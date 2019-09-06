Что нужно знать о едином дне голосования 8 сентября 2019 года в России

В России 8 сентября пройдет единый день голосования. Россияне будут избирать глав 16 регионов. Кроме того, пройдут выборы в законодательные собрания 13 регионов, а также довыборы депутатов Госдумы, выборы в представительные органы власти 22 региональных центров и муниципальные выборы в Петербурге.

Наибольшее внимание СМИ и общества в этот раз привлекли предвыборная кампания в Московскую городскую думу и в несколько меньшей степени - выборы губернатора Санкт-Петербурга и в муниципальные органы власти города. Связано это с многочисленными нарушениями в ходе этих избирательных кампаний, которые, по данным движения "Голос - за честные выборы", типичны и похожи во всех регионах России.

Выборы в Мосгордуму ранее никогда не считались важными, и избиратели не проявляли к ним большого интереса. В 2019 году интерес к этим выборам подогрели сами власти, отказав большинству независимых кандидатов в регистрации. Особенностью нынешней кампании в столице РФ, как считают эксперты "Голоса", стало замещение конкуренции в рамках электоральных процедур силовым воздействием на оппозицию. Выразилось это в отказе в согласовании или запрете большинства мирных акций москвичей в защиту своих избирательных прав, жесткими разгонами таких акций, массовыми задержаниями, многократными арестами незарегистрированных кандидатов, возбуждением уголовных дел против участников мирного протеста.

Отказ в регистрации независимым кандидатам

В Москве большинству оппозиционных политиков - 57, из них 39 самовыдвиженцам - было отказано в регистрации кандидатами в депутаты. В конечном итоге добиться регистрации удалось лишь одному из них - кандидату от партии "Яблоко" Сергею Митрохину, и то через суд, поскольку окружная ЦИК, сорвав заседание, не стала регистрировать его кандидатом даже после решения вышестоящего Мосгоризбиркома.

Сергей Митрохин

Однако остальным кандидатам отказали в регистрации в судах со ссылкой на большое число забракованных подписей из-за несоответствия данных избирателя в подписном листе сведениям в базе миграционной службы или на основе заключений почерковедов МВД, которые не обязаны свои решения мотивировать. При этом 41 кандидат, связанные с "Единой Россией" или московской мэрией, также собиравшие подписи, проблем с регистрацией не имели.

Протесты в Москве: задержания, избиения, уголовные дела

Действия властей по отношению к независимым кандидатам привели к мирным уличным акциям протеста в российской столице, которые продолжались полтора месяца и сопровождались задержаниями тысяч граждан. Только в ходе двух запрещенных московскими властями акций - 27 июля и 3 августа - были в общей сложности задержаны около 2500 человек, более ста активистов и случайных прохожих были жестоко избиты силовиками.

После акции 27 июля в суды поступило 1108 административных дел, 89 фигурантов которых были приговорены к аресту сроком от 10 до 30 суток, а 376 человек получили штраф. Против 15 участников акции 27 июля заведены уголовные дела по обвинению в участии в массовых беспорядках или в применении насилия в отношении представителя власти. По данным на 6 сентября, шестерых человек московские суды уже приговорили к лишению свободы на сроки от двух до пяти лет.

Задержания на акции протеста в Москве 27 июля 2019 года

Лидеры оппозиции в большинстве были задержаны на акции 27 июля или вскоре после нее и многократно подвергнуты административному аресту по одним и тем же поводам. Так, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина арестовали пять раз подряд, с 29 июля он находится в изоляторе. Дмитрий Гудков в общей сложности провел 40 суток под арестом, муниципальный депутат Юлия Галямина была арестована трижды и отбыла 35 суток в специзоляторе.

Самовыдвиженцы из "Единой России" в Мосгордуму

Среди допущенных к выборам в Москве кандидатов нет ни одного, который официально представлял бы "Единую Россию" (ЕР). Но как выяснила DW, из 62 зарегистрированных самовыдвиженцев 41 так или иначе связан с ЕР или с московской мэрией. Так, 26 кандидатов являются членами ЕР или непосредственно связаны с ней, еще 8 получили на избирательную кампанию средства от фондов, связанных с ЕР и пропутинским движением "Общероссийский народный фронт". Еще 7 самовыдвиженцев являются кандидатами от мэрии Москвы.

