Что может предложить Киев жителям неподконтрольных территорий в Донбассе?

Украинских пенсионеров, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях на востоке страны, вероятно, ждет облегчение правила получения украинских пенсий: выезжать ради пенсии из зоны конфликта им теперь придется не каждые 60 дней, а раз в год. Таков один из пунктов плана разрешения конфликта в Донбассе, разработанного в Киеве и уже получившего название "формулы Зеленского", сообщил 17 сентября глава украинского МИД Вадим Пристайко.

Сделать подобные шаги правительству ранее рекомендовали эксперты. Так, 12 сентября в Киеве Международная кризисная группа (МКГ) - некоммерческая организация, исследующая насильственные конфликты в мире и занимающаяся разработкой политических рекомендаций по их улаживанию - представила исследование "Бунтари без цели: доверенные России в Восточной Украине".

С чего Киеву начать в Донбассе

По результатам исследования, которое длилось с начала вооруженного конфликта в регионе, аналитики МКГ пришли к выводу, что Киеву следует начинать реинтеграцию Донбасса с работы с населением. Это даст "сигнал местному населению о том, что Киев готов делать шаги навстречу и ценит их как граждан. Это является необходимым условием любого конструктивного политического диалога", - считают авторы исследования.

МКГ: Киев должен дать сигнал жителям Донбасса, что их ценят как граждан

Аналитики МКГ разработали ряд рекомендаций, способных стать основой для стратегии официального Киева. Правительство может воспользоваться постепенным отказом Москвы от планов аннексировать часть Донбасса, учитывая разницу мнений между Москвой и ее "доверенными сепаратистами" на востоке Украины. Международные эксперты выделяют сейчас на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса три группы людей: марионеточную "власть", выполняющую указания Москвы, разочарованных политикой Кремля сепаратистов и обиженное и на Москву, и на Киев население.

С кем в Донбассе говорить Киеву

В исследовании говорится, что разочарованные политикой Кремля группы сепаратистов и обиженное на обе столицы население Донбасса могут стать ресурсом для официального Киева. По мнению экспертов, из этих групп можно "вырастить" сторонников реинтеграции Донбасса, которых, в частности, Киев мог бы привлечь к диалогу.

В то же время назвать конкретную категорию людей, с которыми можно начинать диалог, эксперты не готовы. "В конце концов, Киеву несомненно придется найти способ договориться с Москвой или путем выполнения обеими сторонами своих обязательств в рамках минских соглашений(...), или благодаря какой-то новой сделке, которая будет включать немало таких же вопросов. Любое возможное урегулирование должно включать вывод российских войск, определенный уровень автономии для Донбасса и воссоединение Украины с ее востоком. О судьбе Крыма придется договариваться отдельно", - говорится в исследовании МКГ.

Старший аналитик МКГ Анна Арутюнян отмечает, что хоть Москва и поддерживает так называемые Луганскую и Донецкую "народные республики", ее сепаратистский проект по созданию "Новороссии" сошел "на нет". "Безусловно, это повлекло разочарование среди сепаратистов и местного населения. Поэтому важно понимать, что все стороны и сама Москва, несмотря на различие их интересов, хотят этот конфликт разрешить. И его можно решить, если есть желание", - отметила Арутюнян.

Ирина Верещук

Донбасс: красные линии

Но Владимир Кипень, руководитель Донецкого института социальных исследований и консультаций, до войны находившийся в Донецке, а сейчас переехавший в Винницу, предостерег от безусловного следования формуле "мир любой ценой". "Украинское государство и большинство украинцев не готовы к такому подходу, который может означать фактическую капитуляцию перед российскими агрессивными действиями", - сказал ученый. Кипень убежден, что особый статус Донбасса не должен означать автономию или федеральный статус региона. "А когда мы говорим об амнистии, это не значит, что она будет касаться тех, кто запятнал себя предательством и преступлениями против Украины", - добавил Кипень.

В целом исследование Международной кризисной группы Кипень одобряет. Он пояснил, что его институт также исследует проблемы жителей Донбасса, которые имеют крайне различные взгляды на свое настоящее и будущее. Однако в отличие от экспертов МКГ ученый выделил не три, а шесть групп населения неподконтрольных территорий. Среди них он назвал тех, кто стремится к безусловному возвращению этих территорий под власть Украины, кто хочет особого статуса для Донбасса в составе Украины, и тех, кому все равно, чья будет власть в регионе. "К тому же есть три антиукраинские категории населения: группа, выступающая за вхождение Донбасса в состав России, группа, которая стремится в Россию на основе особого статуса Донбасса, и группа, которая ориентируется на отдельное независимое существование так называемых "народных республик", - пояснил Кипень.

Правительство Украины готовит шаги навстречу Донбассу

В Международной кризисной группе считают, что работа Киева с отдельными группами населения в Донбассе может способствовать изменению их убеждений, особенно если дать им гарантии безопасности. К этой рекомендации добавляют и поощрение контактов между украинцами в ​​контролируемых правительством частях страны с теми, кто находится на другой стороне линии разграничения. Также рекомендуется облегчить или вообще снять экономическую блокаду, которая сейчас изолирует так называемые "ЛНР"/"ДНР", а также создать условия для выдачи жителям неподконтрольных территорий пенсий без привязки к статусу внутренне перемещенных лиц, который им необходимо доказывать.

Новое украинское правительство премьера Алексея Гончарука уже планирует возобновить выплаты пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий. Представитель Кабмина в Верховной раде Ирина Верещук сказала DW, что сейчас рассматривается несколько вариантов реализации такого плана. Один из них - предоставление пенсий по телефону мобильного оператора, работающего в самопровозглашенных "ДНР"/"ЛНР", через индивидуальные электронные кабинеты.

Кроме того Верещук сообщила о разработке механизма упрощения пересечения линии разграничения жителями прилегающих к ней территорий, а также о планах либерализации режима пересечения этой линии для всех жителей "ДНР"/"ЛНР". "Сейчас проводятся еженедельные встречи трехсторонней контактной группы в Минске, нарабатываются отдельные решения по каждой водонапорной башне, электрическому щитку и по каждому пленному. Таких стратегий много, но все они направлены на то, чтобы люди, проживающие на тех территориях, чувствовали, что они нужны Украине и что украинские власти о них заботится", - отметила Верещук.

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