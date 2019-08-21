Что нужно знать об американских войсках в Германии

Президент США Дональд Трамп 15 июня заявил, что численность американских военных, находящихся в ФРГ, будет сокращена до 25 тысяч. Свое решение он объяснил тем, что Германия "не выполнила обязательств" по финансированию НАТО. По словам Трампа, размещение американских войск в Германии приносит США "огромные расходы", а Берлин нечестно ведет торговые дела. "Мы пострадали в отношении торговли, и мы пострадали в отношении НАТО", - подчеркнул Трамп.

Распоряжение о сокращении дислоцированных в ФРГ американских войск 5 июня подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. По данным газеты The Wall Street Journal, численность личного состава американского контингента сократится более чем на четверть - к сентябрю страну должны покинуть 9500 американских солдат и офицеров из размещенных в ней 34 500 американских военнослужащих.

Более 760 млн евро из бюджета ФРГ на содержание военных США

Трамп неоднократно критиковал Германию за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону. В августе 2019 года тогдашний посол США в ФРГ Ричард Гренелл грозил частичным выводом американских войск из ФРГ в Польшу, если правительство в Берлине не увеличит военный бюджет. "Просто оскорбительно ожидать, что американские налогоплательщики будут и впредь платить за более чем 50 тысяч американцев в Германии, в то время как немцы тратят свой торговый профицит на собственные нужды", - заявлял тогда Гренелл.

Ричард Гренелл

Между тем правительство ФРГ за последние семь лет потратило на содержание американского военного контингента в Германии более 760 млн евро. Об этом в августе 2019 года сообщило агентство dpa со ссылкой на копию ответа министерства финансов ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Бригитте Фрайхольд (Brigitte Freihold).

Из документа следует, что эти деньги были израсходованы, в числе прочего, на пенсии для бывших сотрудников и эксплуатацию земельных участков и зданий. Еще сотни миллионов евро были отданы под строительство на американских базах. Из 480 млн евро, выделенных правительством с 2012 до 2019 года на строительство расположенных в Германии военных объектов партнеров по НАТО, почти все деньги приходятся на объекты США, следует из ответа германского Минфина.

Контингент войск США в ФРГ - самый крупный в Европе

ФРГ была неотъемлемой частью оборонной стратегии США со времен Второй мировой войны, когда американцы вместе с союзниками - Великобританией, Францией и СССР - разделили Германию на оккупационные зоны и управляли ими в течение десяти лет. В 1954 году ФРГ была принята в НАТО, одновременно был отменен оккупационный режим на ее территории и восстановлен государственный суверенитет. Заключенное в том же году Парижское соглашение, регулирующее порядок размещения войск НАТО на территории ФРГ, остается в силе и по сей день.

В данный момент в ФРГ находятся около 34 500 военнослужащих США

В 1990 году в Германии находилось около 400 000 иностранных военнослужащих, половину из которых составляли американцы. Впоследствии численность войск США в ФРГ резко сократилась. Это можно объяснить как падением Берлинской стены и окончанием холодной войны, так и возникновением новых конфликтов в других регионах планеты - в частности, началом первой войны в Персидском заливе.

Несмотря на сокращение американского военного присутствия, в Германии до сих пор расположен самый крупный контингент войск США в Европе. По этому показателю ФРГ занимает второе место в мире: больше американских солдат (около 50 000) дислоцировано только на территории Японии.

Впрочем, численность войск США в ФРГ продолжает сокращаться: еще в 2006 году в Германии проходили службу 72 000 человек - примерно в два раза больше, чем на сегодняшний день.

ВМС, пехота, авиация...

На территории Германии в данный момент расположены пять из семи американских гарнизонов в Европе (два других находятся в Италии и Бельгии). Штаб-квартира армии США находится в Висбадене - небольшом городке в 40 км от Франкфурта-на-Майне, а штаб Сил морской пехоты США - в городке Беблингене на юго-западе страны. Американские авиабазы ​​расположены в Рамштайне и Шпангдалеме. Вдобавок принято считать, что на авиабазе бундесвера в Бюхеле хранятся до 20 американских ядерных боеголовок. Кроме того, авиабаза Рамштайн используется в качестве центра управления беспилотниками, задействованными на Ближнем Востоке.

Авиабаза бундесвера в Бюхеле

При этом стоит отметить, что на американских авиабазах размещены не только военнослужащие и их семьи, но и многочисленный гражданский персонал. В частности, база Рамштайн выглядит как небольшой городок: помимо военных объектов, здесь есть американские школы, торговые центры, почтовое отделение и полицейский участок. Зачастую в качестве единственного платежного средства здесь используется американский доллар.

Базы также нередко служат крупнейшим, если не единственным работодателем для местного населения в близлежащих районах. К примеру, после закрытия небольшого американского гарнизона в баварском Бамберге местная экономика понесла большие потери.

Немецкие политики критически относятся к выводу американских войск

Большинство немецких политиков критически отнеслись к перспективе сокращения американского военного присутствия в Германии. "Войска США находятся в ФРГ не для того, чтобы защищать Германию. Они там для того, чтобы защищать трансатлантическую безопасность", - заявила посол ФРГ в США Эмили Хабер (Emily Haber).

Координатор трансатлантического сотрудничества при правительстве ФРГ Петер Байер (Peter Beyer) опасается ослабления Запада и обращает внимание на другой аспект - на растущие амбиции и роль Китая. Составить ему достойную конкуренцию США и Европа, по мнению Байера, могут только сообща, американские же солдаты служат укреплению трансатлантических связей. "У западного союза есть надежное будущее, только если он будет сплоченным", - указал Петер Байер.

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