Что нужно знать о выборах президента Украины 2019 года

31 марта украинцы будут выбирать президента страны. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50 процентов голосов, 21 апреля в стране пройдет второй тур выборов. Основная информация о голосовании на избирательных участках в стране и за ее пределами - в материале DW.

Кто может баллотироваться в президенты Украины?

Выборы президента Украины проходят раз в пять лет и регламентируются статьей 103 Конституции Украины, а также законом "О выборах президента Украины". Чтобы стать кандидатом в президенты, необходимо быть гражданином Украины, достичь 35-летнего возраста, обладать правом голоса на выборах, проживать в стране минимум 10 лет до назначенной даты выборов и знать государственный украинский язык.

ЦИК Украины зарегистрировал 44 кандидата в президенты, позднее пятеро из них отказались от участия в предвыборной гонке

Каждый кандидат в президенты должен внести в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) "избирательный залог" на сумму в 2,5 миллиона гривен (около 84 тыс. евро). Это требование существенно ограничивает число потенциальных претендентов на высший пост в государстве. ЦИК возвращает залог лишь тем, кто прошел во второй тур выборов.

Президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд. Кандидат может быть самовыдвиженцем или баллотироваться от какой-либо политической партии. Ему также необходимо предоставить декларацию о доходах за предшествующий выборам год. Избирательная кампания длится 90 дней.

Кандидаты в президенты-2019

Регистрация кандидатов в президенты Украины завершилась 8 февраля, на тот момент ЦИК зарегистрировал 44 кандидата. До 7 марта кандидаты могли отказаться от участия в избирательной гонке, этим правом воспользовались 5 человек. Таким образом, на пост президента Украины в 2019 году баллотируются 39 человек, из них - 35 мужчин и четыре женщины.

Кандидатами в президенты зарегистрированы, в частности, действующий глава государства Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский, сопредседатель объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко. Также в выборах будут участвовать лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и другие.

Владимир Зеленский - один из лидеров предвыборной гонки

Всего документы в ЦИК подал 91 человек, 47 из них было отказано в регистрации. Среди тех, кого ЦИК не допустил к участию в предвыборной гонке, - глава Коммунистической партии Украины Петр Симоненко и арестованная по подозрению в терроризме депутат Украины Надежда Савченко.

В какую сумму обойдутся выборы?

3 января Центральная избирательная компания утвердила смету, в соответствии с которой на проведение президентских выборов в 2019 году отводится более 2 354 млн гривен (79 млн евро). На работу Государственного реестра избирателей выделено более 223 млн гривен (почти 7,5 млн евро). Смета собственных расходов ЦИК на подготовку и проведение предстоящих выборов президента составляет более 282 млн гривен (9,4 млн евро).

Как будет проходить голосование на выборах президента?

Выборы президента Украины проводятся по единому общегосударственному одномандатному избирательному округу, включающему в себя территорию всей Украины и зарубежный избирательный округ. Списки избирателей по каждому избирательному участку составляют исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских и районных советов или органы, которые в соответствии с законом осуществляют их функции. В день первого и/или второго тура выборов голосование проводится с 8 до 20 часов.

Голосование за рубежом

Граждане Украины, постоянно живущие за рубежом или находящиеся там в день выборов, могут проголосовать в избирательных участках за пределами страны, образованных ЦИК на постоянной основе, и вне зависимости от нахождения на консульском учете в дипломатических учреждениях Украины.

Для участия в голосовании необходимо заблаговременно позаботиться о внесении в список избирателей на зарубежном избирательном участке, а в день голосования лично прибыть туда с документом, который подтверждает гражданство Украины.

Как будут голосовать переселенцы?

По данным министерства социальной политики Украины, по состоянию на октябрь 2018 года на учет было взято 1,5 млн переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма. Они лишены возможности участвовать в выборах местных властей и половины депутатов Верховной рады по мажоритарной системе, поскольку этот вид голосования проводится по месту регистрации избирателей. Тем не менее переселенцы смогут проголосовать на президентских выборах и избрать 225 депутатов парламента по партийным спискам.

Для этого им надо обратиться в территориальные избирательные комиссии по месту проживания с заявлением о временной смене места голосования. Недавно ЦИК упростил эту процедуру - теперь переселенцы не должны подтверждать причины пребывания не по месту регистрации, достаточно лишь предъявить паспорт, в котором указано место прописки в Крыму или на неподконтрольных территориях в Донбассе.

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