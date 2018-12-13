Что нужно знать о создании собственной армии Косово

В пятницу, 14 декабря, Косово намерено сделать решающий шаг на пути к формированию собственных вооруженных сил. В этот день в парламенте в Приштине состоится второе и ключевое чтение законопроекта, подразумевающего преобразование Косовских сил безопасности (Kosovo Security Force, KSF) в регулярную армию.

Ожидается, что документ, первое чтение которого состоялось в октябре, будет одобрен, однако создание в Косово собственных вооруженных сил вобьет новый клин в отношения между Приштиной и Белградом.

Первое чтение: законопроект принят в обход сербского меньшинства

На данный момент у Косово, провозгласившего независимость от Сербии в 2008 году, нет собственной армии - только Косовские силы безопасности, оснащенные легким оружием и созданные для действий в чрезвычайных ситуациях. На сегодняшний день численность KSF составляет 2000 человек: 200 из них являются представителями нацменьшинств.

Изначально KSF были созданы для действий в чрезвычайных ситуациях

Согласно местному законодательству, для создания в Косово собственных вооруженных сил парламент республики должен внести соответствующие поправки в конституцию страны. При этом их должны одобрить по меньшей мере две трети сербского меньшинства в парламенте. Однако депутаты, представляющие это меньшинство, неоднократно давали понять, что будут голосовать против создания в Косово полноценной армии.

Тем не менее косовские власти все же нашли выход из положения: правительство республики выступило с предложением преобразовать KSF в регулярную армию, чтобы предотвратить блокаду инициативы в парламенте. В итоге 18 октября албанские правящие партии и оппозиция, а также ряд депутатов - представителей других нацменьшинств - одобрили в первом чтении все три предложенных законопроекта: о создании в Косово министерства обороны, преобразовании KSF в регулярную армию и предоставление этим силам соответствующего мандата.

Ликование косовских албанцев и возмущение сербов

Косовские албанцы встретили это решение парламента с восторгом. Президент Косово Хашим Тачи, спикер парламента Кадри Весели и премьер-министр республики Рамуш Харадиная назвали его важным шагом на пути к укреплению государственности самой молодой страны в Европе, который должен гарантировать ее безопасность. На данный момент независимость Косово признали более 110 государств, однако Сербия по-прежнему считает республику одной из своих провинций.

В октябре спикер парламента Весели рассказал в эксклюзивном интервью DW, что помимо этнических албанцев в новой армии будут служить косовские сербы и представители других нацменьшинств. Он также заявил, что между западными партнерами достигнута договоренность о создании в Косово полноценных вооруженных сил. "Мы - независимая и суверенная страна, и мы будем создавать нашу армию в сотрудничестве с НАТО, бундесвером, а также американскими, британскими, французскими и итальянскими вооруженными силами", - подчеркнул спикер косовского парламента.

Численность миссии KFOR составляет порядка 4000 человек

Однако на международной арене его энтузиазм разделяют далеко не все. Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подверг критике планы Косово по созданию собственной армии, заявив, что это "совершенно несвоевременный шаг". Из Белграда тем временем звучат гораздо более жесткие заявления. Министр обороны Сербии Александар Вулин заявил, что создание армии в Косово угрожает "Сербии и сербам", а также миру и безопасности в регионе. Более того, премьер-министр Ана Брнабич дала понять, что Сербия в случае необходимости может применить военную силу, если 14 декабря Косово окончательно одобрит законопроект о создании собственной армии и решит отправить войска на север - к сербской границе. "Надеюсь, что нам никогда не придется задействовать свою армию, но в настоящее время это один из возможных вариантов", - заявила Брнабич.

Россия предупреждает о "тяжелых последствиях" для Балкан

В России, которая так же, как и Сербия, не признает независимости Косово, тоже выразили озабоченность планами Приштины. МИД РФ призвал миссию НАТО KFOR, обеспечивающую безопасность в регионе после окончания войны в Косово в 1999 году, выполнить возложенный на нее мандат и принять меры по незамедлительному разоружению косовской армии, если такая структура появится.

В российском МИДе подчеркивают, что формирование косовских вооруженных сил станет "грубым нарушением" резолюции Совета Безопасности ООН 1244 - единственного международно-правового акта в области косовского урегулирования". Создание косовскими властями собственной армии "может обернуться самыми тяжелыми последствиями" как для сербского населения Косово, так и для безопасности Балканского региона в целом, говорится в заявлении на сайте МИДа.

В российском ведомстве также считают, что создание косовской армии - это "еще один дестабилизирующий и провокационный шаг" после введения Приштиной стопроцентной таможенной пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. В ноябре Приштина ввела таможенную пошлину на сербские и боснийские товары в размере 100 процентов их стоимости в ответ на попытки Сербии заблокировать вступление Косово в Интерпол. 20 ноября международная организация в третий раз за четыре года отклонила заявку Косово на вступление.

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