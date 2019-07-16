 Что ждет Центральную Азию на исходе игры в мирное соглашение с талибами | Центральная Азия - события и оценки | DW | 28.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Центральная Азия

Что ждет Центральную Азию на исходе игры в мирное соглашение с талибами

Спецпредставитель США по примирению в Афганистане анонсирует заключение соглашения с талибами. Чем это чревато для всей Центральной Азии, объясняют эксперты.

Боевики талибов в Герате

Боевики талибов в Герате

Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад в очередной раз прибыл в Кабул. Энергичный дипломат продолжает убеждать афганское руководство и коллег в регионе, что его миссия вот-вот увенчается успехом. Чтобы приблизить заключение мирного соглашения с движением "Талибан" от имени США и афганского правительства, Халилзад в начале июля организовал встречу талибов с представителями афганских властей в Дохе. После этого в СМИ заговорили о том, что США и "Талибан", наконец, по-настоящему договорились между собой.

Следующие туры переговоров, как сообщается, пройдут в Дохе и Самарканде, где соглашение с талибами может обрести ясные очертания. 20 июля Халилзад в Вашингтоне встречался с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и обсуждал с ним этот вопрос.

Так что же, Ташкенту и другим центрально-азиатским соседям Афганистана можно приступать к осуществлению политических и экономических планов, предполагающих мир на Гиндукуше?

Наталья Харитонова

Наталья Харитонова

"Ташкент надеется на благосклонность талибов"

"Узбекистан, в отличие, например, от "ниязовской" Туркмении, очень опасался талибов, и лишь в последнее время, после прихода к власти Шавката Мирзиёева, стал энергично предлагать свою площадку для переговоров с их участием, осуществлять контакты с их движением. При этом мы знаем, что сейчас от "Талибана" многое зависит в осуществлении любых проектов на территории Афганистана, причем уже и в провинциях, граничащих с Узбекистаном. Ташкент с весны этого года говорит о намерении участвовать в масштабном проекте трубопровода ТАПИ. Вероятно, такое заявление подкреплено надеждой на благосклонность талибов", - говорит координатор объединенной евразийской экспертной сети JEEN (Joint Eurasian Expert Network) Наталья Харитонова.

Чего добиваются США в Афганистане

Однако эксперты предупреждают, что такой оптимизм более чем преждевременен. И нынешний визит Халилзада в Кабул это парадоксальным образом подтверждает. По сути Халилзаду предстоит минимизировать ущерб, нанесенный одним-единственным заявлением Дональда Трампа на встрече с премьером Пакистана Имран Ханом, поясняет Наталья Харитонова. 22 июля президент США сказал, что мог бы закончить "нелепую" войну в Афганистане за десять дней, "просто стерев его с лица земли", но ему "не хочется убивать десять миллионов человек". 

"Для афганской элиты это вдвойне оскорбительно, потому что сказано свысока по отношению к ней, причем в беседе с лидером Пакистана, который многие считают злейшим врагом. А для населения это пощечина, поскольку жертв среди мирных афганцев от действий США и их союзников и так более чем достаточно", - указывает эксперт JEEN. Она делает вывод, что Дональд Трамп, очевидно, готовит общественное мнение в США к выводу американских войск из Афганистана.

Майкл Кугельман

Майкл Кугельман

Эту точку зрения дополняет специалист по Южной Азии Международного центра поддержки ученых Вудро Вильсонав Вашингтоне Майкл Кугельман. Комментируя DW встречу Трампа и Хана, он указывает, что Вашингтон хочет побудить Исламабад более энергично способствовать успеху нынешних переговоров с "Талибаном". "Проблема лишь в том, что талибы в Афганистане ведут переговоры с позиции сильного и не видят необходимости ориентироваться на чьи-либо желания, даже если это их опекуны из Пакистана", - отмечает эксперт.

