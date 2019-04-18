Что обсуждали Порошенко и Зеленский во время дебатов

В Киеве в воскресенье, 19 апреля, в преддверии второго тура выборов президента Украины прошли дебаты главы государства Петра Порошенко и его соперника, шоумена Владимира Зеленского. Перед началом прений кандидаты пожали друг другу руки. По результатам жеребьевки первым начал выступление Зеленский.

Кандидаты критикуют друг друга

"Я сам был за господина Порошенко в 2014, но я ошибся. Мы ошиблись", - заявил он. "Я - результат ваших ошибок и обещаний", - добавил политик.

Порошенко в свою очередь напомнил, что Украина - страна, где идет война. По его словам, народ вправе знать, каковы будут действия президента в ответ на эту угрозу. Соперник Зеленского заявил о российской пропаганде и гибридной войне. Он упомянул внешние вызовы и подчеркнул необходимость наличия опыта ведения международных переговоров и управления армией. "Зеленский - слабый кандидат, он не сможет отражать удары Путина", - указал Порошенко.

"Кот в мешке" и "волк в овечьей шкуре"

Порошенко и Зеленский обменялись вопросами. Отвечая на ремарку действующего главы государства о том, что его соперник лишь собирается "учиться на должности президента", Зеленский признал, хотя и является публичным человеком, никогда не разговаривал с Владимиром Путиным и с начала войны не был в России. Он обвинил Порошенко в том, что такой опытный политик тем не менее не может закончить войну на востоке страны. "Это вы должны ответить на вопрос, почему война не закончена", - заявил он. "Вы сказали, что я кот в мешке. Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре", - указал шоумен.

Порошенко поставил оппоненту в вину игнорирование повесток в военкомат. Зеленский заявил, что не уклонялся от мобилизации, которая проводилась в Украине с 2014 года. "Я был очень много раз в АТО (зоне антитеррористической операции в Донбассе. - Ред.).От каких повесток я прячусь? Я публичный человек, разве меня не могли найти и дать повестку?", - сказал он.

Больше 20 тысяч зрителей пришли на дебаты

Встреча проходит в национальном спортивном комплексе (НСК) "Олимпийский" на юге украинской столицы. По данным полиции, на стадионе собрались 22 тысячи зрителей.

К стадиону стянули многочисленных сотрудников полиции и Нацгвардии

Как передают корреспонденты DW с места событий, на подходах к стадиону было много полиции и сотрудников Национальной гвардии Украины. Зрителей тщательно досматривали и пропускали через рамки металлодетекторов. Попасть внутрь комплекса можно было только по билетам и пригласительным.

Дебаты без дебатов

Несмотря на то, что Зеленский сам инициировал формат публичных дебатов, 14 апреля на стадионе он не появился. 14.04 в 14.14 - именно эти дату и время выбрал Порошенко, действующий президент Украины в итоге в отсутствие соперника поговорил о будущем страны, спел и сфотографировался со своими сторонниками на фоне футбольного поля. В итоге соперники встретились 19 апреля.

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