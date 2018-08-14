Что осталось в Чернобыльской зоне отчуждения (фотогалерея)

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

Знакомьтесь: лис Семен

В окрестностях Припяти часто можно встретить лиса по кличке Семен. Он стал своеобразной местной знаменитостью. Туристов Семен любит, ведь они его нередко подкармливают. Но гладить его не рекомендуется. И не только потому, что на его шерстке теоретически могут быть радиоактивные частицы. Этот красавец - дикое животное, и несмотря на частые встречи с людьми, кусаться он не разучился.

Автор: Юрий Шейко, Дмитрий Каневский, Марина Барановская