"Талибов интересуют только сроки вывода войск США"

Ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко детализирует ситуацию с переговорами. "Халилзад сегодня, хоть и с меньшим оптимизмом, продолжает говорить, что все будет хорошо, и что есть проект соглашения с талибами. Но это говорится уже полгода", - подчеркивает он. По словам Серенко, многое в этом деле до сих пор остается неясным. Например, от кого именно в движении "Талибан" получили полномочия так называемые катарские талибы, и насколько документ с их подписью является обязывающим для остальных групп талибов. Эксперты также не понимают, будет ли правительство в Кабуле одной из сторон соглашения.

При этом джихадистская доктрина "Талибана" и его военная практика не изменились, напоминает Серенко. "Их на переговорах интересует единственный пункт - это сроки вывода войск США. Им надо, чтобы США ушли, лишив поддержки их главного противника - афганские силы безопасности. Талибы не сомневаются, что в этом случае вернут себе власть в Кабуле. Они не будут партией на выборах. Они уже знают, что джихадисты, которые прекращают джихад и начинают играть на выборах, проигрывают", - продолжает специалист.

Имран Хан и Дональд Трамп в Вашингтоне

Имран Хан и Дональд Трамп в Вашингтоне

Вывод войск США означает начало гражданской войны

"Если допустить, что Дональд Трамп перед выборами в США выведет свои войска, то в Афганистане развернется большая гражданская война. Странам региона нужно готовиться именно к этому варианту, а не испытывать иллюзии по поводу миссии Халилзада, которая, кроме весомого вклада в признание талибов в мире, ничего не дала. Равно как и усилия Москвы или Ташкента, или Исламабада", - уверен эксперт ЦИСА. В этом с ним согласен немецкий эксперт по Афганистану Гюнтер Кнабе (Günter Knabe), который в беседе с DW, в частности, заметил, что планируемая конференция в Самарканде станет очередным политическим успехом талибов, которые сейчас выглядят победителями.

Контекст

На что рассчитывают организаторы встречи по Афганистану в "московском формате", усаживая за стол переговоров талибов и Хамида Карзая? И как этот формат может стать "кабульским"? (08.11.2018)

Представители "Талибан" настроены оптимистично, однако не готовы к заключению перемирия с властями в Кабуле до вывода международных войск из Афганистана. (27.01.2019)

Почему встреча главы узбекского МИД с главой офиса талибов в Катаре не вызвала протеста у афганских властей? И что дают Ташкенту переговоры с "Талибаном"? (14.03.2019)

В реализации проекта по поставкам туркменского газа в Индию, Пакистан и Афганистан, стоимость которого оценивается в 10 млрд долларов, смогут участвовать и иностранные компании. (06.08.2015)

Германия начинает играть все более весомую роль в урегулировании конфликта в Афганистане. DW расспросила экспертов о том, какие цели преследует Берлин. (24.05.2019)

Кому талибы предъявят счета и за что

Наличие контингента НАТО и пример в виде дипломатической миссии Халилзада создали условия для достаточно комфортного увлечения "игрой в переговоры с талибами" среди государств региона, и эта игра еще какое-то время продолжится, допускает Серенко. Но, если США выведут войска, "Талибан" вряд ли будет вести себя с соседями так же, как сейчас, и убеждать их в отсутствии интереса к их делам и территориям. "Он будет более уверенным в себе, утверждая, что победил даже США", - предполагает собеседник DW.

Стратегии, которые готовятся сейчас и в регионе, и в России, придется пересмотреть, как только последний солдат США покинет Афганистан. Талибы могут начать шантажировать соседей угрозой "Исламского государства", которую они одни могут одолеть. "Кроме того, скорее всего, они объявят все страны, которые поддерживали афганский проект НАТО, соучастниками разрушения страны. Тем, кто сейчас общается с талибами, надо быть готовыми к тому, что им предъявят счет на спонсорский вклад в восстановление Афганистана. А зонтика США у них не будет", - предупреждает Андрей Серенко.

Он прогнозирует резкое усиление роли Пакистана. По его мнению, страны Центральной Азии будут искать компромисс именно там, каких бы проектов это ни касалось, включая ТАПИ. "Если Пакистан кивнет, то талибы дадут построить трубопровод. Хотя вряд ли ТАПИ тогда дойдет до Индии", - рассуждает эксперт.

