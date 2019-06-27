Что лучше пить в жару: пара советов из Германии

В жару, как известно, надо много пить. Но что именно и как? Здесь вы найдете парочку идей из Германии, где в эти дни - рекордное пекло.
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