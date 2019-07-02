Что известно о трагедии на российском глубоководном аппарате в Баренцевом море

Пожар на борту российского подводного аппарата произошел в российских территориальных водах в Баренцевом море 1 июля 2019 года. В результате этой трагедии, по официальным данным, погибли как минимум 14 моряков.

Минобороны России сообщило об инциденте лишь 2 июля. При этом в официальном сообщении министерства не было названо точных координат места происшествия и не сообщалось, о каком именно "глубоководном аппарате" идет речь. Было известно лишь, что он "использовался для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

3 июля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что пожар возник на научно-исследовательском аппарате Военно-морского флота РФ, проводившем плановые исследования в российских территориальных водах.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на пресс-конференции в Москве, заявил, что часть информации об инциденте является государственной тайной и обнародована не будет. На данный момент существует много вопросов о произошедшей трагедии, в СМИ курсируют различные версии.

Где произошла трагедия

Так, в некоторых российских СМИ, среди которых РБК и "Новая газета", появилась информация о том, что катастрофа на самом деле произошла на атомной подводной станции "Лошарик" (АС-12). Она не относится к Северному флоту и входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, которое более известно как "подводная разведка", и подчиняется непосредственно министру обороны страны.

В свою очередь интернет-издание "Газета.ru" сообщало, со ссылкой на источники, что возгорание произошло на атомной глубоководной станции проекта 10831 с бортовым номером АС-31, не несущей вооружения. Данная глубоководная станция может погружаться на глубину до трех тысяч метров и предназначена, прежде всего, для глубоководных спасательных работ. Кроме того, по мнению некоторых экспертов, лодка такого типа способна устанавливать глубоководные мины, в том числе ядерные, проводить разведку и уничтожать кабели связи.

На атомную глубоководную станцию АС-31 указывает также газета "Коммерсант", которая отмечает, что во время катастрофы она находилась в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря. В подтверждение этой информации "Коммерсант" опубликовал фото членов экипажа АС-31, погибших 1 июля, появившееся ранее в соцсетях.

Что известно о причинах трагедии

По информации интернет-издание "Газета.ru", причиной пожара стало короткое замыкание в электрических сетях станции. Ряд других российских и международных СМИ, ссылаясь на директора Ведомства Норвегии по вопросам радиации и ядерной безопасности (DSA) Пера Странда, 2 июля сообщили, что МИД РФ уведомил норвежское ведомство о взрыве газа на борту глубоководного аппарата в районе Баренцева моря.

Здание министерства обороны РФ в Москве

Реагируя на данные сообщения, Минобороны РФ выступило с опровержением, в котором указывалось, что "никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось". Комментируя эту историю, Странд объяснил DW, что информацию о взрыве газа на борту российского глубоководного аппарата он получил из сообщений СМИ, а не от министерства обороны России.

Норвегия не зафиксировала повышения уровня радиации

Отвечая на вопрос DW о точных координатах места происшествия и деталях спасательной операции, директор DSA Пер Странд указал, что в настоящий момент его ведомство не располагает этой информацией. "Мы не получали от российских властей официального подтверждения того, что несчастный случай произошел на борту атомной подводной лодки", - подчеркнул он.

Кроме того, представитель DSA Синне Эгсет подтвердила DW в телефонном разговоре, что после взрыва на российском глубоководном аппарате в Баренцевом море их измерительные приборы не зафиксировали повышенного уровня радиации. Аналогичные данные норвежскому ведомству предоставила российская сторона, указала Эгсет.

Что известно о погибших моряках

По информации "Новой газеты" и журналистов проекта BAZA, среди 14 погибших моряков - два Героя России - командир подлодки "Лошарик" Денис Долонский и испытатель глубоководной военной техники Николай Филин, а также семь капитанов 1-го ранга. Как сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, команда погибших подводников была закреплена за воинской частью из Петербурга, откуда она отправилась в последнее плаванье.

В то же время газета "Коммерсант" называет номер войсковой части, в которой служили моряки-подводники. Это в/ч 45707, которая дислоцируется в Петергофе. По данным издания, данная часть включает в себя отряд гидронавтов и имеет научно-исследовательскую лабораторию.

По информации журналистов проекта BAZA, выжившие после пожара моряки были направлены в военно-морской клинический госпиталь города Североморска. Все они будут представлены к государственным наградам.

Об обстоятельствах гибели моряков рассказал на пресс-конференции 3 июля в Североморске Сергей Шойгу, отправившийся туда накануне по указанию Владимира Путина.

По словам министра обороны РФ, "в критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля".

По официальным данным, сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Расследованием причин трагедии занимается комиссия под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирала Николая Евменова.

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