Выборы губернатора Петербурга

В единый день голосования жители Петербурга будут выбирать губернатора города, а также депутатов муниципальных советов. Главным претендентом на пост главы города является представитель партии власти, нынешний врио губернатора Александр Беглов. Он пошел на выборы самовыдвиженцем, в середине августа назвал себя беспартийным кандидатом, и вскоре после этого его биография была удалена с сайта "Единой России". Ранее он упоминался там как член ее высшего совета и бывший глава ее петербургского отделения.

Конкурентам Беглова стали кинорежиссер Владимир Бортко от КПРФ, Надежда Тихонова от "Справедливой России" и Михаил Амосов от "Гражданской платформы", преодолевшие "муниципальный фильтр". Единственный потенциально опасный соперник нынешнего врио - Владимир Бортко - 30 августа снял свою кандидатуру, а оставшиеся два кандидата – Тихонова и Амосов - считаются техническими и вряд ли помешают избранию Беглова на должность губернатора.

Муниципальные выборы в Петербурге

На муниципальных выборах в Петербурге независимые кандидаты столкнулись с активным противодействием районных избирательных комиссий (ИКМО). По данным "Голоса", только за первые три недели кампании в различные инстанции было направлено как минимум 434 жалобы.

Акция протеста в Петербурге

Активисты сообщали о сокрытии комиссиями информации о сроках подачи документов. Среди препятствий подаче документов на регистрацию кандидатом называются проплаченные очереди из подставных кандидатов в ИКМО, в которых иногда возникали конфликты с применением физической силы. Некоторые комиссии работали всего по два-три часа в день, другие работали полный день, но не открывали двери кандидатам, ссылаясь на отсутствие электричества.

Кандидаты, которые дождались своей очереди, не всегда могли подать документы. В пяти комиссиях зафиксированы факты необоснованного отказа в приеме документов о выдвижении. Однако и подавшие документы позже получали отказ в регистрации по различным формальным причинам, например, из-за якобы неполного комплекта бумаг, хотя кандидат имеет на руках отметки ИКМО о приеме всех необходимых документов.

Выборы губернаторов в регионах

В 16 российских регионах 8 сентября будут выбирать губернаторов. При этом в 13 из них на выборы пойдут временно исполняющие обязанности губернаторов этих регионов, назначенные Кремлем в течение последнего года. Десять из 13 врио не имеют никакого отношения к регионам, которыми сейчас руководят и намерены возглавить после выборов.

Нынешний год стал рекордным по числу самовыдвиженцев (45) в губернаторы. Накануне выборов в семи регионах были приняты соответствующие поправки в законодательство. В шести из них - Петербурге, Забайкальском крае, Астраханской, Курганской, Сахалинской, Челябинской областях - кандидаты от власти воспользовались этой возможностью, чтобы формально не связывать себя с "Единой Россией", и были зарегистрированы. Остальные 39 самовыдвиженцев, попытавшихся зарегистрироваться в кандидаты в шести регионах, не преодолели "муниципальный фильтр".

Забайкалье: ни одного кандидата от парламентских партий

Наиболее показательная ситуация с выборами губернатора сложилась в Забайкальском крае, в котором не было зарегистрировано ни одного кандидата от парламентских партий. Основной кандидат - тоже врио главы региона, бывший замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов идет на выборы не от ЕР, а самовыдвиженцем, "Справедливая Россия" и ЛДПР не стали выдвигать своих кандидатов, кандидат от КПРФ не преодолел "муниципальный фильтр".

В результате соперниками Осипова на выборах в Забайкалье сталиЕлена Краузе от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РППСП), Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" и Яна Шпак от "Партии роста". В отличие от представителя КПРФ они смогли преодолеть муниципальный фильтр.

При этом на выборах в региональный парламент в 2018 году "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР набрали почти одинаковое число голосов - 28,3, 24,6 и 24,5 процента соответственно. В свою очередь, "Патриоты России" получили тогда 3,3 процента голосов, РППСП в заксобрании Забайкалья вообще не представлена.

