СССР дефицит здесь был редкостью. В Припяти было 25 магазинов, в том числе универмаг, открывшийся в начале 1986 года. На первом этаже был продуктовый отдел, на втором - мебельный. Здесь еще сохранились холодильные витрины, хотя мародеры давно сдали всю "начинку" на металлолом.

  • Комната в квартире, разграбленной мародерами

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Добыча мародеров

    Больше всего следы мародеров заметны в брошенных домах припятчан. Некоторые вещи, незагрязненные радиацией, жители города смогли впоследствии забрать и вывезти, частично имущество утилизировали. Остальное стало добычей мародеров. Снимали даже батареи. Сейчас большинство квартир полностью пустые, но кое-где еще можно найти старую мебель и остатки кухонной утвари.

  • Радиолокационная станция Дуга

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Секретный объект - радиолокационная станция "Дуга"

    ...она же - "Чернобыль-2", она же - "русский дятел", она же "выноситель мозгов". Последняя остановка маршрута - секретный объект, построенный неподалеку от ЧАЭС. Он был частью системы противовоздушной обороны СССР для обнаружения запуска межконтинентальных баллистических ракет. С 1976 года "Дуга" портила нервы радиолюбителям постоянными шумами в эфире, за что ее и окрестили "дятлом".

  • Лис Семен

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Знакомьтесь: лис Семен

    В окрестностях Припяти часто можно встретить лиса по кличке Семен. Он стал своеобразной местной знаменитостью. Туристов Семен любит, ведь они его нередко подкармливают. Но гладить его не рекомендуется. И не только потому, что на его шерстке теоретически могут быть радиоактивные частицы. Этот красавец - дикое животное, и несмотря на частые встречи с людьми, кусаться он не разучился.

    Автор: Юрий Шейко, Дмитрий Каневский, Марина Барановская


  • Магазин в селе Залесье

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Магазин в селе Залесье

    После прохождения паспортного контроля на КПП "Дитятки" первая остановка по маршруту в 30-километровой зоне отчуждения - село Залесье. Садовые деревья разрослись в настоящий лес. Заросли даже центральные улицы. До аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года здесь проживало около 3 тыс. жителей. Их эвакуировали в Бородянский район Киевской области. Со временем в село самовольно вернулись несколько человек.

  • Сцена дома культуры в селе Залесье

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Дом культуры в Залесье

    Расположенное в 15 минутах от Чернобыля Залесье было довольно крупным селом: со средней школой, библиотекой, роддомом и построенным еще в 1959 году Домом культуры. Его помещение, кстати, неплохо сохранилось - зал до сих пор украшает транспарант времен СССР, в хорошем состоянии и лепнина, обрамляющая сцену. Но пол почти полностью прогнил, так что передвигаться нужно с осторожностью.

  • Музей техники в Чернобыле

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Техника ликвидаторов в Чернобыле

    Следующая остановка - Чернобыль. Возле пожарной части прямо под открытым небом расположен музей техники, задействованной в ликвидации последствий аварии. В первые дни ликвидаторы надеялись с ее помощью расчистить особенно опасные завалы. Но даже техника не выдержала высокий уровень радиации.

  • Аллея памяти мемориального комплекса Звезда Полынь

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Аллея памяти мемориального комплекса "Звезда Полынь"

    Аллея памяти мемориального комплекса "Звезда Полынь" в Чернобыле - символическое кладбище с названиями 162 населенных пунктов, которые сравняли с землей после Чернобыльской катастрофы. Как вспоминает ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Валерий Стародумов, "метод захоронения назывался "под себя". Инженерная машина разграждения (ИМР) выкапывала траншею, заталкивала в нее дом и засыпала землей".

  • Туристы измеряют уровень радиации

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Микрозиверт? Бер? Микрорентген? Кюри?

    Следующая остановка - село Копачи, расположенное в 10-километровой зоне. Его территория подверглась сильнейшему загрязнению радионуклеидами. Туристы измеряют уровень радиации с помощью дозиметров, которые можно получить за дополнительную плату (5-10 евро). Сопровождающие должны помочь сориентироваться в единицах измерения. Кое-где "фонит" и "зашкаливает", устройство громко пищит.

  • Детский сад в селе Копачи

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Детский сад в селе Копачи

    Село Копачи находится всего в 4 километрах от ЧАЭС. Из-за сильного загрязнения его ликвидировали и засыпали землей. Одно из немногих строений, оставшееся стоять на поверхности, - это детский сад. По сей день в нем сохранились нетронутыми игрушки, детская мебель, пособия по дошкольному образованию, родительский уголок. Вот только детей нет.

