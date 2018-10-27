Что известно о гибели Джамаля Хашогги

Убийство Джамаля Хашогги

Подтверждение убийства

Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.