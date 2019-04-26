Что нужно знать о выборах в Европарламент

Большинство из 751 депутатов Европарламента гордятся тем, что являются представителями уникального органа власти. С 1979 года члены Европарламента избираются путем прямого голосования, одновременно проходящего во всех странах-членах ЕС, а затем принимают законы, затрагивающие жителей 28 государств с совокупным населением в 512 млн человек.

Европарламент - один из двух законодательных органов ЕС

Европарламент делит законодательные функции с Советом ЕС, в который входят министры правительств стран-членов Евросоюза: его состав каждый раз меняется в зависимости от обсуждаемых вопросов. В большинстве случаев Европарламент на равных правах с Советом рассматривает и утверждает законопроекты, внесенные Еврокомиссией. Однако в некоторых вопросах - к примеру, в сфере антимонопольного законодательства - решающее слово остается за Советом ЕС. При этом, в отличие от национальных парламентов, Европарламент не обладает законодательной инициативой.

В отличие от обычных парламентов, Европарламент не обладает законодательной инициативой

После выхода Великобритании из ЕС число евродепутатов должно снизиться до 705. Однако пока все говорит о том, что в конце мая британцы вновь отправятся на избирательные участки. А это, в свою очередь, окажет решающее влияние на состав парламента. Cреди британских депутатов может оказаться много евроскептиков и правых популистов, которые будут способствовать росту влияния в Европарламенте правых сил. По последним прогнозам, доля правых популистов в парламенте нового созыва, включая британских депутатов, может составить 23 процента от общего числа парламентариев.

Сколько мест получат правые популисты?

В многоязычном Европарламенте насчитывается более 200 национальных партий, которые объединены в восемь политических фракций или групп. В начале апреля евроскептики из нескольких европейских стран объявили о планах создать там новую фракцию под названием Европейский альянс народов и наций (European Alliance of Peoples and Nations, EAPN). На данном этапе в нее намерены войти немецкая "Альтернатива для Германии", итальянская "Лига", Датская народная партия, партия "Истинные финны", Австрийская партия свободы (АПС), а также эстонские правые популисты.

Представители правопопулистских партий из Финляндии, ФРГ, Италии и Дании вместе идут в Европарламент

Как заявил сопредседатель АдГ Йорг Мойтен (Jörg Meuten), его партия и ее европейские партнеры намерены "свести к нулю нелегальную миграцию в ЕС", "сохранить европейское разнообразие и богатство культур" и "возвести "крепость Европу". Мойтен рассчитывает, что к группе присоединятся евродепутаты из других правых фракций и близких по взглядам партий. К примеру, если в EAPN перейдут 13 депутатов от венгерской правящей партии ФИДЕС, то новая фракция получит 25 процентов депутатских кресел и станет первой по величине группой в Европарламенте, обогнав нынешнего лидера - консервативную Европейскую народную партию (ЕНП).

Стоит отметить, что за пять лет, прошедших с предыдущих выборов в Европарламент, популярность правых партий в странах ЕС значительно возросла. В 2014 году три группы правопопулистов и евроскептиков в общей сложности получили 20 процентов мест, а на выборах 2009 года - лишь 11 процентов.

Ключевой фактор - явка избирателей

Предвыборная агитация в Берлине

Вместе с тем исход голосования во многом решит явка избирателей. До сих пор интерес к Европарламенту среди жителей ЕС неуклонно снижался: в 2014 году явка составила всего 42,6 процента. Впрочем, ожидается, что в этом году ситуация изменится: к примеру, в ходе исследования немецкого Фонда имени Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung) 68 процентов респондентов заявили, что намерены принять участие в выборах в Европарламент.

По данным фонда, сторонники евроскептиков, составляющие среди избирателей меньшинство, до сих пор голосовали более активно, чем проевропейски настроенные граждане, формирующие костяк электората. На этом фоне мобилизация последних является ключевым условием для того, чтобы в Европарламенте нового созыва партии с проевропейской позицией составляли работоспособное большинство.

Выборы в Европарламент - свободные, но несправедливые?

Здание Европарламента в Страсбурге пустует 300 дней в году

До сих пор две крупнейшие политические группы в Европарламенте - Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов - работали в своего рода "большой коалиции". Весьма вероятно, что в будущем для формирования большинства им придется прибегнуть к помощи "зеленых" и либералов. При этом неформальные коалиции имеют большое значение для сохранения работоспособности парламента: к примеру, за текущий легислатурный период было принято более 1100 законодательных актов, которые теперь должны быть внедрены в национальные правовые системы стран-членов ЕС.

Между тем в одном из постановлений Конституционного суда ФРГ отмечается, что выборы в Европарламент являются свободными и всеобщими, но несправедливыми в юридическом смысле. На данный момент голос жителя шестисоттысячного Люксембурга имеет больший вес, чем гражданина Германии - крупнейшей страны-члена Евросоюза с населением в 82 млн человек. В частности, Люксембург в Европарламенте представляют шесть депутатов, а Германию - 96: это слишком мало, учитывая общее количество немецких избирателей.

Брюссель, Страсбург и Люксембург

Помимо прочего, европарламентариев часто критикуют за то, что они продолжают регулярно переезжать из Брюсселя в Страсбург.В данный момент Европарламент по-прежнему разделен между тремя городами: в Страсбурге проходят 12 ежемесячных пленарных заседаний, в Брюсселе заседают различные комитеты и депутаты проводят свои основные встречи, а в Люксембурге находится секретариат Европарламента. Кочевничество европарламентариев недешево обходится европейским налогоплательщикам: ежегодные расходы на постоянные переезды депутатов и их помощников составляют 114 млн евро, а здание Европарламента в Страсбурге пустует 300 дней в году.

Сами депутаты уже давно недовольны таким положением вещей. Дважды в год во время обсуждения бюджета ЕС большинство европарламентариев выступают с требованием обеспечить им лишь одно место работы - в Брюсселе. Однако их попытки прекратить переезды пока не увенчались успехом. Основную ответственность за нерациональный расход бюджетных средств несет Франция, которая намерена во что бы то ни стало сохранить штаб-квартиру Европарламента в Страсбурге.

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