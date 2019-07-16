Что ждет Центральную Азию на исходе игры в мирное соглашение с талибами

Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад в очередной раз прибыл в Кабул. Энергичный дипломат продолжает убеждать афганское руководство и коллег в регионе, что его миссия вот-вот увенчается успехом. Чтобы приблизить заключение мирного соглашения с движением "Талибан" от имени США и афганского правительства, Халилзад в начале июля организовал встречу талибов с представителями афганских властей в Дохе. После этого в СМИ заговорили о том, что США и "Талибан", наконец, по-настоящему договорились между собой.

Следующие туры переговоров, как сообщается, пройдут в Дохе и Самарканде, где соглашение с талибами может обрести ясные очертания. 20 июля Халилзад в Вашингтоне встречался с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и обсуждал с ним этот вопрос.

Так что же, Ташкенту и другим центрально-азиатским соседям Афганистана можно приступать к осуществлению политических и экономических планов, предполагающих мир на Гиндукуше?

Наталья Харитонова

"Ташкент надеется на благосклонность талибов"

"Узбекистан, в отличие, например, от "ниязовской" Туркмении, очень опасался талибов, и лишь в последнее время, после прихода к власти Шавката Мирзиёева, стал энергично предлагать свою площадку для переговоров с их участием, осуществлять контакты с их движением. При этом мы знаем, что сейчас от "Талибана" многое зависит в осуществлении любых проектов на территории Афганистана, причем уже и в провинциях, граничащих с Узбекистаном. Ташкент с весны этого года говорит о намерении участвовать в масштабном проекте трубопровода ТАПИ. Вероятно, такое заявление подкреплено надеждой на благосклонность талибов", - говорит координатор объединенной евразийской экспертной сети JEEN (Joint Eurasian Expert Network) Наталья Харитонова.

Чего добиваются США в Афганистане

Однако эксперты предупреждают, что такой оптимизм более чем преждевременен. И нынешний визит Халилзада в Кабул это парадоксальным образом подтверждает. По сути Халилзаду предстоит минимизировать ущерб, нанесенный одним-единственным заявлением Дональда Трампа на встрече с премьером Пакистана Имран Ханом, поясняет Наталья Харитонова. 22 июля президент США сказал, что мог бы закончить "нелепую" войну в Афганистане за десять дней, "просто стерев его с лица земли", но ему "не хочется убивать десять миллионов человек".

"Для афганской элиты это вдвойне оскорбительно, потому что сказано свысока по отношению к ней, причем в беседе с лидером Пакистана, который многие считают злейшим врагом. А для населения это пощечина, поскольку жертв среди мирных афганцев от действий США и их союзников и так более чем достаточно", - указывает эксперт JEEN. Она делает вывод, что Дональд Трамп, очевидно, готовит общественное мнение в США к выводу американских войск из Афганистана.

Майкл Кугельман

Эту точку зрения дополняет специалист по Южной Азии Международного центра поддержки ученых Вудро Вильсонав Вашингтоне Майкл Кугельман. Комментируя DW встречу Трампа и Хана, он указывает, что Вашингтон хочет побудить Исламабад более энергично способствовать успеху нынешних переговоров с "Талибаном". "Проблема лишь в том, что талибы в Афганистане ведут переговоры с позиции сильного и не видят необходимости ориентироваться на чьи-либо желания, даже если это их опекуны из Пакистана", - отмечает эксперт.

"Талибов интересуют только сроки вывода войск США"

Ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко детализирует ситуацию с переговорами. "Халилзад сегодня, хоть и с меньшим оптимизмом, продолжает говорить, что все будет хорошо, и что есть проект соглашения с талибами. Но это говорится уже полгода", - подчеркивает он. По словам Серенко, многое в этом деле до сих пор остается неясным. Например, от кого именно в движении "Талибан" получили полномочия так называемые катарские талибы, и насколько документ с их подписью является обязывающим для остальных групп талибов. Эксперты также не понимают, будет ли правительство в Кабуле одной из сторон соглашения.