Афганские силовики консолидируются

Наталья Харитонова обращает внимание на то, что за несколько месяцев, в течение которых Вашингтон делал значительные ставки на договор с талибами, он дезориентировал партнеров в Кабуле. И теперь их уверенность в США как союзнике существенно ослабла. Но это имеет и обратный эффект - консолидацию афганских сил безопасности против талибов.

"Афганские силовики получили сигнал от талибов, что их будут уничтожать вместе с семьями. А это 300 000 человек, плюс члены их семей. Этим людям бежать некуда и биться они будут насмерть. Их конфликт с талибами вышел в самостоятельную плоскость, которая уже не связана с политической интригой", - соглашается Андрей Серенко.

Он полагает, что если сейчас начнется полноценная война, афганские силовики найдут союзников в политическом руководстве стран региона, "которые быстро разочаруются в игре с талибами". В структурах этих государств есть и те, кто выступает за сотрудничество с афганскими коллегами, и те, кто лоббирует контакты с талибами, констатирует эксперт ЦИСА. Но силовики в Центральной Азии, в отличие, например, от Пакистана, жестко подчиняются политическому руководству. Главная задача - не допустить повторения того, что было в конце 1980-х - начале 1990-х годов, когда СССР бросил союзников в Афганистане и силовые структуры распались.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 02:03

США: непростой путь из Афганистана

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первая военная миссия вне Европы

    11 января 2002 года первые 70 немецких военнослужащих прибыли в Кабул. Так началась первая неевропейская боевая операция бундесвера. В самый разгар миссии ISAF в Афганистане базировались до 5350 служащих бундесвера. Германия предоставила третий по численности после США и Великобритании военный контингент в состав международных сил ISAF.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первые жертвы

    В результате взрыва в Кабуле 6 марта 2002 года погибли двое немецких и трое датских солдат, пытавшиеся обезвредить ракетный снаряд. За годы миссии ISAF в Афганистане жизни потеряли 55 военнослужащих бундесвера.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    "Защитить безопасность Германии на Гиндукуше"

    26 июля 2002 года министр обороны ФРГ Петер Штрук (Peter Struck) прилетел на базу бундесвера в Афганистане. На критику немецкого военного присутствия в этой стране политик ответил фразой, которую потом охотно цитировали журналисты: "Безопасность Федеративной Республики Германия защищают и на Гиндукуше".

  • Afghanistan Übersetzer Bundeswehr

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Ответственность за север Афганистана

    Бундесвер был задействован в относительно спокойном регионе на севере страны. Тем самым удалось смягчить критику в самой Германии и одновременно исполнить ожидания в мире, связанные с участием бундесвера в миссии ISAF. С октября 2003 года немецкие солдаты базировались в провинции Кундуз. В 2006 году Германия взяла на себя главную ответственность за стабильность на севере Афганистана.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Конкретная помощь населению

    Германия первой из стран НАТО направила специалистов в региональные команды по восстановлению инфраструктуры в Афганистане (PRT). Восстановление гражданских структур и вооруженное обеспечение безопасности понимались как две стороны одной медали. Германия будет оказывать финансовую помощь в деле восстановления Афганистана и после 2014 года.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Подготовка сотрудников афганских сил безопасности

    Германия взяла на себя ведущую роль и в подготовке сотрудников афганских сил безопасности. В четырех центрах, расположенных в разных частях Афганистана, прошли обучение более 60 тысяч полицейских и солдат. Правительство ФРГ предоставило на эти цели 380 миллионов евро.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Черный день

    4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Неосторожные высказывания федерального президента

    22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Угроза безопасности

    При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Последний оплот - военная база "Мармоль"

    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


Контекст

Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

Международная миссия ISAF в Афганистане подошла к концу. Была ли она успешной - покажет время. DW прослеживает основные этапы участия бундесвера в этой операции. (28.12.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Теракт в дипломатическом квартале Кабула  

США: непростой путь из Афганистана  

С какими чувствами уходит бундесвер из Афганистана  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Десятки избитых, тысяча задержанных на митинге за свободные выборы в Москве  

Вид из космоса на пожары в Сибири (фото)  

Митинг за свободные выборы в Мосгордуму: более тысячи задержанных  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно