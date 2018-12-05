 Что нужно знать российскому вкладчику накануне 2019 года | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 06.12.2018

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Экономика

Что нужно знать российскому вкладчику накануне 2019 года

Банковские депозиты остаются для россиян самым распространенным способом сбережения средств. Во что лучше вкладывать в 2019 году, выясняла DW.

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Величина ставок по вкладам напрямую зависит от устанавливаемой Центральным банком РФ ключевой ставки - процента, под который ЦБ выдает коммерческим банкам кредиты и принимает от них вклады. Чем ставка Центробанка выше, тем выгоднее депозиты в розничных кредитных организациях. В уходящем году в наиболее выигрышном положении оказались россияне, имевшие вклады в долларах. Как распорядиться своими средствами в наступающем году и на что стоит ориентироваться, выстраивая свою персональную финансовую стратегию, разбиралась DW.

Ставки по вкладам в 2018 году следовали за ключевой ставкой

В 2018 году российский Центробанк пересматривал ключевую ставку трижды, при этом в первый раз он оставил ее неизменной (17 июня - 7,25%), второй раз повысил (14 сентября - до 7,5%), в третий, как и в первый раз, оставил без изменений (28 октября - 7,5%). Средневзвешенная ставка по депозитам для физических лиц следовала за этой тенденцией. По данным ЦБ РФ, она немногим превышала 5%. После повышения ключевой ставки начали расти и ставки по вкладам. "Стал заметен тренд на рост ставок как по рублям, так и по валюте", - сообщил DW старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб.

Здание Центробанка РФ

Здание Центробанка РФ

Сегодня в наиболее крупных консервативных банках средний процент по рублевому вкладу (сроком на год) составляет около 5,3%. При соблюдении определенных условий, например при размещении в Сбербанке более 5 млн рублей, ставка по вкладу составит 6,3% годовых. Можно найти и более привлекательные варианты, например, 8% годовых по специальным новогодним вкладам, по традиции предлагаемым различными банками в начале декабря.

В целом, оглядываясь на уходящий год, эксперты отмечают, что более выгодным оказалось размещение средств в долларах. Как отмечает Вадим Иосуб, учитывая динамику валютного рынка с начала года, в максимальном выигрыше оказались те, кто держал деньги на валютных вкладах: "Причем именно в долларах, так как рост доллара к рублю опережает рост евро. Это, в свою очередь, связано с тем, что с начала года на мировом валютном рынке евро подешевел с 1,20 до 1,13 доллара за единицу".

От чего зависят ключевая ставка и ставки по вкладам

При принятии решения о величине ключевой ставки Центробанк опирается на макроэкономические показатели: чем стабильнее экономика, тем ниже ставка. Невысокий уровень ставки позволяет банкам брать у регулятора больше средств в кредит и по более выгодным условиям кредитовать население и бизнес, в результате чего число операций растет и происходит стимулирование экономики в целом. Если возникает риск роста инфляции и экономической дестабилизации, то ЦБ повышает ключевую ставку.

Вадим Иосуб

Вадим Иосуб

"Как правило, коммерческие банки достаточно оперативно реагируют на изменение ЦБ РФ ключевой ставки. Кроме того, ставки того или иного банка могут зависеть от его текущей потребности в рублевой ликвидности", - рассказывает эксперт компании "Альпари".

При прочих равных, добавляет Иосуб, банк может поднять ставки выше, чем в среднем по системе, в ситуации, когда деньги очень нужны, и наоборот. Кроме того, по его словам, важным сигналом для всей банковской системы является поведение крупнейших розничных игроков. Если они поднимают ставки, все остальные вынуждены делать это вслед за ними.

Можно ли спрогнозировать поведение ЦБ: эксперт эксперту рознь

Казалось бы, решения Центробанка вполне предсказуемы, и, выстраивая свою финансовую стратегию, достаточно изучить экономические новости и прогнозы экспертов относительно исхода заседаний банка. Однако не все так просто. Нередко банки играют на опережение и, не будучи связанными сроками решений об изменении процентных ставок, меняют их раньше Банка России, объясняет директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Юрий Данилов.

Помимо этого, по его наблюдениям, далеко не всегда консенсус-прогноз финансовых аналитиков совпадает с действительными решениями по ключевой ставке. Так было, например, в сентябре, когда ставка была увеличена, а консенсус-прогноз ориентировался на ее сохранение. Между тем, как выразился экономист, "наиболее квалифицированные специалисты" не сомневались в том, что ключевую ставку повысят.

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"Если посмотреть на процедуру принятия решения, то необходимо отметить существенное повышение ее качества, - констатирует Данилов. - Особенно ценной новацией последних лет представляется учет инфляционных ощущений и ожиданий населения, которые очень важны в условиях снижения доверия к оценкам, осуществляемым Росстатом".

Что в 2019 году: ожидание инфляции в первые месяцы

Прогнозы по уровню инфляции на краткосрочную перспективу как раз не самые радужные - ЦБ ожидает ее роста в начале следующего года с последующим постепенным снижением. С точки зрения простого потребителя, например, желающего взять кредит, это не очень хорошая новость.

С другой стороны, ожидания роста инфляции означают, что и ставки по рублевым депозитам могут достичь своего максимума в первом квартале 2019 года, считает Вадим Иосуб. Уже в начале декабря около десятка банков из первой сотни игроков стали предлагать новые виды вкладов с повышенными ставками.

"В такой ситуации сейчас свободные рубли имеет смысл вкладывать в краткосрочные депозиты - до трех месяцев, а по окончании их срока с высокой вероятностью будет возможность разместить их по более высокой ставке", - советует эксперт. При этом он по традиции рекомендует с учетом существующей неопределенности одну треть накоплений хранить в рублях, вторую - в долларах, а третью - в евро.

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    Автор: Андрей Гурков


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