При этом джихадистская доктрина "Талибана" и его военная практика не изменились, напоминает Серенко. "Их на переговорах интересует единственный пункт - это сроки вывода войск США. Им надо, чтобы США ушли, лишив поддержки их главного противника - афганские силы безопасности. Талибы не сомневаются, что в этом случае вернут себе власть в Кабуле. Они не будут партией на выборах. Они уже знают, что джихадисты, которые прекращают джихад и начинают играть на выборах, проигрывают", - продолжает специалист.

Имран Хан и Дональд Трамп в Вашингтоне

Вывод войск США означает начало гражданской войны

"Если допустить, что Дональд Трамп перед выборами в США выведет свои войска, то в Афганистане развернется большая гражданская война. Странам региона нужно готовиться именно к этому варианту, а не испытывать иллюзии по поводу миссии Халилзада, которая, кроме весомого вклада в признание талибов в мире, ничего не дала. Равно как и усилия Москвы или Ташкента, или Исламабада", - уверен эксперт ЦИСА. В этом с ним согласен немецкий эксперт по Афганистану Гюнтер Кнабе (Günter Knabe), который в беседе с DW, в частности, заметил, что планируемая конференция в Самарканде станет очередным политическим успехом талибов, которые сейчас выглядят победителями.

Кому талибы предъявят счета и за что

Наличие контингента НАТО и пример в виде дипломатической миссии Халилзада создали условия для достаточно комфортного увлечения "игрой в переговоры с талибами" среди государств региона, и эта игра еще какое-то время продолжится, допускает Серенко. Но, если США выведут войска, "Талибан" вряд ли будет вести себя с соседями так же, как сейчас, и убеждать их в отсутствии интереса к их делам и территориям. "Он будет более уверенным в себе, утверждая, что победил даже США", - предполагает собеседник DW.

Стратегии, которые готовятся сейчас и в регионе, и в России, придется пересмотреть, как только последний солдат США покинет Афганистан. Талибы могут начать шантажировать соседей угрозой "Исламского государства", которую они одни могут одолеть. "Кроме того, скорее всего, они объявят все страны, которые поддерживали афганский проект НАТО, соучастниками разрушения страны. Тем, кто сейчас общается с талибами, надо быть готовыми к тому, что им предъявят счет на спонсорский вклад в восстановление Афганистана. А зонтика США у них не будет", - предупреждает Андрей Серенко.

Он прогнозирует резкое усиление роли Пакистана. По его мнению, страны Центральной Азии будут искать компромисс именно там, каких бы проектов это ни касалось, включая ТАПИ. "Если Пакистан кивнет, то талибы дадут построить трубопровод. Хотя вряд ли ТАПИ тогда дойдет до Индии", - рассуждает эксперт.

Афганские силовики консолидируются

Наталья Харитонова обращает внимание на то, что за несколько месяцев, в течение которых Вашингтон делал значительные ставки на договор с талибами, он дезориентировал партнеров в Кабуле. И теперь их уверенность в США как союзнике существенно ослабла. Но это имеет и обратный эффект - консолидацию афганских сил безопасности против талибов.

"Афганские силовики получили сигнал от талибов, что их будут уничтожать вместе с семьями. А это 300 000 человек, плюс члены их семей. Этим людям бежать некуда и биться они будут насмерть. Их конфликт с талибами вышел в самостоятельную плоскость, которая уже не связана с политической интригой", - соглашается Андрей Серенко.

Он полагает, что если сейчас начнется полноценная война, афганские силовики найдут союзников в политическом руководстве стран региона, "которые быстро разочаруются в игре с талибами". В структурах этих государств есть и те, кто выступает за сотрудничество с афганскими коллегами, и те, кто лоббирует контакты с талибами, констатирует эксперт ЦИСА. Но силовики в Центральной Азии, в отличие, например, от Пакистана, жестко подчиняются политическому руководству. Главная задача - не допустить повторения того, что было в конце 1980-х - начале 1990-х годов, когда СССР бросил союзников в Афганистане и силовые структуры распались.

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