Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским побуждал последнего к расследованию против вероятного соперника Трампа на предстоящих президентских выборах в США Джо Байдена. Это следует из обнародованной в среду, 25 сентября, Белым домом стенограммы телефонного разговора двух президентов, состоявшегося 25 июля.

Демократы воспользовались этим скандалом, чтобы запустить процедуру импичмента президента. Они считают, что Трамп пытался с помощью иностранного правительства оказать влияние на предвыборную кампанию в США. Дональд Трамп отверг эти обвинения и обвинил демократов в развязывании против него грязной кампании. Он также выразил уверенность в том, что демократы должны будут извиняться после того, как увидят стенограмму его разговора с Зеленским.

Расследование в отношении Джо Байдена

В разговоре с Зеленским Трамп упоминает о Байдене в связи с бизнесом, которым занимался в Украине его сын Хантер. В бытность вице-президентом США Джо Байден защитил Хантера от расследования в Украине по делу о коррупции, добившись увольнений генпрокурора Украины.

"Есть много разговоров о сыне Байдена, о том, что Байден остановил уголовное преследование, и многие хотят узнать об этом. Потому все, что вы могли бы разузнать вместе с генеральным прокурором, было бы здорово. Байден хвастался, что прекратил преследование (его сына Хантера в Украине. - Ред.), так что, если вы можете заняться этим... Это звучит ужасно для меня", - говорит Трамп Зеленскому.

Владимир Зеленский в ответ обещает содействие, но после вступления в должность нового генпрокурора Украины. "Я хочу вам сказать относительно прокурора. Во-первых, я все понимаю и знаком с ситуацией. Поскольку мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генпрокурор будет на 100 процентов моим человеком, моим кандидатом, который будет одобрен парламентом и начнет работу как прокурор в сентябре. Он или она вникнет в ситуацию, особенно относительно той компании ("Бурисима". - Ред.), которую вы упомянули в этом деле. Вопрос расследования в этом деле является вопросом восстановления справедливости, поэтому мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием этого дела. Кроме того, я хотел бы любезно попросить, если у вас есть любая дополнительная информация, которую вы могли бы нам предоставить, это было бы очень полезно для расследования", - ответил Зеленский.

Трамп просит Зеленского обсудить дело Хантера Байдена с Джулиани

Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского обсудить расследование в отношении Хантера Байдена с его личным юристом - бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани и генпрокурором США Уильямом Барром.

"Мистер Джулиани очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, отличным мэром, и я бы хотел, чтобы он позвонил вам. Я попрошу его позвонить вам, вместе с генеральным прокурором. Руди очень много знает о том, что происходит, и он очень способный человек. Если бы вы могли поговорить с ним, это было бы замечательно. Я попрошу мистера Джулиани позвонить вам, и генеральный прокурор Барр позвонит, и мы разберемся во всем. Я уверен, вы разберетесь", - сказал Трамп.

Зеленский отвечает согласием. Он также добавляет: "Я лично скажу вам, что один из моих помощников говорил с мистером Джулиани совсем недавно, и мы надеемся, что мистер Джулиани сможет приехать в Украину, и мы встретимся во время этого визита. Я хотел бы еще раз заверить вас, что среди нас - только ваши друзья. Я позабочусь о том, чтобы окружить себя самыми лучшими и опытными людьми. Я также хочу сказать вам, что мы друзья. Мы очень большие друзья, и у вас, господин президент, много друзей в нашей стране, поэтому мы сможем продолжить наше стратегическое сотрудничество. В дополнение к этому расследованию, я как президент Украины гарантирую, что все расследования будут проведены открыто и откровенно, я уверяю вас в этом".

Зеленский хвалит США и критикует Европу

В разговоре с Трампом Владимир Зеленский с очень большой похвалой отозвался об американском президенте, отметив, что, формируя свою команду, он учитывал опыт Дональда Трампа. "Мы пытаемся усердно работать, потому что хотим осушить болото в нашей стране. Мы привели много-много новых людей. Не старых политиков, не типичных, потому что мы хотим иметь новый формат и новый тип правительства. Вы большой учитель для нас в этом", - сказал Зеленский, обращаясь к Трампу.

Трамп критикует Меркель

В ответ Дональд Трамп поблагодарил за сказанное и подчеркнул, что США очень много делают для Украины, причем, как он подчеркнул, гораздо больше, чем Европа. "Я вам скажу, что мы много делаем для Украины. Тратим много времени и сил. Гораздо больше, чем европейские страны, хотя они и должны помогать вам гораздо больше. Германия почти ничего для вас не делает. Они только болтают, и, я думаю, вам нужно им об этом сказать. Когда я говорил с Ангелой Меркель (Angela Merkel), то она говорит про Украину, но ничего дня нее не делает. Многие европейские страны поступают так же. Но США очень, очень хорошо относятся к Украине. И я бы не сказал, что это всегда взаимно, потому что происходят и нехорошие вещи, но Соединенные Штаты очень-очень хорошо относятся к Украине".

Зеленский полностью соглашается со своим собеседником: "Да, вы абсолютно правы, даже не на 100, а на 1000 процентов. И могу сказать следующее. Я также общался с Ангелой Меркель и тоже с ней встречался. Говорил и виделся с Макроном. И я им говорил, что они делают недостаточно по вопросу санкций. Они не обеспечивают исполнение санкций. Не работают для Украины так, как им следовало бы. Выходит так, что хотя по логике Европейский Союз и должен быть нашим самым большим партнером, технически США для нас куда больший партнер, чем Евросоюз, и я благодарен вам за это, потому что США делают очень много для Украины. Особенно когда речь идет о санкциях против Российской Федерации. Я также хотел бы поблагодарить вас за большую поддержку в сфере обороны. Мы готовы продолжать сотрудничество и дальнейшие шаги. Мы почти готовы закупать у США больше "Джавелинов" для нужд обороны".

Энергетическая независимость от России

Заручившись у Зеленского согласием на встречу с Джулиани и проведение расследования в отношении Хантера Байдена, Дональд Трамп обещает, что экономика Украины скоро пойдет на поправку. "Я прогнозирую, что ваша экономика будет улучшаться и улучшаться. У вас есть много активов, это отличная страна. У меня много друзей в Украине, это прекрасные люди", - говорит американский президент.

Зеленский отвечает: "Я хотел бы сказать вам, что у меня тоже есть очень много украинских друзей, которые живут в Соединенных Штатах. Кстати, в прошлый раз, когда я ездил в Соединенные Штаты, я останавливался в Нью-Йорке возле Центрального парка в "башне Трампа" (Trump Tower. - Ред.) Я с ними поговорю и надеюсь, что я увижу их снова. Я также хочу поблагодарить вас за ваше приглашение посетить Соединенные Штаты, а конкретно - Вашингтон. Я также гарантирую вам, что мы очень серьезно подойдем к делу о расследовании (в отношении Хантера Байдена. - Ред.) Что касается экономики, то здесь очень большой потенциал для наших двух стран и одна вещь, очень важная для Украины - это независимость в сфере энергетики. Я полагаю, что мы сможем достичь большого успеха в деле сотрудничества с США по вопросу об энергонезависимости. Мы уже работаем над этим. Мы закупаем американскую нефть, но я очень надеюсь на будущую встречу. У нас будет больше времени и шансов для того, чтобы обсудить эти возможности и лучше узнать друг друга. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку", - сказал Владимир Зеленский.

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