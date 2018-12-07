 Что нужно знать до рождения малыша | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Что нужно знать до рождения малыша

Младенцы начинают познавать мир еще в утробе матери. Немецкие ученые обращают внимание родителей на особенности раннего развития.

Младенец познает мир

И сегодня многие родители считают, что младенцам в первые годы жизни кроме соблюдения режима питания и сна больше ничего особенного не требуется. А вот ученые, длительное время наблюдавшие за поведением новорожденных, установили, что именно интенсивное общение родителей с малышами способствует их дальнейшему развитию.   

Человек разумный

В психологии мышление рассматривается как процесс индивидуальный, своего рода внутренний монолог, связанный с деятельностью мозга определенного человека. По мнению Биргит Эльснер (Birgit Elsner), профессора кафедры психологии в Потсдамском университете, в этом и заключается главная проблема, когда речь идет об изучении развития новорожденных и маленьких детей.

Контекст

У вас есть братья и сестры? Немецкие ученые заинтересовались, как очередность рождения ребенка влияет на его характер. (07.11.2018)

То, как питаются мужчины, может сказаться на развитии их потомства, предполагают немецкие ученые. Во всяком случае, на это указывают первые результаты исследования. (26.06.2017)

Порою неожиданно для самих себя, мы способны лепетать, как дети, разговаривая с малышами. Это понятно. Но также мы часто сюсюкаем и… с собаками. Ученые решили выяснить причину. (11.02.2017)

Современных родителей трудно представить себе без смартфона. Они всегда на связи. Но не с ребенком. В немецких детских садах бьют тревогу. (20.10.2016)

Иванов и Твердохлеб просят кредит. У первого шансов вызвать доверие кредитора больше. К такому выводу пришли немецкие ученые. Почему? (03.01.2018)

Музеи и художественные галереи - это храмы искусства. Можно ли ходить в храм с грудным ребенком? Нужно! - считают в Германии. (19.07.2016)

Многие годы ученые исходили из того, что мыслительный процесс начинается с развитием речи, поясняет ученый. Следовательно, пока ребенок не научился говорить, он вроде не способен мыслить. Однако ученые развенчали миф о "несмышленом младенце" благодаря современным технологиям, продолжает психолог Биргит Эльснер. С помощью электродов для наблюдения импульсов мозга и применения метода окулографии (айтрекинг) во время видеосъемки, исследователи делали замеры, регистрирующие малейшие изменения реакции малышей на звуки, вкусовые оттенки и то, что они видят.

Известно также, что маленький человечек активно включается в процесс познания мира, в который ему предстоит попасть, еще до рождения. Так, младенцы предпочитают вкус пряностей, к которым они привыкли, находясь еще в утробе матери. В возрасте всего нескольких недель они откликаются на знакомый тембр голоса (матери, отца). Малыши быстрее успокаиваются под звуки музыки, которую слушала мама во время беременности, а в полтора-два года они внимательнее слушают истории и сказки, которые женщина, готовящаяся стать матерью, читала вслух, констатирует Биргит Эльснер. Эти воспоминания играют ключевую роль в дальнейшем развитии ребенка, определяют будущие предпочтения, подчеркивает психолог.    

Развитие с младенчества

Может показаться, что поначалу новорожденные живут лишь в своем собственном мире. Но уже в возрасте 3-4 месяцев младенцы проделывают невероятную по объему работу, осваивая то, что его окружает. В этом возрасте малыши уже имеют представление о гравитации и реагируют удивленно, если, например, мячик катится вверх по наклонной, а не вниз. Биргит Эльснер объясняет это наличием врожденных знаний, ведь лежа на спине этому не научишься.

Любимое занятие младенцев - разглядывать лица и агукать

Любимое занятие младенцев - разглядывать лица и агукать

При проведении теста с игрушками (мышками Микки-Маус), при котором перед пятимесячным ребенком "на сцене" появлялось различное количество мышек, малыш дольше разглядывал четырех мышек, чем одну или двух. Значит, азы математики у новорожденных также имеются.

