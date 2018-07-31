Что известно о гибели российских журналистов в ЦАР

В Центральноафриканской республике (ЦАР) в понедельник, 30 июля, были убиты три российских журналиста: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.

Россияне работали над расследованием "Российские наемники" о частной военной компании (ЧВК) Вагнера, известной также как группа Вагнера. Это - неофициальная военная организация, не входящая в состав регулярных вооруженных сил России. О возможном присутствии в ЦАР наемников из РФ сообщила в апреле французская газета Le Monde.

Над сбором материала репортеры работали совместно с "Центром управления расследованиями" Михаила Ходорковского. DW разбиралась в обстоятельствах гибели россиян.

Что произошло на подъездах к Сибю?

Первым об убийстве журналистов со ссылкой на источники в службах безопасности ЦАР сообщило во вторник, 31 июля, агентство AFP.

Тела были обнаружены в районе контрольно-пропускного пункта, в 23 километрах от крупного транспортного узла Сибю, расположенного к северу от столицы - Банги. По данным собеседника агентства, машина, в которой находились репортеры, возвращалась из Кага-Бандоро.

Повстанцы из коалиции "Селека" близ Сибю

По предварительным данным, автомобиль расстреляли из засады неизвестные вооруженные люди. Как уточнила позднее на брифинге для журналистов представитель канцелярии генсека ООН Эри Канеко, об обнаружении трех тел были уведомлены задействованные в регионе миротворцы всемирной организации.

По словам водителя автомобиля, которому удалось спастись, "несколько вооруженных лиц выскочили из зеленых насаждений у обочины дороги и открыли огонь по транспортному средству".

Как передала газета The Guardian со ссылкой на представителя городских властей, нападение произошло в вечерние часы - в районе 22.00 по местному времени (23.00 мск). Местные сотрудники служб безопасности якобы отговаривали журналистов от поездки. По данным издания, съемочную группу "захватили около 10 человек в тюрбанах, между собой они говорили только по-арабски".

Между тем заместитель главного редактора "Центра управления расследованиями" Анастасия Горшкова рассказала телеканалу "Дождь", что в день своей гибели репортеры направлялись с водителем в Бамбари для встречи с фиксером (помощником-консультантом. - Ред.) из миссии ООН по имени Мартин.

Какова официальная реакция в РФ?

Посольство России в ЦАР утверждает, что не было проинформировано о пребывании на территории страны сотрудников российских СМИ. В пресс-службе МИД РФ спустя некоторое время уточнили, что тела были доставлены в Банги.

Супруга Орхана Джемаля - Ирина Гордиенко - смогла опознать мужа по фотографии. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье 105 УК (убийство).

Как сообщило агентство AFP, у погибших были обнаружены с собой журналистские удостоверения. ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию передал, что в двух случаях это были пресс-карты "Известий".

В пресс-службе газеты позднее опровергли эту информацию: "Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет".

Чем известны журналисты?

Репортер Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев -"смелые ребята", рассказал Михаил Ходорковский.

Они "привыкли не просто собирать материал, а хотели "пощупать" его своими руками", отметил он. По словам главного редактора "Центра управления расследованиями" Андрея Коняхина, в последний раз журналисты выходили на связь с коллегами вечером 29 июля.

Ходорковский пообещал лично приложить "усилия к установлению виновных" в их гибели.

Сайт "МБХ медиа", который ведет команда оппозиционного движения "Открытая Россия", напоминает, что Орхан Джемаль в разное время работал в "Московской газете", "Независимой газете" и на телеканале "Дождь", возглавлял отделы политики в "Новой газете" и еженедельнике "Версия".

Наиболее известен он как военный корреспондент, готовивший репортажи с Северного Кавказа, из Южной Осетии, Ирака, Ливана, Сирии. О вооруженном конфликте России с Грузией в 2008 году репортер написал книгу "Война. Хроника пяти дней".

Кинорежиссер-документалист Александр Расторгуев сотрудничал с телеканалом НТВ. Зрителям он известен по фильму "Чистый четверг" о войне и повседневной жизни в Чечне. В 2014 году он вместе с Павлом Костомаровым и Александром Пивоваровым снял картину "Срок. Начало большой истории" о лидерах политической оппозиции в России.

Фотограф Кирилл Радченко с 2016 года работал видеомонтажером и оператором независимого абхазского сетевого агентства ANNA-News, специализирующегося на военной хронике. В 2017 году на портале выходили его фоторепортажи из Сирии. Одна из последних работ, выложенных на его странице "В контакте" - с оппозиционной акции "Он вам не царь" в Москве 5 мая.

На момент гибели Джемалю, Расторгуеву и Радченко было соответственно 51, 47 и 33 года.

Каковы возможные мотивы нападавших?

Источник "Медиазоны" подтвердил, что членов съемочной группы убили, когда они ехали на встречу со своим помощником и везли с собой дорогую технику. По одной из версий, напавшие на автомобиль, возможно, хотели совершить ограбление.

Вместе с тем издатель "Новой газеты", с которой сотрудничал Джемаль, считает этот сценарий маловероятным, поскольку, по его словам, репортер обладал большим опытом работы в горячих точках.

Повстанцы из "Селеки" около города Дамара

В свою очередь, центральноафриканское агентство CNC 31 июля сообщило, что в Дамаре, в 75 километрах от столицы Банги, население "восстало" против "российских солдат-наемников", которые прибыли для обучения военнослужащих ВС ЦАР обращению с оружием и убили одного из местных жителей. Как в этой связи уточняет "Эхо Москвы", нападение на Джемаля и его коллег могло стать местью за произошедшее. По другой версии, убийство могли совершить сами наемники.

В Следственном комитете РФ уточнили, что планируют отправить ЦАР запросы об оказании правовой помощи. Если африканским следователям понадобятся услуги российских коллег, они будут оказаны, пообещали в СК РФ.

Чем могла заниматься ЧВК Вагнера в ЦАР?

Как передавало агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ, ЧВК Вагнера активна в ЦАР "с момента поставок Россией легких вооружений силам безопасности страны в этом году и задействования сотен военных и гражданских инструкторов для обучения" местных солдат.

Российские власти официально отрицают, что подрядчики группы Вагнера действуют в республике.

В марте 2018 года МИД РФ сообщил, что Москва в ответ на запрос президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры приняла решение безвозмездно оказать стране военно-техническую помощь.

Как уточнила заместитель главного редактора "Центра управления расследованиями" Анастасия Горшкова, Джемаль, Расторгуев и Радченко планировали посетить базу на территории резиденции Беренго, где, по данным СМИ, могли находиться наемники ЧВК Вагнера. Туда журналистов, однако, не пустили, потребовав аккредитацию от Минобороны ЦАР.

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