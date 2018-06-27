Что известно об обстоятельствах смерти в Лондоне Александра Перепеличного

В среду, 27 июня, в Лондоне начались слушания по делу о возможном отравлении российского бизнесмена Александра Перепеличного, умершего в столице Великобритании в 2012 году. Суд возобновил слушания после того, как британские парламентарии попросили провести повторное расследование сразу 14 загадочных случаев смерти на территории Соединенного Королевства. Поводом для этого послужили отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эти смерти "не были восприняты полицией Великобритании как подозрительные, но, по сообщениям, были идентифицированы разведкой США как потенциально связанные с российскими властями", говорится в депутатском обращении в МВД страны.

Важный информатор по делу Магнитского

Александр Перепеличный считался одним из ключевых информаторов по делу о возможном отмывание денег в Европе российскими чиновниками, о чем сообщил аудитор Сергей Магнитский. Как пишет "Новая газета", в России Перепеличный руководил компанией Baikonur, которая, как утверждается, занималась легализацией денег бизнесменов и официальных лиц - к примеру, помогала вложить средства в ценные бумаги.

Сергей Магнитский

Однако после финансового кризиса 2008 года Перепеличный потерял почти все доверенные ему средства и оказался в долгах. Опасаясь возбуждения уголовного дела, Перепеличный с семьей переехал в Великобританию, где ему было предоставлено убежище. В 2010 году российский финансист стал информатором фонда Уильяма Браудера Hermitage Capital, ему оказывала юридические услуги фирма, в которой работал Сергей Магнитский.

Как "Новой газете" рассказали сотрудники Hermitage, Перепеличный предоставил им документы по своим бывшим клиентам, причастным, по мнению фонда, к выводу бюджетных средств из РФ и гибели в московском СИЗО самого Магнитского. Сотрудники Hermitage Capital передали эти документы в швейцарскую прокуратуру, которая провела расследование и заморозила счета ряда российских чиновников.

Смерть Перепеличного: отравление или сердечный приступ?

Александр Перепеличный умер в 2012 году во время утренней пробежки около своего дома в пригороде Лондона, бизнесмену было тогда 44 года. Сначала полиция сообщила об инфаркте. Однако через два года после его смерти компания, в которой Перепеличный застраховал свою жизнь, инициировала расследование: в итоге в желудке бизнесмена было обнаружено ядовитое вещество, содержащееся в редком китайском растении гельземиум (Gelsemium Elegans). Симптомы отравления этим веществом схожи с аритмией.

Впрочем, официальному следствию так и не удалось установить причину смерти Перепеличного. Согласно заключению экспертов, предприниматель либо умер в результате аритмии или сердечного приступа, либо же был отравлен. Летом 2017 года суд ушел на каникулы, оставив этот вопрос открытым. В апреле 2018 года слушания возобновились.

На заседании суда 10 апреля специалист лондонских Королевских ботанических садов Кью Моник Симмондс сообщила, что она не обнаружила ядовитых веществ растительного происхождения в тех образцах, которые ей были предоставлены для анализа. В то же время Саммондс отметила, что в желудке россиянина обнаружены другие вещества, которые пока не идентифицированы.

Между тем бывший адвокат Перепеличного Дмитрий Липкин утверждает, что бизнесмен опасался за свою жизнь и поэтому больше не приезжал в Россию. "Ему угрожали. Он уехал из России, но кто ему угрожал, я не знаю", - рассказал он лондонскому суду по видеосвязи из Москвы.

Рассмотрение вопроса о причине смерти Перепеличного продолжается. Суд вынесет решение позже, конкретные сроки не называются.

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