В известной исследовательской лаборатории по психолингвистике Babylab в Потсдаме малыши принимают участие в экспериментах, изучающих развитие речи. Руководитель Том Фрицше (Tom Fritzsche) выяснил, что младенцы (в возрасте 4-6 месяцев) реагируют на мелодичную, выразительную, ритмичную речь. Позднее они различают и слова, если между слогами выдержана смысловая пауза.

Общение на "детском языке", по мнению ученых, очень важно для дальнейшего освоения языка. При этом семимесячные младенцы предпочитают слова родного языка, игнорируя другие звуки и иностранные языки. Немецкие малыши, например, распознают язык, реагируя на ударение в первом слоге. Так, опираясь на этот речевой образец, из повторяющихся слогов "go-ta-ba-na-ru-ti" они выделили "go-ta", "ba-na", "ru-ti", но не "ta-ba" или "na-ru", где ударение падает на второй слог.

Как показали актуальные исследования под руководством Биргит Эльснер, за определение и выбор речевых образцов отвечают те же регионы головного мозга, ответственные и за выбор действий и поведенческих норм. Факт, который, возможно, поможет выяснить, как развитие языковых навыков связано с развитием умственным. 

Больше внимания детям

По мнению исследователей, больше всего младенцы любят разглядывать лица окружающих их людей, слушать их голоса. Если детей поставить перед выбором, что разглядывать - людей или узоры - они обязательно выбирают людей. А в выборе между музыкой и голосом, бесспорный фаворит - голос, поясняет профессор психологии из Гамбургского университета Ульф Лисцковски (Ulf Liszkowski) в интервью Deutschlandfunk.

Родители и дети

Для полноценного развития детям необходимо общение с родными и близкими

К девяти месяцам малыши умеют обращать внимание окружающих не только на себя, но и на интересующие их предметы, указывая на них пальцем. Указательный жест - это не просто имитация мимики и жестов взрослых, поясняет Ульф Лисцковски. Желание установить контакт - один из важных факторов развития языка и социально-эмоционального развития. В этом возрасте многие малыши уже умеют сопереживать, проявлять сильные эмоции. Результаты многочисленных исследований говорят о том, что в социальном отношении младенцы, независимо от пола, эмоциональны и отзывчивы. Однако с возрастом социальная компетентность (сопереживание, реакция на эмоции окружающих) у девочек проявляется сильнее, чем у мальчиков. Помочь новорожденному быстрее и полнее понять этот мир может только контакт с другими, любящими (в идеальном случае) его людьми, считает психолог Биргит Эльснер. Поэтому немецкие ученые советуют, как можно больше уделять внимание малышу и почаще отрываться от экранов своих смартфонов.

Смотрите также:

  • Кормящие детей женщины

    Особенности немецких родителей

    Кормление грудью в общественных местах

    Мамы в Германии не стесняются кормить младенцев грудью прямо на улице. У немцев в целом спокойное отношение к обнаженному телу - сосущий грудь ребенок никого не смутит. Но и "заставить" людей наблюдать за кормлением нельзя. Поэтому владелец ресторана, например, учитывая пожелания гостей, может деликатно попросить прекратить "несанкционированный" обед.

  • Браслеты детские с именами

    Особенности немецких родителей

    Выбор имени

    "Как вы лодку назовете, так она и поплывет"… Влияет ли выбор имени на судьбу человека? Не факт! Бесспорно то, что имя ребенка "выдает" информацию о его родителях. Поэтому не стоит, каким бы нелепым оно вам ни казалось, давать волю эмоциям в присутствии пап и мам. В 2016 году самыми популярными именами в Германии были Мари и Элиас.

