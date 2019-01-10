Что и где едят немцы?

Почти треть жителей Германии готовы употреблять в пищу продукты питания, сделанные из насекомых. Таков один из результатов ежегодного исследования "Германия, как она ест(ь)".
Вопреки расхожим стереотипам только 28 процентов немцев ежедневно едят мясо или колбасу. А вот овощи и фрукты каждый день на столе у 71 процента, молочные изделия - у 64 процентов. Почти треть жителей Германии - среди мужчин даже 40 процентов - в принципе, готовы покупать и потреблять продукты питания, сделанные из насекомых.
Таковы некоторые из результатов исследования "Германия, как она ест(ь)", которое ежегодно проводит немецкое министерство продовольствия и сельского хозяйства. 9 января на пресс-конференции в Берлине отчет впервые представляла Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) - одна из новых членов четвертого правительства Ангелы Меркель (Angela Merkel).
"Вкусное и полезное - не всегда одно и то же"
Результаты последнего опроса только незначительно отличаются от данных предыдущих социологических исследований. По многим показателям - различия в пределах допустимой погрешности.
Для 99 процентов опрошенных, как и в прежние годы, самое важное при выборе продуктов питания - "чтобы было вкусно". Это обстоятельство создает определенные трудности для правительства. Многие эксперты требуют от министра позаботиться о принятии закона, обязывающего производителей продуктов питания уменьшить содержание в них сахара, соли, жиров и калорий. Речь при этом идет главным образом о все более популярных в Германии полуфабрикатах и готовых блюдах типа замороженной пиццы.
С точки зрения Юлии Клёкнер, принудительная мера ничего не даст. Заставить производителей можно, но если в итоге их продукты питания станут невкусными, их просто никто не будет покупать. "Вкусное и полезное - не всегда одно и то же, - добавила она. - Радикальное сокращение содержания сахара или жира в продуктах питания сделает их полезнее, но не обязательно вкуснее".
Как быть? Ведь 91 процент немцев говорит, что и полезное для здоровья питание для них также важно. Чтобы сделать пищу немцев одновременно и вкусной, и полезной, министерство Клёкнер спонсирует исследовательские программы, одна из которых, например, предусматривает разработку технологии, позволяющей делать из сахарной свеклы низкокалорийный сахар. Использовать существующие его заменители - не выход. С заменителями готовы мириться только 7 процентов немецких потребителей.
Как часто немцы ходят по ресторанам
Три четверти немцев заявили, что они любят готовить. Но любить готовить и стоять у плиты - разные вещи. Ежедневно готовят только 40 процентов опрошенных, 37 процентов - два-три раза в неделю, 10 процентов - никогда.
Для тех, кто готовит, важно, чтобы это не отнимало слишком много времени. Примечательно, что этот фактор важнее для немецких женщин, чем для мужчин - 55 процентов против 41 процента. Если речь идет о работающих супругах, это понятно. Но и немецкие пенсионеры, у которых свободного времени значительно больше, не хотят тратить его на приготовление пищи.
54 процента из них порой, как и работающие, просто разогревают замороженные готовые блюда. И в рестораны пенсионеры ходят так же часто, как и прежде. Наверное, привычка, прокомментировала эти данные Юлия Клёкнер.
14 процентов немецких женщин и 24 процента мужчин ходят в ресторан, как минимум, раз в неделю. В столовых питаются примерно столько же. 5-6 процентов заказывают еду на дом.
Значение цены на продукты питания
Исследование по заказу министерства питания и сельского хозяйства проводил социологический институт Forsa. На пресс-конференции в Берлине его директор Манфред Гюльнер (Manfred Güllner) обратил внимание на два аспекта.
Первый - это ценовой фактор. Оказалось, что стоимость продуктов питания имеет для немецких потребителей все меньшее значение. Так, на цены обращали внимание в 2018 году только 32 процента опрошенных. Правда, отметил Гюльнер, среди малообеспеченных эта доля существенно выше - почти 50 процентов.
Второй аспект - заметные различия в продовольственном наборе между востоком и западом Германии. В бывшей ГДР, установили в Forsa, едят значительно больше не только овощей и фруктов, но также мяса и колбасы. Доля же вегетарианцев и веганов в Германии остается крайне незначительной - 6 процентов и 1 процент соответственно.
Меню министра
Как и прежнего министра, так и Юлию Клёкнер журналисты спрашивали о ее собственных кулинарных предпочтениях. Ответ слушали внимательно, поскольку известно, что несколько лет назад Клёкнер сумела сбросить, по оценке прессы, 17 килограммов и умудряется до сих пор сохранять стройную фигуру. Оказалось, однако, что у министра никакого тайного рецепта на этот счет нет.
"Питаюсь я крайне нерегулярно, что связано с моей работой, - ответила Клёкнер. - Когда бываю дома, покупаю мясо и овощи у местного фермера, а когда в Берлине - беру на обед, если вообще получается выкроить время на обеденный перерыв, то, что попадется под руку". Мясо она ест, хотя и не каждый день, относится к этой теме без фанатизма. По ее мнению, "люди, которые без удовольствия едят и пьют, упускают радости жизни".
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