  • Площадка перед 4 энергоблоком ЧАЭС

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Площадка перед 4-м энергоблоком ЧАЭС

    Памятник ликвидаторам аварии установили на площадке перед 4-м энергоблоком ЧАЭС. Сегодня этот энергоблок покрыт новым защитным конфайнментом (аркой безопасности) и выглядит вполне мирно. А в апреле 1986 года, после аварии, показатели радиации здесь превышали норму в тысячи раз. В ликвидации последствий одной из крупнейших техногенных катастроф участвовали около 600 000 человек.

  • Туристы проходят радиологический контроль

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Радиологический контроль на ЧАЭС

    Перед входом на ЧАЭС обязательно нужно пройти контроль радиологического загрязнения одежды. Показатели приборов, как правило, довольно точные. Если они превышают норму, одежду пытаются очистить. Если это не удается, ее придется оставить. По словам организаторов туров, за день пребывания в Чернобыльской зоне уровень радиационного облучения не превышает дозу, полученную за час полета на самолете.

  • Обед на ЧАЭС

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Обед на ЧАЭС

    После прохождения радиологического контроля, в столовой ЧАЭС предлагают полноценный обед: борщ или суп, мясо с гарниром и салат, компот, сок и хлеб. Здесь могут поесть и вегетарианцы: вместо мяса можно взять, например, арбуз и персик. Все продукты привезены в зону отчуждения с "большой земли". Цена обеда - 100 гривен (чуть больше трех евро). Кофе можно взять отдельно в автомате.

  • Припять, белый дом на углу проспекта Ленина и улицы Академика Курчатова

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    "Белый дом" в Припяти

    Город Припять - гордость социалистического градостроительства. Год основания - 1970. До аварии в Припяти, расположенной в двух километрах от ЧАЭС, проживало около 50 000 жителей. На фото - "белый дом", где жила городская элита и директор ЧАЭС Виктор Брюханов, осужденный впоследствии на 10 лет заключения. На первом этаже - магазин "Радуга", после аварии служил мебельным складом.

  • Автоматы с газировкой

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Автоматы с газировкой

    Эти автоматы, установленные возле кафе "Припять", в советские времена были неотъемлемой частью городского ландшафта. Они стояли и на улицах, и в парках отдыха. Эту модель АТ-101СК выпускало производственное объединение "Киевторгмаш". Газировка с сиропом стоила три копейки, без сиропа - одну копейку. В автомате справа (на фото) так и остался стоять граненый стакан.

  • Витраж в кафе Припять

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Уникальный витраж в кафе "Припять"

    Кафе "Припять" в 70-80-е годы было излюбленным место отдыха молодежи. Оно располагалось у речного вокзала, куда приходили теплоходы "Ракета" из Киева. Особенность интерьера - витраж, скорее всего, авторства команды знаменитого художника-монументалиста Ивана Литовченко. Выполнен по трудоемкой и затратной технологии: рисунок собран из фрагментов цветного стекла.

  • Остатки универмага в Припяти

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Остатки универмага в Припяти

    Припять считалась образцово-элитным городом. Уровень обеспечения энергетиков сравнивали с московским, привычный для СССР дефицит здесь был редкостью. В Припяти было 25 магазинов, в том числе универмаг, открывшийся в начале 1986 года. На первом этаже был продуктовый отдел, на втором - мебельный. Здесь еще сохранились холодильные витрины, хотя мародеры давно сдали всю "начинку" на металлолом.

  • Комната в квартире, разграбленной мародерами

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Добыча мародеров

    Больше всего следы мародеров заметны в брошенных домах припятчан. Некоторые вещи, незагрязненные радиацией, жители города смогли впоследствии забрать и вывезти, частично имущество утилизировали. Остальное стало добычей мародеров. Снимали даже батареи. Сейчас большинство квартир полностью пустые, но кое-где еще можно найти старую мебель и остатки кухонной утвари.

  • Радиолокационная станция Дуга

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Секретный объект - радиолокационная станция "Дуга"

    ...она же - "Чернобыль-2", она же - "русский дятел", она же "выноситель мозгов". Последняя остановка маршрута - секретный объект, построенный неподалеку от ЧАЭС. Он был частью системы противовоздушной обороны СССР для обнаружения запуска межконтинентальных баллистических ракет. С 1976 года "Дуга" портила нервы радиолюбителям постоянными шумами в эфире, за что ее и окрестили "дятлом".

  • Лис Семен

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Знакомьтесь: лис Семен

    В окрестностях Припяти часто можно встретить лиса по кличке Семен. Он стал своеобразной местной знаменитостью. Туристов Семен любит, ведь они его нередко подкармливают. Но гладить его не рекомендуется. И не только потому, что на его шерстке теоретически могут быть радиоактивные частицы. Этот красавец - дикое животное, и несмотря на частые встречи с людьми, кусаться он не разучился.

