Что известно о теракте в немецком городе Ханау

В результате трагических событий в немецком городе Ханау, расположенном примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне, в общей сложности лишились жизни 11 человек. DW собрала основные факты, известные на данный момент.

Что произошло в Ханау?

По данным немецких СМИ, вечером 19 февраля в одну из кальянных в центральной части Ханау ворвался мужчина и начал стрельбу по посетителям. В результате были убиты три человека. Нападавший скрылся, а через некоторое время появился в кальянной в другом районе города - Кессельштадт, расположенной в пяти минутах езды от первого места преступления.

На месте преступления в Ханау

Мужчина вошел в помещение и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек. Еще один пострадавший скончался через несколько часов от полученных ранений.

Несколькими часами позже полиция сообщила, что предполагаемый убийца обнаружен мертвым в своей квартире и что рядом с ним находится тело 72-летней женщины, его матери. Следователи исходят из того, что после совершения преступлений он застрелил свою мать, а затем застрелился сам.

Кем были предполагаемый убийца и его жертвы?

Утром 20 февраля полиция сообщила первые данные о предполагаемом преступнике: это 43-летний житель Ханау, гражданин Германии Тобиас Р. Как выяснили следователи, у мужчины было разрешение на владение охотничьим оружием. В его машине обнаружены патроны. Следствие полагает, что вероятный убийца действовал в одиночку.

По данным правоохранительных органов, все 9 жертв нападений имеют миграционные корни. Турецкое консульство в Берлине подтвердило, что среди погибших - 5 граждан Турции.

Что послужило мотивом преступления?

В связи с особой тяжестью преступления расследование взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Следователи располагают свидетельствами того, что предполагаемый убийца руководствовался ксенофобскими мотивами. Министр внутренних дел федеральной земли Гессена Петер Бойт (Peter Beuth) заявил, что, по предварительным данным, в действиях нападавшего содержится террористический мотив.

В полиции считают, что убийца руководствовался ксенофобскими мотивами

По данным полиции, за несколько дней до преступления Тобиас Р. выложил в YouTube видео на английском языке, которое назвал "персональным посланием ко всем американцам". Какого-либо указания на то, что автор видео собирается осуществить насильственные действия в Германии, в послании не приводится.

Эксперт по безопасности из Франкфурта-на-Майне Ян Сан-Пьер (Yan San-Pierre) сообщил в интервью DW, что расследование преступления в Ханау, похоже, продвигается намного быстрее, чем в сходных предыдущих случаях терактов, осуществленных в Германии правыми экстремистами. На явную принадлежность стрелка из Ханау к этим кругам, отмечает он, свидетельствуют характерные термины, используемые им в предсмертном послании.

Генеральный секретарь Центрального совета мусульман в Германии Абдассамад эль-Язиди (Abdassamad El Yazidi) в интервью DW назвал события в Ханау "нападением на демократию" и призвал немецкие власти защитить мигрантов и мусульман от правых радикалов. На его взгляд, тенденция к усилению праворадикальных настроений в ФРГ принимает ужасающие масштабы. "Германия, которая во всем мире известна своей толерантностью и уважением человеческого достоинства, превращается в совсем другую страну," - заявил Язиди.

Как на преступления отреагировали власти ФРГ?

Представители всех политических партий Германии резко осудили преступления в Ханау. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) назвал произошедшее террористическим актом и заверил, что власти страны не ослабят усилий, направленных на обеспечение мирного сосуществования разнообразных культур и религий в ФРГ.

"Я поддерживаю всех людей, которым угрожает ненависть на почве расизма. Я убежден, что большинство жителей Германии осуждают это преступление и любые формы расизма, ненависти и насилия", - подчеркнул президент ФРГ.

В похожем ключе высказалась и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Расизм и ненависть - это яд, который существует в нашем обществе", - указала Меркель, добавив, что власти ФРГ выступают за права и достоинство каждого жителя страны. "Мы не делаем различий между людьми по происхождению или вероисповеданию и будем решительно противостоять тем, кто пытается расколоть немецкое общество", - заключила канцлер.

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