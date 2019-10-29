Что мешает переработке в Германии пластиковых отходов?

Смартфоны, ноутбуки, пылесосы, стерильные медицинские инструменты, канализационные трубы и офисная мебель - пластмассовые изделия уже давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни. "Пластмасса обладает многими ценными свойствами: ей можно придать любую форму, и она прочнее и долговечнее других материалов", - признает сотрудник экологической организации BUND Рольф Бушман (Rolf Buschmann).

Однако из-за своей прочности пластик стал, в том числе, и глобальной проблемой. За период с 1950 года в моря и океаны попало около 86 млн тонн пластиковых отходов. А в почве, в зависимости от региона планеты, содержится от четырех до двадцати раз больше пластика, чем в морской воде. Пластиковые микрочастицы обнаружены даже в Арктике.

Цветочные горшки из переработанных отходов

Пластиковые отходы на берегу реки в Камбодже

На этом фоне многие производители пластмассовых изделий сегодня пересматривают свою стратегию. В 2019 году на крупнейшей в мире международной специализированной выставке пластмасс в Дюссельдорфе особое внимание уделено вторичному использованию этого материала.

"Самая большая ошибка заключается в отказе от переработки пластика", - говорит Микко Койвуниеми из финской компании Fortum Waste Solutions. Его фирма производит изделия из переработанных пластиковых отходов - к примеру, цветочные горшки или канализационные трубы. "На упаковки и другие продукты из переработанных отходов есть большой спрос. Поэтому у нас много заказов", - с удовлетворением отмечает Койвуниеми.

В Германии перерабатывают лишь 16 % пластика

На выставке пластмасс в Дюссельдорфе

До недавних пор материалы из вторичного пластика, впрочем, считались дорогими и менее пригодными для выпуска новой продукции, чем свежее сырье.

Однако с тех пор как производители товаров из пластмассы стали подвергаться все большему давлению со стороны экоактивистов, они изменили свое отношение к переработанному пластику, поясняет глава Объединения немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA) Торстен Кюман (Thorsten Kühmann). Он, впрочем, считает, что этого недостаточно, и выступает за введение квот на использование переработанных отходов при изготовлении новой продукции.

Позицию Кульмана можно понять. Только в Германии в 2017 году было произведено свыше 6 млн тонн пластиковых отходов, из которых лишь 16 процентов использовались вторично. Подавляющее большинство пластикового мусора сожгли или экспортировали в другие страны.

Слишком жесткие правила ЕС?

По данным Федерального ведомства по охране окружающей среды (UBA), более 30 процентов всех пластиковых отходов, перерабатываемых в Германии, служат для производства упаковочных материалов.

Производство биопластика из водорослей - одно из решений проблем экологии

Увеличить эту цифру зачастую не представляется возможным. Оливер Мёлленштедт (Oliver Möllenstädt) из Объединения немецких предприятий по переработке пластиковых отходов поясняет, что упаковки пищевых продуктов должны соответствовать высоким стандартам, установленным Европейским ведомством по безопасности продуктов питания (EFSA). Столь жесткие правила разработаны для того, чтобы предотвратить попадание вредных химических веществ из переработанного пластика в продукты питания.

С другой стороны, в пластиковых упаковках сегодня продается и большинство других продуктов, однако производители упаковочных материалов весьма неохотно используют переработанное сырье. "Среди производителей упаковок много представителей среднего бизнеса, в то время как в торговле доминируют крупные европейские и мировые компании. Они и решают, попадут ли инновации на рынок или нет", - рассказывает Оливер Мёлленштедт.

Мировой спрос на пластмассу стремительно растет

В целом же нет сомнений в том, что производители товаров из пластмассы будут вынуждены увеличить долю изделий из переработанного сырья: не только из-за давления со стороны экологов, но и из-за стремительного роста мирового спроса на пластик.

В данный момент в мире ежегодно потребляют около 185 млн тонн пластиковых изделий. По оценкам экспертов из британской консалтинговой компании IHS Markit, к 2030 году этот показатель удвоится и достигнет 400 млн тонн в год. Если к тому времени в результате новой климатической политики мировые объемы добычи нефти сократятся, то у производителей пластмассовых изделий будет гораздо меньше сырья для выпуска своей продукции.

Пластик из картофеля и сахарной свеклы

Сотрудник экологической организации Greenpeace Манфред Зантен (Manfred Santen) при этом считает, что биопластик, получаемый из возобновляемого сырья, - к примеру, древесины, кукурузы, сахарной свеклы и картофеля - может стать лишь частичным решением. Поскольку население мира постоянно растет, вышеупомянутое сырье, за исключением древесины, в основном будут использовать в качестве продовольствия.

Между тем эксперты из BUND, Greenpeace и Федерального ведомства по охране окружающей среды сходятся в одном. Главный вопрос, по их мнению, состоит в том, как стимулировать производство продуктов из вторичного сырья и уменьшить количество образующихся отходов. В случае с упаковочными материалами рецепт относительно прост. "Одноразовые пластиковые упаковки должны стать исключением, а многоразовые - правилом", - резюмирует представитель организации BUND Рольф Бушман.

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