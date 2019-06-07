Что известно о задержании в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова

Утром, 7 июня, "Медуза" сообщила о задержании в Москве Ивана Голунова - корреспондента отдела расследований издания. По версии полицейских, у него было изъято пять свертков с мефедроном, а при обыске дома - еще три пакета и сверток с неизвестным веществом. Журналиста подозревают в нарушении статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Голунов свою вину отрицает.

Задержание Ивана Голунова

По данным пресс-службы ГУ МВД Москвы, 36-летнего Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре сотрудники отдела по контролю над оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО). Это произошло еще днем 6 июня, но первые новости о задержании появились только 7 июня утром. Первой о нем узнала коллега Голунова Светлана Рейтер из русской службы Би-би-си - ее номер телефона Голунов дал следователям.

"Ваня понимал, что я позвоню всем, кому смогу. В "Медузу", адвокатам, его друзьям, сделаю так, чтобы это дошло до его мамы", - пояснила DW Рейтер. По ее словам, Голунову больше 12 часов не давали позвонить и не разрешали вызвать адвоката. "А в 3.42 ночи мне позвонил следователь. При этом Ваня говорил на заднем плане: "Поздравляю всех. Система работает прекрасно. Было две топорных попытки подкинуть мне наркотики", - рассказывает Светлана Рейтер.

Позже появилась информация, что во время освидетельствования сотрудники полиции ударили Голунова. Согласно показаниям журналиста, которые цитирует издание "Медиазона", полицейские тащили его по полу и ударили "кулаком в щеку". ГУ МВД по Москве отрицает то, что избиение журналиста имело место.

Нарколаборатория и опыт Чечни

Вскоре после новости о задержании Ивана Голунова в соцсетях появились фотографии якобы изъятых наркотиков и оборудования из его квартиры. Коллеги журналиста сразу обратили внимание, что это не его квартира.

"Пишут, что дома у Ивана была нарколаборатория. Так вот, дом у Ивана - метров тридцать квадратных с советской вентиляцией и картонными стенками. Я в нем был много раз. Это не фотки оттуда, там нет таких полок и всего остального - это левые фотки какого-то подвала", - написал продюсер и тележурналист Александр Уржанов. Однако в ГУ МВД по городу Москва заявили, что фотографии сделаны в квартире, при личном досмотре и в присутствии понятых.

"Нарколаборатория - это что-то новое. Я не доверяю этой информации хотя бы потому, что задержанному журналисту не дали адвоката, его избили и не дали освидетельствовать. Если так происходит, то всему остальному, бесспорно, доверять не следует", - указал в интервью DW правозащитник Лев Пономарев. По его словам, впервые в Москве так ведут себя с журналистом, и это значит, что получена команда бороться с "Медузой".

"По видимому, силовиков Москвы "вдохновляет" опыт Чечни", - добавил он, напомнив о деле правозащитника Оюба Титиева, которого обвинили в хранении наркотиков в крупном размере.

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