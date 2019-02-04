 Что общего у исламской революции в Иране с отречением Николая Второго? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.02.2019

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Культура и стиль жизни

Что общего у исламской революции в Иране с отречением Николая Второго?

40 лет назад Иран был провозглашен исламским государством. Как это ни странно звучит, но ход исламской революции напоминает о революции 1917 года в России.

Первое выступление аятоллы Хомейни после возвращения из эмиграции в Иран в феврале 1979 года

Первое выступление аятоллы Хомейни после возвращения из эмиграции в Иран в феврале 1979 года

Шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви правил страной 38 лет. Он пригласил в страну множество американских гражданских и военных специалистов, закупал в США новейшее вооружение и получал щедрую финансовую и техническую помощь для осуществления своей амбициозной программы модернизации страны. США были заинтересованы в надежном партнере: шах гарантировал свободный доступ к иранской нефти, помогал осуществлять контроль над Персидским заливом и над южными границами СССР. В начале 1960-х годов, при президенте Кеннеди, Реза Пехлеви начал реализацию своей программы прозападных реформ, которая получила название "белой революции" и окончилась крахом и революцией исламской.

Иранское экономическое чудо

Цели шаха были самые, что ни на есть благие: он хотел превратить отсталую в экономическом, культурном и техническом отношении страну в мощную промышленную державу. Первым шагом реформ стало наступление на крупных землевладельцев - самую влиятельную в политическом отношении социальную группу в стране. Фактическая власть принадлежала именно помещикам, а крестьяне, составлявшие огромное большинство населения, были абсолютно бесправны. Новое законодательство, которое Реза Пехлеви провел в обход парламента, получив одобрение на всенародном референдуме, обязывало помещиков продать часть своей земли.

Шах Мохаммед Реза Пехлеви, его третья жена Фарах Диба, сестры и дети

Шах Мохаммед Реза Пехлеви, его третья жена Фарах Диба, сестры и дети

К началу 1970-х годов более полутора миллионов мелких крестьян и арендаторов получили свои собственные наделы. Американские кредиты и резкий рост цен на нефть (в 1974 году цены на нее выросли в четыре раза по сравнению с 1971 годом вследствие арабо-израильского конфликта) позволили шаху финансировать строительство суперсовременных металлургических и машиностроительных предприятий, железных дорог, судостроительных комплексов, нефтехимических терминалов, автосборочных заводов... Мир заговорил об иранском экономическом чуде.

Однако у этого "большого скачка" были и свои издержки. Сотни тысяч вчерашних крестьян, приехавших в большие города - Тегеран, Тебриз, Исфахан - для работы на новых предприятиях, жили в ужасающих условиях. Вместе с фермерами и мелкими предпринимателями, чья продукция не могла конкурировать с дешевым импортом, "люмпены" составили в 1978-79 годах основную массу последователей Хомейни. 

Радикалы во главе оппозиции

Разрыв между бедными и богатыми в Иране был ужасающим. Семья шаха и его приближенные жили в невероятной роскоши на сыпавшиеся с неба петродоллары. Коррупция государственного аппарата достигла невероятных масштабов. 60 тысяч американских советников давали пищу для разговоров о распродаже страны. Ну, а самое главное: экономические реформы не сопровождались политическими. Власть шаха опиралась на армию (воинские звания от майора включительно Реза Пехлеви присваивал лично) и на прославившуюся своей жестокостью секретную службу САВАК. Нарушения прав человека в Иране вызвали громкие протесты во многих западных странах, включая Германию, во время поездки шаха по Европе.

Контекст

В исламской республике Иран существует длинный список запретных тем и понятий, что вынуждает многих журналистов и писателей прибегать к самоцензуре. Но даже это - не гарантия благосклонности властей.

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А в самом Иране в 1978 году во главе оппозиции встала радикальная часть шиитского духовенства. Его лидер аятолла Хомейни находился за границей: он был выслан из страны. Фундаменталистские лозунги нашли живой отклик в людях, вырванных из патриархальной среды и попавших в стремительный круговорот вестернизации. Впрочем, недовольно была значительная часть иранского общества. Достаточно было только искры, чтобы вспыхнул пожар.

