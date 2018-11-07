Что означают для США результаты промежуточных выборов в Конгресс?

По итогам состоявшихся во вторник, 6 ноября, промежуточных выборов в Конгресс США большинство в Палате представителей перешло к демократам, а республиканцы упрочили свои позиции в Сенате. Ситуация, когда контроль над палатами Конгресса находится у разных партий, не редкость в истории Соединенных Штатов. Обычно это означает отсутствие развития политического процесса, поскольку одна партия может заблокировать любую законодательную инициативу другой.

Кто на самом деле выиграл промежуточные выборы в США?

С одной стороны, демократы получили большинство в Палате представителей и празднуют эту победу. В январе 2019 года новоизбранные депутаты займут свои места. С другой стороны, Демократическая партия (ДП) рассчитывала на гораздо большее, а именно на "голубую волну" (голубой - цвет ДП. - Ред.). Эти ожидания не оправдались.



Томас Егер

"Считалось, что таким образом Трамп получит основательную взбучку. И она будет свидетельством того, что невыносимый стиль президента, посредством которого он определяет политику Соединенных Штатов, наказан. Но этого не произошло", - говорит Томас Егер (Thomas Jäger), профессор международной и внешней политики в Кёльнском университете.

Вместо этого демократы достигли лишь минимальной цели - получили большинство в одной из двух палат Конгресса. Егер видит Трампа в качестве явного победителя выборов: "Сейчас он бесспорный лидер в своей партии, и у него меньше оппонентов в парламенте". Если Трамп снова будет баллотироваться в президенты через два года, за ним, вероятно, будет стоять большая часть Республиканской партии (РП).

Какие самые большие препятствия у демократов в Палате представителей?

Ситуация, когда контроль над палатами Конгресса находится в руках разных партий, довольно распространена в истории США. Чаще всего это означало застой для страны. Так может быть и сейчас, потому что демократы теперь могут заблокировать в Конгрессе большую часть политических инициатив Трампа. Прежде всего, разделенный Конгресс означает, что обе его палаты при принятии законов не имеют другой возможности, кроме как приходить к консенсусу по поводу текстов законопроектов.

Сторонники демократов радуются результатам промежуточных выборов

"Это препятствие, которое сейчас становится все более значительным", - объясняет профессор Егер. По его словам, процесс законотворчества проще, если контроль над обеими палатами парламента у одной партии - при этом принятие законов также осложнено тем, что сенаторы представляют интересы, отличные от членов Палаты представителей.

Какие возможности есть у демократов для ослабления позиций Трампа?

После промежуточных выборов демократы в любом случае смогут оказывать на законотворческий процесс большее влияние. "Это особенно относится к бюджетным вопросам. Проект бюджета готовит и утверждает Палата представителей", - объясняет Егер. Поскольку существует ряд спорных вопросов, таких, например, как продвигаемое Трампом строительство стены на границе с Мексикой, вероятно, будет много дебатов на этот счет, предполагает Егер.

Дональд Трамп, судя по всему, не сильно разочарован итогами промежуточных выборов

На возведение стены, прогнозирует профессор, демократы не будут давать денег, но президент захочет увидеть сумму, зафиксированную в бюджете. Третьим инструментом, добавляет он, являются комитеты Палаты представителей: "В отличие от Германии, партия, получившая большинство в нижней палате Конгресса, ставит во главе комитетов своих представителей".

Председатели комитетов Палаты представителей играют важную роль. Они могут организовывать парламентские слушания, использовать комитеты для расследований, вызывать свидетелей для дачи показаний. Прежде всего, они могут также запрашивать правительственные документы, которые иным образом администрация не раскрывает. Демократы также попытаются заставить Трампа обнародовать его налоговую декларацию. Он - единственный президент США, который до сих пор отказывается это сделать. В первую очередь, критики Трампа надеются найти подтверждения финансовым связям президента с Россией и другими игроками.

Делает ли демократическое большинство в Палате представителей более реалистичной процедуру импичмента Трампа?

Вероятным является, прежде всего, выдвижение обвинений для начала соответствующего процесса, полагают эксперты. Так называемая процедура импичмента состоит из двух частей: первая - выдвижение обвинения, которое готовит Палата представителей, и принятие его простым большинством голосов депутатов. Вторая часть - утверждение обвинения Сенатом. "Для вынесения импичмента президенту обвинения в его адрес должны одобрить две трети сенаторов, и это (в данном случае. - Ред.) крайне нереалистично", - отмечает Егер.

Ведь отрешение Трампа от власти должны были бы поддержать 67 из 100 сенаторов - барьер, который, по всей вероятности, непреодолим. Для импичмента не только сенаторы-демократы должны захотеть избавиться от Трампа, но и республиканцы. Это может произойти, считает Егер, если в ходе расследования спецпрокурора Мюллера будут получены такие доказательства, что не останется сомнений ни у кого: "Но этих доказательств еще нет. Если бы они лежали на столе, это была бы другая ситуация".

Что теперь планирует делать Трамп?

Президент Трамп впервые оказался под парламентским контролем. Если возникнут большие проблемы, может так случиться, что дело дойдет до клинча. Профессор Егер указывает, что многое зависит от действий самого Трампа: "Продолжит ли он идти по пути поляризации или сейчас попытается искать, по меньшей мере, ситуативное сотрудничество (с Конгрессом. - Ред.), пока не известно".

Преимуществом Трампа является, прежде всего, то, что республиканцы контролируют Сенат. "Трамп может продолжать производить кадровые назначения, которые были бы заблокированы, если бы большинство в Сенате было у демократов", - констатирует Егер. Трамп уже назначил двух судей в Верховный суд, что является очень значимым его достижением.

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