    Автор: Юрий Шейко, Дмитрий Каневский, Марина Барановская


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    Чернобыльская АЭС

    В 1970-х годах в Чернобыльском районе началось строительство первой атомной электростанции на Украине. ЧАЭС расположена в 3 км от города Припять и в 18 км от города Чернобыль. Она производила десятую долю электроэнергии в УССР. Полностью ЧАЭС была остановлена только в конце 2000 года. Сейчас продолжаются работы по строительству нового изолирующего сооружения над четвертым энергоблоком.

  • Дозиметрический контроль на въезде в зону отчуждения

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    Чернобыль - административный центр зоны отчуждения

    До аварии в Чернобыле проживали 12,5 тыс человек, все они были эвакуированы через несколько дней после трагедии. На данный момент город входит в 30-километровую зону отчуждения, являясь ее административным центром. Персонал находящихся здесь предприятий проживает в заброшенных многоквартирных домах. При пересечении границ зоны отчуждения все обязаны проходить дозиметрический контроль.

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    В ликвидации аварии на ЧАЭС участвовали более 600 тысяч человек. Главной их задачей было строительство бетонного саркофага для 4-го энергоблока. Под действием внешних факторов и радиации старое укрытие начало разрушаться, что несет опасность - там до сих пор хранятся около 200 т радиоактивных веществ. Новое арочное сооружение должно накрыть саркофаг и позволить начать его частичный демонтаж.

  • Местные жители, вернувшиеся в зону отчуждения
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    "Самоселы" в зоне отчуждения

    До сих пор концентрация радионуклидов в зоне отчуждения высока, что не позволяет снять ограничения на проживание там. Однако вскоре после аварии и эвакуации местные жители под разными предлогами начали возвращаться в родные дома. Этих людей прозвали "самоселами". На сегодняшний день их в зоне около 180 человек: 80 - в Чернобыле и еще около 100 - в селах, расположенных в 30-километровой зоне.

  • Женщина возле своего дома в зоне отчуждения
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    Автолавка с продуктами два раза в месяц

    В основном "самоселы" - это пожилые люди. Они проживают сейчас в четырех деревнях 30-километровой зоны отчуждения. "Самоселы" выращивают овощи и фрукты, собирают грибы в лесу и пьют воду из колодцев. Из благ цивилизации у них только электричество. Продуктовая автолавка с хлебом и крупами приезжает два раза в месяц, а раз в месяц почтальон развозит пенсии.

  • Брошенное здание в городе Припять
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    Секретный объект "Дуга-1" - радиолокационная станция советских времен, предназначенная для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. "Дуга-1" так никогда и не заступила целиком на боевое дежурство. Размеры сооружения из множества антенн - 700 м в длину и 150 м в высоту. После аварии на ЧАЭС объект законсервировали, позже основные его элементы демонтировали и вывезли.

  • Ковш смерти - приспособление, которое использовалось при ликвидации последствий аварии на 4-м энергоблоке ЧАЭС

    Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии

    "Ковш смерти"

    Так называемый "ковш смерти" - одна из нынешних достопримечательностей города Припять. Ковш использовался при ликвидации последствий аварии непосредственно на 4-м энергоблоке ЧАЭС. Излучение от ковша (даже в нескольких метрах от него) превышает норму в десять тысяч раз. Прикасаться к нему запрещено.

  • Детские игрушки в брошенном доме в городе Припять

    Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии

    Образцовый город советской эпохи

    Город Припять строился как образцово-показательный, при его возведении использовались инновационные для тех лет архитектурные решения. На момент эвакуации в 1986 г. в Припяти было 15 детских садов, 5 школ, бассейны, столовые, спорткомплексы, поликлиники, кинотеатр и дворец культуры. Сейчас от города почти ничего не осталось: дороги заросли, во многих зданиях обвалились внутренние перегородки.

  • Брошенные дома в городе Припять
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    Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии

    Мертвая земля

    Припять должен был стать самым красивым, образцовым городом советской Украины. Но в историю он вошел как город-памятник самой страшной ядерной катастрофы в мире. На данный момент в Припяти действует только спецпрачечная, станция фторирования и обезжелезивания воды и гараж спецтехники ЧАЭС. В городе не проживает ни один человек.

  • Туристы в зоне отчуждения

    Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии

    Зона экстремального туризма

    Ежегодно зону отчуждения посещает несколько тысяч туристов-экстремалов. До начала конфликта на востоке Украины среди туристов-иностранцев лидировали граждане России. Сегодня больше всего гостей из Польши, Чехии и США.

    Автор: Анастасия Магазова


 

Контекст

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