  • Отец кормит ребенка

    Особенности немецких родителей

    Папы и дети

    До какого возраста кормить ребенка молоком? Об этом тоже любят поспорить родители. Мамы, прикладывающие к груди трехлетних карапузов, - скорее исключение. Как правило, уже годовалых детей переводят на обычное питание, а мамы при этом возвращаются на работу. И вот тут активно подключаются к воспитательному процессу отцы: отпуск по уходу за ребенком часто берут и папы.

  • Детсад

    Особенности немецких родителей

    Правильный детсад

    Мест в детских садах Германии меньше, чем детей, поэтому дальновидные родители начинают искать подходящее заведение еще до рождения ребенка. Одни выбирают детсад поближе к дому, другим важно, чтобы ребенок проводил день в "правильной" социальной и педагогической среде, а кто-то ставит во главу угла требование, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

  • Привика

    Особенности немецких родителей

    Прививки

    Вакцинация в Германии - практически поголовная. За этим следят детские врачи с самого рождения ребенка. Но вот среди родителей тема эта спорная. Некоторые не видят от прививок большого вреда, другие видят в них только благо, а третьи категорически их отвергают, предпочитая, чтобы ребенок переболел всеми возможными детскими болезнями и закалил свой иммунитет естественным путем.

  • Плачущий ребенок

    Особенности немецких родителей

    Ночной сон

    Маленькие дети имеют обыкновение просыпаться по ночам и плакать, требуя внимания родителей. На этот счет в Германии популярно мнение, что ребенка успокаивать не надо: поплачет, перестанет и научится спокойно спать в своей кроватке. Противники такого воспитания считают это жестокостью и мирятся с тем, что иным детям кровати родителей нравятся гораздо больше, чем их собственные.

  • Детское питание

    Особенности немецких родителей

    Демократичное питание

    Некоторые родители не жалеют денег на самые свежие и экологически чистые продукты для своих детей. Другие считают нормой три раза в день кормить чадо макаронами. Кто-то готовит супы и каши сам, кто-то покупает баночное питание. Детей в Германии не пичкают: не хочешь - не ешь, захочешь - скажешь. Хочешь есть ложкой - будь любезен, хочешь ножом с вилкой - пожалуйста!

  • Ребенок на ступеньках

    Особенности немецких родителей

    Неортодоксальная гигиена

    В отличие от некоторых стран, где ребенок рискует поплатиться здоровьем за выпачканные штанишки или порванные колготки, в Германии детям не только позволительно пачкаться во время прогулок, их даже в этом поощряют, позволяя ползать по земле и топать по лужам. Размазанные по детским лицу сопли родителей тоже часто не смущают. Детей здесь с малых лет приучают громко и основательно сморкаться.

  • Ренбенок у телевизора

    Особенности немецких родителей

    Мультимедийное воспитание

    Приобщение к информационным технологиям - спорная тема. Есть родители, которые не видят ничего плохого в телевизоре и компьютерных играх. Другие стараются как можно дольше оттягивать момент "инициализации", запрещая или дозируя. Но, чего уж там, как противники, так и сторонники наслаждаются минутами покоя в момент общения ребенка с развлекательной электроникой.

  • Ребенок с конфетами

    Особенности немецких родителей

    Сладости

    В Германии считается, что действительно заботливые родители вообще не должны давать малышам сладкого: ни конфет, ни сладких напитков, ни даже чая с сахаром. Иногда можно покормить потомство пирогом - например, морковным.

  • Набитый вещами багажник автомобиля

    Особенности немецких родителей

    Приобретение опыта

    Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни...

    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


Смотреть видео 04:58
Now live
04:58 мин

Чудеса грудного молока (видео)

Контекст

Особенности немецких родителей

Как воспитывают детей в Германии? Дают ли здесь малышам сладкое и разрешают ли смотреть мультики? (20.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Чудеса грудного молока (видео)  

Консультации для беременных  

Выплаты на ребенка: сколько родители получают в Германии  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера