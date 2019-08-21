Что нужно знать о военных базах США в Германии

Из-за недостаточных расходов Берлина на оборону Вашингтон пригрозил перебросить часть своих военнослужащих из ФРГ в Польшу. Какова численность войск США в Германии и в какую сумму обходится их содержание?
США рассматривают возможность дислокации около одной тысячи военнослужащих из Германии в Польшу. Об этом, в частности, недавно заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл. Такую меру он увязал с недостаточными, по мнению Вашингтона, расходами ФРГ на оборону. В то время какПольша уже выделяет на эти цели 2 процента от своего ВВП, Германия вряд ли достигнет этого показателя в ближайшем будущем. "Просто оскорбительно ожидать, что американские налогоплательщики будут и впредь платить за более чем 50 тысяч американцев в Германии, в то время как немцы тратят свой торговый профицит на собственные нужды", - подчеркнул Гренелл.
И хотя польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в ответ на слова Гренелла незамедлительно заявил, что Варшава выступает против передислокации размещенных в Германии войск США в Польшу, он вслед за американским послом призвал Германию увеличить расходы на вооружение до предписываемого правилами НАТО показателя 2 процента ВВП. "Этого (правила. - Ред.) все должны придерживаться", - подчеркнул он. По словам Моравецкого, германские оборонные расходы в настоящее время не соответствуют взятым страной обязательствам.
Более 760 млн евро из бюджета ФРГ на содержание военных США
Между тем правительство ФРГ за последние семь лет потратило на содержание американского военного контингента в Германии более 760 млн евро. Об этом 21 августа сообщило агентство dpa со ссылкой на копию ответа министерства финансов ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Бригитте Фрайхольд (Brigitte Freihold).
Из документа следует, что эти деньги были израсходованы, в числе прочего, на пенсии для бывших сотрудников и эксплуатацию земельных участков и зданий. Еще сотни миллионов евро были отданы под строительство на американских базах. Из 480 млн евро, выделенных правительством с 2012 до 2019 года на строительство расположенных в Германии военных объектов партнеров по НАТО, почти все деньги приходятся на объекты США, следует из ответа германского Минфина.
Контингент войск США в ФРГ - самый крупный в Европе
ФРГ была неотъемлемой частью оборонной стратегии США со времен Второй мировой войны, когда американцы вместе с союзниками - Великобританией, Францией и СССР - разделили Германию на оккупационные зоны и управляли ими в течение десяти лет. В 1954 году ФРГ была принята в НАТО, одновременно был отменен оккупационный режим на ее территории и восстановлен государственный суверенитет. Заключенное в том же году Парижское соглашение, регулирующее порядок размещения войск НАТО на территории ФРГ, остается в силе и по сей день.
В 1990 году в Германии находилось около 400 000 иностранных военнослужащих, половину из которых составляли американцы. Впоследствии численность войск США в ФРГ резко сократилась. Это можно объяснить как падением Берлинской стены и окончанием холодной войны, так и возникновением новых конфликтов в других регионах планеты - в частности, началом первой войны в Персидском заливе.
Несмотря на сокращение американского военного присутствия, в Германии до сих пор расположен самый крупный контингент войск США в Европе: по данным на август 2019 года, он насчитывает около 38 600 человек. По этому показателю ФРГ занимает второе место в мире: больше американских солдат (около 50 000) дислоцировано только на территории Японии.
Впрочем, численность войск США в ФРГ продолжает сокращаться: еще в 2006 году в Германии проходили службу 72 000 человек - примерно в два раза больше, чем на сегодняшний день.
ВМС, пехота, авиация...
На территории Германии в данный момент расположены пять из семи американских гарнизонов в Европе (два других находятся в Италии и Бельгии). Штаб-квартира армии США находится в Висбадене - небольшом городке в 40 км от Франкфурта-на-Майне, а штаб Сил морской пехоты США - в городке Беблингене на юго-западе страны. Американские авиабазы расположены в Рамштайне и Шпангдалеме.
Вдобавок принято считать, что на немецкой авиабазе бундесвера Бюхель хранятся до 20 американских ядерных боеголовок. Кроме того, авиабаза Рамштайн используется в качестве центра управления беспилотниками, задействованными в Йемене и других странах.
При этом стоит отметить, что на американских авиабазах размещены не только военнослужащие и их семьи, но и многочисленный гражданский персонал. В частности, база Рамштайн выглядит как небольшой городок: помимо военных объектов, здесь есть американские школы, торговые центры, почтовое отделение и полицейский участок. Зачастую в качестве единственного платежного средства здесь используется американский доллар.
Базы также нередко служат крупнейшим, если не единственным работодателем для местного населения в близлежащих районах. К примеру, после закрытия небольшого американского гарнизона в баварском Бамберге местная экономика понесла большие потери.
______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram
Смотрите также: