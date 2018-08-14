Что осталось в Чернобыльской зоне отчуждения (фотогалерея)

Корреспонденты DW побывали с однодневным туром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Как выглядит местность, покинутая людьми более 30 лет назад?
Смотрите также:
Украина хочет зарабатывать на чернобыльской зоне, превратив ее в инвестиционный проект. Но осуществление амбициозных планов наталкивается на разные препятствия. Подробности - у DW. (26.04.2018)
Участники акции почтили память жертв крупнейшей в истории техногенной катастрофы, произошедшей 32 года назад, и выступили с протестом против строительства в Беларуси атомной электростанции. (26.04.2018)
Арка безопасности над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС была возведена в 2016 году, но до сих пор не сдана в эксплуатацию. О причинах задержки и связанных с этим рисках - в материале DW. (25.04.2018)