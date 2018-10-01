Что нужно знать о федеральном бюджете РФ на 2019 год

Проект федерального закона о бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов внесен в Госдуму. Уже в первую неделю октября депутаты начнут работу над проектом. Первое чтение может состояться 24 октября, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, а окончательно главный финансовый документ страны планируется принять до конца ноября. DW выяснила, каковы основные параметры бюджета на предстоящую трехлетку и какие приоритетные расходы в него заложены.

Инфляция и доллар подрастут, нефть подешевеет

Как и в этом году, бюджет в предстоящие три года ожидается профицитным. Доходы в 2019 году прогнозируются на уровне 19,97 трлн рублей, расходы - 18 трлн рублей. Таким образом, профицит в 2019 году составит 1,9 трлн рублей, или 1,8% ВВП. Как заявил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, "доходы увеличиваются более чем на 22%". Профицит ожидается и в 2020, и в 2021 годах (1,2 трлн и 0,9 трлн рублей, соответственно).

Впрочем, как говорят эксперты, для рядовых граждан само по себе наличие профицита ничего в себе не несет. Гораздо насущнее такие показатели, как уровень потребительских цен и курсы валют. По итогам 2018 года инфляция прогнозируется в размере 3,4%. Заложенный в бюджет уровень инфляции на 2019 год - 4,3%, на 2020 год - 3,8%, 2021 - 4%. При этом, по признанию Макарова, по этому параметру нет согласия с Центробанком (ЦБ), который не исключает того, что инфляция будет выше.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, соблюдение бюджетного правила должно обеспечить "низкую зависимость курса рубля от динамики цен на нефть". Ожидается, что курс рубля к доллару вернется к уровням 63,6–63,8 рубля за доллар во второй половине 2019 году, но в дальнейшем рубль продолжит ослабляться. В среднем по итогам 2019 года прогнозируется курс 63,9 рубля за доллар (по итогам этого года - 61,7 рубля). Средняя стоимость барреля российской нефти Urals ожидается на уровне 63,4 доллара (оценка на 2018 год - 69,6 доллара).

13 триллионов на 13 нацпроектов

Как заявили DW в пресс-службе Минфина, "приоритетно в проекте бюджета 2019-2021 годов будут финансироваться мероприятия по реализации национальных проектов". На тринадцать нацпроектов, содержащихся в майском указе президента, в 2019 году будет направлена сумма, сравнимая с общим профицитом - 1,7 трлн рублей. Всего в ближайшие шесть лет на их реализацию будет израсходовано более 13 трлн.

Наиболее затратным будет проект "Демография" (в 2019 году на него потратят 512 млрд), на втором месте "Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры" (323 млрд), на третьем - "Здоровье" (160 млрд рублей). В число самых низкозатратных проектов попали "Наука" (35,2 млрд рублей в 2019 году) и "Культура" (12,7 млрд).

Для распределения средств в составе каждого нацпроекта выделили проекты федеральные. Самым дорогим федеральным проектом в рамках "Демографии" станет поддержка семей при рождении детей (на нее в 2019 году выделят более 420 млрд рублей). Среди инфраструктурных проектов на первом месте по объему вливаний - "Коммуникации между центрами экономического роста" - развитие транспортных связей между административными центрами субъектов и другими городами-центрами экономического роста. На этот проект в следующем году будет потрачено почти 180 млрд рублей, а всего в ближайшие три года - более полутриллиона (для сравнения - на "Северный морской путь" в 2019 году выделяется всего 9,6 млрд).

Расходы на здравоохранение: борьба за индикаторы

Традиционно наиболее волнующий население вопрос - госрасходы на здравоохранение. В рамках нацпроекта наиболее затратной строкой в 2019 и последующие годы станет "Борьба с онкозаболеваниями" (101 млрд рублей в 2019 году). На обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами, к слову, решено потратить в 20 раз меньше. Всего на развитие здравоохранения в 2019 году будет направлено 653 млрд рублей (3,6% от общих расходов бюджета). Непосредственно в ведение Минздрава, судя по приложению о ведомственных расходах, будет передано 325 млрд.

Глава Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский считает, что этих средств недостаточно. "Консолидированный бюджет здравоохранения России - 3,3 трлн рублей. Население тратит еще 3 трлн ежегодно. Так что, строго говоря, заложенные в бюджет расходы мало на что влияют", - говорит он. По его словам, ситуация усугубляется тем, что Минздрав не имеет возможности прямого управления здравоохранением в субъектах: "Этим и вызвана необходимость создания различных программ и проектов. Мы просто даем деньги и задаем индикаторы. В итоге, к сожалению, система просто выдает те цифры, которые от нее ожидают. Например, в результате изменения причин смертности в нужную сторону меняется ее структура".

Эксперт поддерживает инициативу борьбы с онкозаболеваниями, но подчеркивает, что столь крупные вливания не решают проблему в корне. "За бюджет начинают бороться федеральные учреждения, до субъектов средства не доходят, первичное звено в принципе деградирует". По его словам, недоступность госсистемы в области здравоохранения в последние годы растет, о чем свидетельствует бурный рост частного сектора.

Расходы на оборону и безопасность увеличиваются

В 2019 году на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность планируется потратить столько же средств, сколько и в 2018 году - 5,1 трлн рублей (28,7% от общего объема расходов, запланированных на следующий год), из них на нацоборону - 2,9 трлн, на нацбезопасность - 2,2 трлн. Для сравнения - на образование и здравоохранение в общей сложности будет потрачено 8,2% всех расходов. В последующие годы расходы на оборону будут расти - в 2020 году они превысят 3,02 трлн рублей, в 2021 году составят 3,16 трлн.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в ближайшие три года будут увеличены бюджетные ассигнования на текущее содержание вооруженных сил (на 114 млрд рублей ежегодно), в 2019 году - на увеличение числа контрактников (на 4,5 млрд рублей), на создание представительств Минобороны за рубежом и на обеспечение безопасности во время Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.

Пакет документов, сопровождающий основной текст проекта бюджета, также включает в себя около десятка приложений под грифом "секретно" и "совершенно секретно". Они касаются как общего объема бюджетных ассигнований, так и ведомственной структуры расходов. Кроме того, секретные приложения содержат в себе информацию о государственном оборонном заказе и - частично - о распределении средств на субсидии госкомпаниям.

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