Такой искрой оказалась опубликованная в двух тегеранских газетах статья, в которой аятолла Хомейни поносился как предатель родины. Статья вызвала взрыв возмущения среди верующих. Демонстрация протеста в Куме была расстреляна шахской полицией, но беспорядки перекинулись на другие города. События развивались с головокружительной быстротой. В сентябре 1978 годп уже по всему Ирану проходили многотысячные манифестации под лозунгами "Хомейни или смерть!" и "Свобода и шариат!" После жестокого подавления антишахской манифестации в Тегеране, когда от пуль гвардейцев и в возникшей давке погибли сотни человек, в столице и других крупных городах страны было введено военное положение. Несмотря на это, демонстрации продолжались.

Отречение и двоевластие

Шаха бросало из крайности в крайность, он колебался и никак не мог решить, какой путь выбрать: сделать ли ставку на силу и военно-полевые суды или уступить демонстрантам? В стране воцарился хаос. Промышленные предприятия не работали, иранская экономика была парализована, на грозные запреты властей никто не обращал никакого внимания. Протестующие строили баррикады, громили полицейские участки и отделения секретной службы САВАК. Тогда шах вывел на улицы бронетранспортеры и танки. Одновременно он пытался договориться с представителями либеральной - не исламской - оппозиции.

Еще за полгода, может быть, за год до этого его уступки имели бы смысл, но время было упущено. Эскалация насилия зашла слишком далеко. Как запоздало отречение русского царя Николая Второго в начале марта 1917 года, так запоздала и смена власти в январе 1979 года в Иране. Решение шаха покинуть страну ничего не изменило. Люди, вчера еще ходившие в мечеть только по пятницам, громили винные бары и поджигали здания кинотеатров - эти "гнезда разврата", как говорил Аятолла Хомейни. 1 февраля он триумфально вернулся на родину. Встречать его вышел весь Тегеран. И хотя шах фактически передал власть либеральному правительству Бахтияра, но оно было бессильно. В стране воцарилось двоевластие.

Демонстрация в Тегеране. Начало февраля 1979 г.

Демонстрация в Тегеране. Начало февраля 1979 г.

Шахская гвардия до конца оставалась верна власти. Но тридцать тысяч гвардейцев просто не в силах были противостоять вооруженным толпам. Кроме того, на сторону Хомейни перешел практически весь технический персонал военной авиации. Солдаты этих вспомогательных воинских частей - хомафары - захватили крупную базу ВВС, находящуюся в пригороде Тегерана. Они стали главной ударной силой вооруженного восстания в Тегеране, - как стали ею в октябре семнадцатого во время большевистского восстания в Петрограде не желавшие отправляться на фронт солдаты Петроградского гарнизона и кронштадтские матросы. Хомафары прямо на улицах сколачивали из тегеранских студентов, фанатичных последователей ислама, боевые отряды, которые патрулировали улицы столицы. Их стали называть стражами исламской революции.

За что боролись?

Но после этой революции власть в стране перешла не к народу, а к муллам. Повсюду, чуть ли не в каждой деревне, были созданы революционные трибуналы, расправлявшиеся с политическими противниками. Жертвами этих трибуналов, действовавших с благословения местного духовенства, стали вовсе не только сторонники шаха. В революции участвовали самые разные политические силы иранского общества. Но уже очень скоро после захвата власти муллы перестали терпеть даже малейшие отклонения от генеральной линии имама. Упорствующие уничтожались. Вскоре в стране была запрещена деятельность всех политических партий и неисламских общественных организаций.

Трущобы в Иране

Трущобы в Иране

Со времени исламской революции в Иране прошло 40 лет. И что же изменилось? В стране воцарился политический порядок куда более жесткий, чем было при шахе, пишут авторы книги "Великие революции в истории", вышедшей в мюнхенском издательстве "C. H. Beck". Исламскому духовенству принадлежит абсолютная монополия на власть. Немедленно пресекаются любые посягательства на эту монополию.

Что касается важных социально-экономических преобразований, обещанных революционерами-фундаменталистами в 1979 году, то они так и не были проведены. Подавляющее большинство сельскохозяйственных угодий по-прежнему находится в руках крупных собственников, только теперь треть их составляет мусульманское духовенство. Несмотря на нефтяные богатства, около 3 миллионов человек в Иране - безработные. Каждый десятый житель страны живет за чертой бедности.

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    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


Контекст

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