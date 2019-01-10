 Что и где едят немцы? | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 10.01.2019

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Германия

Что и где едят немцы?

Почти треть жителей Германии готовы употреблять в пищу продукты питания, сделанные из насекомых. Таков один из результатов ежегодного исследования "Германия, как она ест(ь)".

Человек ест сушеного таракана

Вопреки расхожим стереотипам только 28 процентов немцев ежедневно едят мясо или колбасу. А вот овощи и фрукты каждый день на столе у 71 процента, молочные изделия - у 64 процентов. Почти треть жителей Германии - среди мужчин даже 40 процентов - в принципе, готовы покупать и потреблять продукты питания, сделанные из насекомых.

Таковы некоторые из результатов исследования "Германия, как она ест(ь)", которое ежегодно проводит немецкое министерство продовольствия и сельского хозяйства. 9 января на пресс-конференции в Берлине отчет впервые представляла Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) - одна из новых членов четвертого правительства Ангелы Меркель (Angela Merkel).

"Вкусное и полезное - не всегда одно и то же"

Результаты последнего опроса только незначительно отличаются от данных предыдущих социологических исследований. По многим показателям - различия в пределах допустимой погрешности.

Юля Клёкнер и Манфред Гюльнер на пресс-конференции в Берлине 9 января

Юля Клёкнер и Манфред Гюльнер на пресс-конференции в Берлине 9 января

Для 99 процентов опрошенных, как и в прежние годы, самое важное при выборе продуктов питания - "чтобы было вкусно". Это обстоятельство создает определенные трудности для правительства. Многие эксперты требуют от министра позаботиться о принятии закона, обязывающего производителей продуктов питания уменьшить содержание в них сахара, соли, жиров и калорий. Речь при этом идет главным образом о все более популярных в Германии полуфабрикатах и готовых блюдах типа замороженной пиццы.

С точки зрения Юлии Клёкнер, принудительная мера ничего не даст. Заставить производителей можно, но если в итоге их продукты питания станут невкусными, их просто никто не будет покупать. "Вкусное и полезное - не всегда одно и то же, - добавила она. - Радикальное сокращение содержания сахара или жира в продуктах питания сделает их полезнее, но не обязательно вкуснее".

Как быть? Ведь 91 процент немцев говорит, что и полезное для здоровья питание для них также важно. Чтобы сделать пищу немцев одновременно и вкусной, и полезной, министерство Клёкнер спонсирует исследовательские программы, одна из которых, например, предусматривает разработку технологии, позволяющей делать из сахарной свеклы низкокалорийный сахар. Использовать существующие его заменители - не выход. С заменителями готовы мириться только 7 процентов немецких потребителей.

Как часто немцы ходят по ресторанам

Три четверти немцев заявили, что они любят готовить. Но любить готовить и стоять у плиты - разные вещи. Ежедневно готовят только 40 процентов опрошенных, 37 процентов - два-три раза в неделю, 10 процентов - никогда.

Замороженная пицца

Приготовление пищи должно быть быстрым

Для тех, кто готовит, важно, чтобы это не отнимало слишком много времени. Примечательно, что этот фактор важнее для немецких женщин, чем для мужчин - 55 процентов против 41 процента. Если речь идет о работающих супругах, это понятно. Но и немецкие пенсионеры, у которых свободного времени значительно больше, не хотят тратить его на приготовление пищи.

54 процента из них порой, как и работающие, просто разогревают замороженные готовые блюда. И в рестораны пенсионеры ходят так же часто, как и прежде. Наверное, привычка, прокомментировала эти данные Юлия Клёкнер.

14 процентов немецких женщин и 24 процента мужчин ходят в ресторан, как минимум, раз в неделю. В столовых питаются примерно столько же. 5-6 процентов заказывают еду на дом.

Значение цены на продукты питания

Исследование по заказу министерства питания и сельского хозяйства проводил социологический институт Forsa. На пресс-конференции в Берлине его директор Манфред Гюльнер (Manfred Güllner) обратил внимание на два аспекта.

Первый - это ценовой фактор. Оказалось, что стоимость продуктов питания имеет для немецких потребителей все меньшее значение. Так, на цены обращали внимание в 2018 году только 32 процента опрошенных. Правда, отметил Гюльнер, среди малообеспеченных эта доля существенно выше - почти 50 процентов.

Контекст

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Второй аспект - заметные различия в продовольственном наборе между востоком и западом Германии. В бывшей ГДР, установили в Forsa, едят значительно больше не только овощей и фруктов, но также мяса и колбасы. Доля же вегетарианцев и веганов в Германии остается крайне незначительной - 6 процентов и 1 процент соответственно.

Меню министра

Как и прежнего министра, так и Юлию Клёкнер журналисты спрашивали о ее собственных кулинарных предпочтениях. Ответ слушали внимательно, поскольку известно, что несколько лет назад Клёкнер сумела сбросить, по оценке прессы, 17 килограммов и умудряется до сих пор сохранять стройную фигуру. Оказалось, однако, что у министра никакого тайного рецепта на этот счет нет.

"Питаюсь я крайне нерегулярно, что связано с моей работой, - ответила Клёкнер. - Когда бываю дома, покупаю мясо и овощи у местного фермера, а когда в Берлине - беру на обед, если вообще получается выкроить время на обеденный перерыв, то, что попадется под руку". Мясо она ест, хотя и не каждый день, относится к этой теме без фанатизма. По ее мнению, "люди, которые без удовольствия едят и пьют, упускают радости жизни".

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    Автор: Инга Ваннер, Бригитте Остерат


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