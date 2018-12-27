Что мешает обмену пленными между РФ и Украиной

Украинская сторона инициировала видеоконференцию с Россией по проблеме освобождения 22 пленных и заложников в обмен на освобождение Киевом 22 российских граждан, а также готова обменять более 70 задержанных боевиков на 19 украинских военнопленных и гражданских активистов. "Вышли с инициативой провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, на которой еще раз обсудить вопрос освобождения заложников и политзаключенных... Мы предлагаем провести освобождения удерживаемых в формате "22-22" и "72-19" 5 января, чтобы 150 человек встречали Рождество дома", - сообщила в конце прошлой недели вице-спикер Верховной рады и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по выполнению минских соглашений Ирина Геращенко. Это предложение, по ее словам, также было передано в ОБСЕ.

Кто блокирует обмен пленными

26 декабря на своей странице в Facebook Геращенко обвинила официальную Москву и пророссийских сепаратистов, контролирующих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в игнорировании предложений Киева обменять пленных до 5 января. "Представители неподконтрольных районов Луганской области отказались от предложения, а представители неподконтрольных районов Донецкой области и России не ответили на предложение", - написала Геращенко. Она также сообщила, что Украина согласна с предложением координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Томаса Фриша провести такую ​​конференцию 29 декабря, но ожидает от него более активной позиции и большей инициативы в решении гуманитарных вопросов.

Ирина Геращенко

Геращенко отметила, что Россия все эти годы не дала ни одного письменного ответа на украинские предложения. "Понимаю, почему они не дают письменных ответов - не хотят оставлять никаких документов, но это не освободит РФ от ответственности за развязывание войны и невыполнение минских соглашений", - заявила представительница Украины.

Однако активистка украинской "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко утверждает, что вина за срыв освобождения пленных и заложников лежит не только на Москве и Донецке с Луганском. "Как человек, который уже 4 года занимается этим вопросом, я вижу, что Украина тоже прилагает недостаточно усилий, чтобы освободить людей", - сказала DW Катриченко.

Она считает, что обмен пленными увяз в политических, а не гуманитарных проблемах. Активистка напомнила, что последний такой обмен состоялся 27 декабря 2017 года и тогда это стало возможным после публичного обращения экс-вице-спикера Верховной рады Виктора Медведчука к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

Обвинения в адрес Москвы

"Процесс обмена пленными полностью контролирует Россия, а "ДНР" и "ЛНР" несамостоятельны в принятии таких решений", - заявила в свою очередь глава правления киевского Центра гражданских свобод Александра Матвийчук. "Москву люди не интересуют, а интересуют только политические уступки в рамках минского процесса", - уверена правозащитница. В доказательство она напомнила, что российские консулы отказались забирать тело одного из российских военных, который недавно погиб в заключении на территории Украины.

Игорь Козловский

Бывший заключенный Игорь Козловский, который был освобожден по обмену из застенков в самопровозглашенной "ДНР" в минувшем году, также уверен в том, что в срыве очередного обмена пленными виновна Москва. "Я недавно вернулся из Вены, где встречался с депутатами австрийского парламента, которые тоже обращаются по этому поводу к Москве. Но Москва либо отмалчивается, либо манипулирует этой гуманитарной проблемой, которая для Кремля является проблемой политической", - сказал Козловский.

Сколько узников на самом деле

По информации Службы безопасности Украины, в заключении в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" на сегодня находится 103 украинца, которые взяты под стражу или осуждены по обвинению в проукраинских настроениях.

Большинство военнопленных были освобождены в минувшем году, но часть из них, по оценкам общественных активистов, все еще остается в заключении. Со своей стороны, Украина за последний год не оглашает количество удерживаемых в заключении сепаратистов и российских военных "чтобы не провоцировать сторону переговоров".

Исходя из своих двухлетних наблюдений за тюрьмами "ДНР" и получающий информацию непосредственно с неподконтрольных территорий Игорь Козловский, уверен, что за решеткой в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" томится в разы больше людей, у которых не шансов попасть в обменные списки.

"Одни из них имеют родственников, живущих под оккупацией, которые стараются их выкупить самостоятельно и предпочитают не обращаться к Киеву. Другие, родственники которых живут на подконтрольной территории, не признаются так называемыми властями "ДНР" и "ЛНР" узниками. На самом деле, следует говорить о сотнях людей, у которых каждая минута пребывания в подвале равна месяцам жизни на свободе", - считает Игорь Козловский.

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