"Успехи" малых партий в регистрации кандидатов в губернаторы

На этом фоне примечательны "успехи" в регистрации кандидатов на выборах губернаторов у РППСС и "Патриотов России", отмечает движение "Голос". У РППСС зарегистрировали всех четырех выдвинутых кандидатов: в Башкортостане, Забайкальском крае, Волгоградской и Мурманской областях. В последней "муниципальный фильтр" удалось пройти неизвестному в регионе пенсионеру Геннадию Тупикину, который поборется за кресло губернатора с нынешним врио главы региона Андреем Чибисом, выдвинутым от "Единой России".

"Патриоты России" выдвинули пять кандидатов в губернаторы и не смогли зарегистрировать своего ставленника только вПетербурге. Успешно прошли регистрацию кандидаты партии в Башкортостане, Калмыкии, Забайкалье и Липецкой области.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

Москвичи в борьбе за честные выборы До единого дня голосования в России остался месяц За месяц до выборов в Мосгордуму недовольные москвичи вышли 3 августа на очередную акцию в поддержку независимых кандидатов. Полиция и Росгвардия отреагировали жесткими задержаниями.

Москвичи в борьбе за честные выборы Силовики стянуты в центр Москвы Задолго до начала мероприятия на местах его проведения можно было увидеть лишь сотрудников силовых ведомств. На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились росгвардейцы, полицейские и эвакуаторы. "Стражи порядка" заняли даже ступени перед Московским театром мюзикла.

Москвичи в борьбе за честные выборы Предложение властей, от которого нельзя отказаться Магазины поблизости от мест проведения акции протеста оказались закрыты "по техническим причинам" - накануне управы центральных районов настоятельно порекомендовали местным предприятиям и компаниям принять "исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы".

Москвичи в борьбе за честные выборы Протесты без лидеров Фактически протестующие остались без лидеров: Алексея Навального арестовали на месяц еще 24 июля, затем - Илью Яшина и одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова. А перед началом мероприятия была задержана и юрист ФБК Любовь Соболь.

Москвичи в борьбе за честные выборы Дождь помешал демонстрантам Из-за дождя протестующих собралось значительно меньше, чем неделей ранее, 27 июля. К началу акции на Пушкинской площади не было практически никого, кроме Росгвардии, оцепившей памятник Пушкину. Люди попрятались от ливня в подземном переходе.

Москвичи в борьбе за честные выборы Больше всего задержаний - на Пушкинской Однако со временем именно на Пушкинской площади и подступах к ней собралось больше всего участников протеста, проводившегося в пяти разных точках Бульварного кольца. И там же - больше всего задержаний. Людей выхватывали из толпы и вели или тащили за руки и ноги в автозаки.

Москвичи в борьбе за честные выборы На Тверской митингующих взяли в кольцо Митингующих выдавили с Пушкинской площади, взяли в кольцо на Тверской и оттеснили к метро. Новые задержания продолжились на Чистопрудном бульваре и на Старом Арбате. К шести часам снова начался сильный ливень и протестная прогулка закончилась.

Москвичи в борьбе за честные выборы Многие из более 800 задержанных получили травмы Всего в столице было задержано более 820 человек. Многие из них получили травмы разной степени тяжести, к кому-то приходилось вызывать скорую помощь. В ОВД к задержанным массово не допускали адвокатов.

Москвичи в борьбе за честные выборы Петербург за Москву В знак солидарности с московскими оппозиционными кандидатами, не допущенными к выборам в Мосгордуму, в Северной столице, у Финляндского вокзала, также прошел митинг, на который, несмотря на дождь, вышли порядка 2000 человек. Смольный согласовал акцию только с 200 участниками.

Москвичи в борьбе за честные выборы Новая "прогулка" - через две недели Силовики в Петербурге ограничились лишь единичными задержаниями выступавших со сцены. В числе последних оказался член регионального отделения "Открытой России" Дмитрий Скурихин. Организаторы пригласили петербуржцев выйти снова на "прогулку" в поддержку свободных выборов через две недели - 17 августа. Автор: Евгений Жуков

