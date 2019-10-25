Что не так с системой распознавания лиц в Москве

Система распознования лиц

На международном полицейском саммите в Сеуле глава российского министерства внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал о планах внедрить в Москве систему распознавания лиц на всех камерах наблюдения. Всего в столице РФ установлены около 160 тысяч камер, примерно на трех тысячах из них работает система распознавания. По данным МВД, это помогло задержать около 100 разыскиваемых.

В Кремле введение новой технологии лишь приветствуют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что технология распознавания лиц используется в большинстве стран мира, и эта система хорошо зарекомендовала себя при поимке преступников и предотвращении террористических актов.

Против возможности распознавать лица через камеру наружного наблюдения выступают сразу несколько правозащитных движений, включая "Роскомсвободу", и некоторые депутаты Мосгордумы. Они уверены, что работа новой системы крайне непрозрачна и не поддается общественному контролю, поэтому она может быть использована для незаконной слежки и давления на гражданских активистов.

Кто пострадал от системы распознавания лиц

Первые сообщения о злоупотреблении системой распознавания лиц появились летом 2018 года, сразу после чемпионата мира по футболу, во время которого эту технологию впервые тестировали. Тогда на станции московского метро "Спортивная" был задержан активист "Другой России" Михаил Аксель. Сигнал полиции пришел с камеры, сопоставившей лицо Акселя в базе данных с изображением в режиме наблюдения. Оказалось, что в базу нарушителей, которым активист вовсе не был, его добавил сотрудник антиэкстремистского центра "Э". Михаила отпустили, а на его вопрос, как можно удалить данные из базы, сотрудник полиции ответил: "Никак".

Аксель не стал подавать в суд на московские власти - в отличие от московской активистки Алены Поповой, которая обратилась с иском в Савеловский районный суд Москвы и потребовала запретить незаконную слежку за людьми на улицах. Попова подала в суд после того, как в 2018 году ее оштрафовали на 20 тысяч рублей за одиночный пикет у Госдумы. При рассмотрении ее дела суд воспользовался записью с уличной камеры наблюдения с функцией многократного увеличения изображения. Попова сочла это использованием технологии с распознаванием лиц. Первое судебное заседание назначено на 6 ноября.

"Это не средство борьбы с преступниками, а настоящее давление и преследование. Что крайне вредно, особенно в условиях неработающей судебной системы и тотальной коррупции", - сказала Попова в интервью DW. Самая важная задача иска, по ее мнению, раскрыть подробности использования системы. В частности, куда и по каким алгоритмам попадают биометрические данные горожан, как долго они хранятся в базах и насколько высок уровень защиты информации.

Эти вопросы DW направила в департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), ответственный за системы камер наблюдения в Москве. Однако ведомство отказалось от ответов.

Система слежки стоимостью в 260 млн рублей

Некоторые депутаты Мосгордумы также выступили за полный запрет использования сбора биометрических данных через камеры наблюдения. "Во-первых, потому, что это слежка за гражданами, а во-вторых - потому что это очень дорого”, - объясняет DW свою позицию депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева.

Камеры видеонаблюдения

Установка и обслуживание системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц обойдется в 260 млн рублей, а займется этим компания "Ситроникс", которой достался контракт с ДИТом после победы в тендере. На вопрос депутата от КПРФ Виктора Максимова, чем оправдывает себя высокая стоимость расходов, в ДИТе ответили, что достаточно даже 5-10 обнаруженных преступников в месяц, чтобы вводить новую систему. "Мы снимаем полтора миллиарда часов видео в год. Без применения средств видеоанализа работать с этим никаких сил и глаз не хватит", - заявил начальник отдела городского видеонаблюдения ДИТа Дмитрий Головин.

Временный мораторий системы распознавания лиц вместо запрета

Движение "Роскомсвобода" также ведет масштабную кампанию против внедрения системы распознавания лиц. В отличие от Поповой, они добиваются не запрета системы, а моратория на ее использование до тех пор, пока "будет обеспечена полная прозрачность и безопасность их использования для граждан". В пример приводят случай Калифорнии, где активистам удалось заблокировать использование технологий распознавания лиц правоохранительными органами штата до конца 2022 года.

"То, что сегодня делает правительство Москвы вместе с МВД, лежит вне правового поля. Никаких положений, которые предусматривают использование технологии, нет", - поясняет DW глава юридической практики "Роскомсвободы" и управляющий партнер Центра цифровых прав Саркис Дарбинян. Он ссылается на закон о персональных данных, в котором говорится, что использование биометрических данных без согласия лица не допускается. "Если вы не находитесь под уголовным преследованием, то ваши данные не могут собирать и обрабатывать", - уверен юрист.

Прежде чем система заработает в России, нужно создать все условия, что ей не злоупотребляли, считают в "Роскомсвободе". Для этого нужно ввести органы общественного контроля и защитить базу данных от "слива".

Новые иски от участников протестных акций

Дарбинян говорит, что компания "Ситроникс" до конца года должна подготовить юридическое заключение о том, легально ли использовать технологию распознавания лиц в России. И если будет установлено, что система нарушает российские законы, будет разработан начальный вариант законопроекта, расширяющего возможности использования этой технологии без согласия граждан.

Иск Алены Поповой - это только первый шаг против введения системы распознавания. "Мы сейчас собираем и другие заявки. По той информации, что у нас есть, после летних московских протестов было немало лиц, которые фактически стали жертвами использования этой технологии. Мы ведем переговоры, до конца года будет еще, как минимум, один иск", - говорит Саркис Дарбинян.

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