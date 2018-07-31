Что известно о гибели российских журналистов в ЦАР

В ЦАР убиты репортеры Джемаль, Радченко и Расторгуев, работавшие над фильмом о ЧВК Вагнера. DW разбиралась в обстоятельствах гибели россиян.
В Центральноафриканской республике (ЦАР) в понедельник, 30 июля, были убиты три российских журналиста: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Россияне работали над расследованием "Российские наемники" о частной военной компании (ЧВК) Вагнера, известной также как группа Вагнера. Это - неофициальная военная организация, не входящая в состав регулярных вооруженных сил России. О возможном присутствии в ЦАР наемников из РФ сообщила в апреле французская газета Le Monde.
Над сбором материала репортеры работали совместно с "Центром управления расследованиями" Михаила Ходорковского. DW разбиралась в обстоятельствах гибели россиян.
Что произошло на подъездах к Сибю?
Первым об убийстве журналистов со ссылкой на источники в службах безопасности ЦАР сообщило во вторник, 31 июля, агентство AFP.
Тела были обнаружены в районе контрольно-пропускного пункта, в 23 километрах от крупного транспортного узла Сибю, расположенного к северу от столицы - Банги. По данным собеседника агентства, машина, в которой находились репортеры, возвращалась из Кага-Бандоро.
По предварительным данным, автомобиль расстреляли из засады неизвестные вооруженные люди. Как уточнила позднее на брифинге для журналистов представитель канцелярии генсека ООН Эри Канеко, об обнаружении трех тел были уведомлены задействованные в регионе миротворцы всемирной организации.
По словам водителя автомобиля, которому удалось спастись, "несколько вооруженных лиц выскочили из зеленых насаждений у обочины дороги и открыли огонь по транспортному средству".
Как передала газета The Guardian со ссылкой на представителя городских властей, нападение произошло в вечерние часы - в районе 22.00 по местному времени (23.00 мск). Местные сотрудники служб безопасности якобы отговаривали журналистов от поездки. По данным издания, съемочную группу "захватили около 10 человек в тюрбанах, между собой они говорили только по-арабски".
Между тем заместитель главного редактора "Центра управления расследованиями" Анастасия Горшкова рассказала телеканалу "Дождь", что в день своей гибели репортеры направлялись с водителем в Бамбари для встречи с фиксером (помощником-консультантом. - Ред.) из миссии ООН по имени Мартин.
Какова официальная реакция в РФ?
Посольство России в ЦАР утверждает, что не было проинформировано о пребывании на территории страны сотрудников российских СМИ. В пресс-службе МИД РФ спустя некоторое время уточнили, что тела были доставлены в Банги.
Супруга Орхана Джемаля - Ирина Гордиенко - смогла опознать мужа по фотографии. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье 105 УК (убийство).
Как сообщило агентство AFP, у погибших были обнаружены с собой журналистские удостоверения. ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию передал, что в двух случаях это были пресс-карты "Известий".
В пресс-службе газеты позднее опровергли эту информацию: "Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет".
Чем известны журналисты?
Репортер Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев -"смелые ребята", рассказал Михаил Ходорковский.
Они "привыкли не просто собирать материал, а хотели "пощупать" его своими руками", отметил он. По словам главного редактора "Центра управления расследованиями" Андрея Коняхина, в последний раз журналисты выходили на связь с коллегами вечером 29 июля.
Ходорковский пообещал лично приложить "усилия к установлению виновных" в их гибели.
Сайт "МБХ медиа", который ведет команда оппозиционного движения "Открытая Россия", напоминает, что Орхан Джемаль в разное время работал в "Московской газете", "Независимой газете" и на телеканале "Дождь", возглавлял отделы политики в "Новой газете" и еженедельнике "Версия".
Наиболее известен он как военный корреспондент, готовивший репортажи с Северного Кавказа, из Южной Осетии, Ирака, Ливана, Сирии. О вооруженном конфликте России с Грузией в 2008 году репортер написал книгу "Война. Хроника пяти дней".
Кинорежиссер-документалист Александр Расторгуев сотрудничал с телеканалом НТВ. Зрителям он известен по фильму "Чистый четверг" о войне и повседневной жизни в Чечне. В 2014 году он вместе с Павлом Костомаровым и Александром Пивоваровым снял картину "Срок. Начало большой истории" о лидерах политической оппозиции в России.
Фотограф Кирилл Радченко с 2016 года работал видеомонтажером и оператором независимого абхазского сетевого агентства ANNA-News, специализирующегося на военной хронике. В 2017 году на портале выходили его фоторепортажи из Сирии. Одна из последних работ, выложенных на его странице "В контакте" - с оппозиционной акции "Он вам не царь" в Москве 5 мая.
На момент гибели Джемалю, Расторгуеву и Радченко было соответственно 51, 47 и 33 года.
Каковы возможные мотивы нападавших?
Источник "Медиазоны" подтвердил, что членов съемочной группы убили, когда они ехали на встречу со своим помощником и везли с собой дорогую технику. По одной из версий, напавшие на автомобиль, возможно, хотели совершить ограбление.
Вместе с тем издатель "Новой газеты", с которой сотрудничал Джемаль, считает этот сценарий маловероятным, поскольку, по его словам, репортер обладал большим опытом работы в горячих точках.
В свою очередь, центральноафриканское агентство CNC 31 июля сообщило, что в Дамаре, в 75 километрах от столицы Банги, население "восстало" против "российских солдат-наемников", которые прибыли для обучения военнослужащих ВС ЦАР обращению с оружием и убили одного из местных жителей. Как в этой связи уточняет "Эхо Москвы", нападение на Джемаля и его коллег могло стать местью за произошедшее. По другой версии, убийство могли совершить сами наемники.
В Следственном комитете РФ уточнили, что планируют отправить ЦАР запросы об оказании правовой помощи. Если африканским следователям понадобятся услуги российских коллег, они будут оказаны, пообещали в СК РФ.
Чем могла заниматься ЧВК Вагнера в ЦАР?
Как передавало агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ, ЧВК Вагнера активна в ЦАР "с момента поставок Россией легких вооружений силам безопасности страны в этом году и задействования сотен военных и гражданских инструкторов для обучения" местных солдат.
Российские власти официально отрицают, что подрядчики группы Вагнера действуют в республике.
В марте 2018 года МИД РФ сообщил, что Москва в ответ на запрос президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры приняла решение безвозмездно оказать стране военно-техническую помощь.
Как уточнила заместитель главного редактора "Центра управления расследованиями" Анастасия Горшкова, Джемаль, Расторгуев и Радченко планировали посетить базу на территории резиденции Беренго, где, по данным СМИ, могли находиться наемники ЧВК Вагнера. Туда журналистов, однако, не пустили, потребовав аккредитацию от Минобороны ЦАР.
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