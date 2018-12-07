Что нужно знать до рождения малыша

И сегодня многие родители считают, что младенцам в первые годы жизни кроме соблюдения режима питания и сна больше ничего особенного не требуется. А вот ученые, длительное время наблюдавшие за поведением новорожденных, установили, что именно интенсивное общение родителей с малышами способствует их дальнейшему развитию.

Человек разумный

В психологии мышление рассматривается как процесс индивидуальный, своего рода внутренний монолог, связанный с деятельностью мозга определенного человека. По мнению Биргит Эльснер (Birgit Elsner), профессора кафедры психологии в Потсдамском университете, в этом и заключается главная проблема, когда речь идет об изучении развития новорожденных и маленьких детей.

Многие годы ученые исходили из того, что мыслительный процесс начинается с развитием речи, поясняет ученый. Следовательно, пока ребенок не научился говорить, он вроде не способен мыслить. Однако ученые развенчали миф о "несмышленом младенце" благодаря современным технологиям, продолжает психолог Биргит Эльснер. С помощью электродов для наблюдения импульсов мозга и применения метода окулографии (айтрекинг) во время видеосъемки, исследователи делали замеры, регистрирующие малейшие изменения реакции малышей на звуки, вкусовые оттенки и то, что они видят.

Известно также, что маленький человечек активно включается в процесс познания мира, в который ему предстоит попасть, еще до рождения. Так, младенцы предпочитают вкус пряностей, к которым они привыкли, находясь еще в утробе матери. В возрасте всего нескольких недель они откликаются на знакомый тембр голоса (матери, отца). Малыши быстрее успокаиваются под звуки музыки, которую слушала мама во время беременности, а в полтора-два года они внимательнее слушают истории и сказки, которые женщина, готовящаяся стать матерью, читала вслух, констатирует Биргит Эльснер. Эти воспоминания играют ключевую роль в дальнейшем развитии ребенка, определяют будущие предпочтения, подчеркивает психолог.

Развитие с младенчества

Может показаться, что поначалу новорожденные живут лишь в своем собственном мире. Но уже в возрасте 3-4 месяцев младенцы проделывают невероятную по объему работу, осваивая то, что его окружает. В этом возрасте малыши уже имеют представление о гравитации и реагируют удивленно, если, например, мячик катится вверх по наклонной, а не вниз. Биргит Эльснер объясняет это наличием врожденных знаний, ведь лежа на спине этому не научишься.

Любимое занятие младенцев - разглядывать лица и агукать

При проведении теста с игрушками (мышками Микки-Маус), при котором перед пятимесячным ребенком "на сцене" появлялось различное количество мышек, малыш дольше разглядывал четырех мышек, чем одну или двух. Значит, азы математики у новорожденных также имеются.

В известной исследовательской лаборатории по психолингвистике Babylab в Потсдаме малыши принимают участие в экспериментах, изучающих развитие речи. Руководитель Том Фрицше (Tom Fritzsche) выяснил, что младенцы (в возрасте 4-6 месяцев) реагируют на мелодичную, выразительную, ритмичную речь. Позднее они различают и слова, если между слогами выдержана смысловая пауза.

Общение на "детском языке", по мнению ученых, очень важно для дальнейшего освоения языка. При этом семимесячные младенцы предпочитают слова родного языка, игнорируя другие звуки и иностранные языки. Немецкие малыши, например, распознают язык, реагируя на ударение в первом слоге. Так, опираясь на этот речевой образец, из повторяющихся слогов "go-ta-ba-na-ru-ti" они выделили "go-ta", "ba-na", "ru-ti", но не "ta-ba" или "na-ru", где ударение падает на второй слог.

Как показали актуальные исследования под руководством Биргит Эльснер, за определение и выбор речевых образцов отвечают те же регионы головного мозга, ответственные и за выбор действий и поведенческих норм. Факт, который, возможно, поможет выяснить, как развитие языковых навыков связано с развитием умственным.

Больше внимания детям

По мнению исследователей, больше всего младенцы любят разглядывать лица окружающих их людей, слушать их голоса. Если детей поставить перед выбором, что разглядывать - людей или узоры - они обязательно выбирают людей. А в выборе между музыкой и голосом, бесспорный фаворит - голос, поясняет профессор психологии из Гамбургского университета Ульф Лисцковски (Ulf Liszkowski) в интервью Deutschlandfunk.

Для полноценного развития детям необходимо общение с родными и близкими

К девяти месяцам малыши умеют обращать внимание окружающих не только на себя, но и на интересующие их предметы, указывая на них пальцем. Указательный жест - это не просто имитация мимики и жестов взрослых, поясняет Ульф Лисцковски. Желание установить контакт - один из важных факторов развития языка и социально-эмоционального развития. В этом возрасте многие малыши уже умеют сопереживать, проявлять сильные эмоции. Результаты многочисленных исследований говорят о том, что в социальном отношении младенцы, независимо от пола, эмоциональны и отзывчивы. Однако с возрастом социальная компетентность (сопереживание, реакция на эмоции окружающих) у девочек проявляется сильнее, чем у мальчиков. Помочь новорожденному быстрее и полнее понять этот мир может только контакт с другими, любящими (в идеальном случае) его людьми, считает психолог Биргит Эльснер. Поэтому немецкие ученые советуют, как можно больше уделять внимание малышу и почаще отрываться от экранов своих смартфонов.

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