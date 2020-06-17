 Простая кухня непростого времени: что ели в Германии после войны | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Простая кухня непростого времени: что ели в Германии после войны

После разгрома "третьего рейха" другой еды в разрушенной стране у немцев просто не было, но сегодня многие из этих блюд считаются образцами диетического и вегетарианского питания.

Обед для учащихся - будущих слесарей. Берлин, 1950 год

Обед для учащихся - будущих слесарей. Берлин, 1950 год

Когда после начала пандемии коронавируса в немецих магазинах начали раскупать муку и дрожжи, некоторые пожилые люди в Германии вдруг невольно вспомнили о первых годах сразу после окончания Второй мировой войны, хотя эти ситуации напрямую сравнивать невозможно.

Дедушкина тетрадь с рецептами

О том, как трудно было с продуктами в послевоенные годы, Габриэле Шменкель (Gabriele Schmenkel) знает из рассказов своей матери. Правда, в разрушенных немецких городах для детей было организованно специальное питание: в школах они получали дополнительный паек - хлеб и горячую похлебку. В сельской местности такой возможности у большинства школьников не было. Еще тяжелее пришлось беженцам и переселенцам. Семье Габриэлы пришлось покинуть Судетскую область. От прежней родины остались только воспоминания и... кулинарные рецепты. Дедушка записывал их по памяти в толстую тетрадь, частично заменяя ингредиенты на те, которые были доступны в те нелегкие времена.

Продовольственные карточки. 1948 год

Продовольственные карточки. 1948 год

Прочитав эту тетрадь, Габриэле Шменкель решила рассказать о том, как потерявшим все людям приходилось проявлять чудеса находчивости, чтобы прокормить семью. Так появилась книга "Простая кухня непростого времени. Рецепты послевоенных лет" (Leichte Küche aus schweren Zeiten: Originale Rezepte aus der Nachkriegszeit).

Автор знакомит нас с вынужденными - тогда, но сегодня - популярными и даже рекомендованными блюдами немецкой кухни, а также с забытыми сейчас рецептами. Это не просто любопытное чтение. Гастрономический опыт тех тяжелых лет, когда за неимением мяса, масла, муки и сахара предприимчивые хозяйки пекли и варили из самых неожиданных, но доступных продуктов, полезен и сегодня: для тех, кто сам, добровольно, хочет отказаться от мяса, сахара и некоторых других продуктов. 

Суперфуд поневоле

"Из еды у нас была тогда почти одна только свекла - утром, в обед и вечером", - вспоминает уроженец Тюрингии Райнер Якоби (Rainer Jacobi), которому в 1945 году было восемь лет. Сегодня свекла, пастернак или такие корнеплоды, как брюква, весьма популярны, потому что в них много витаминов и полезных микроэлементов. Габриэле Шменкель предлагает опробовать, например, дедушкин рецепт котлет из отварной свеклы, моркови, мелко порубленной луковицы, нескольких столовых ложек молока и негрубой овсянки. Все это смешать и обжарить в небольшом количестве растительного масла.

Многие блюда послевоенной кухни готовились из простых и дешевых продуктов (брюквы, квашенной капусты, ревеня и тыквы). Это сегодня рекомендуют, в частности, тем, кто не переносит глютен (пшеничный белок), лактозу или страдает сахарным диабетом. Вегетарианские отбивные, "гуляш" из топинамбура и репы, например, входят в современное меню здорового питания.

Такой хлеб ели в послевоенные времена. Теперь его пекут в специализированных булочных

Такой хлеб ели в послевоенные времена. Теперь его пекут в специализированных булочных

Знаменитый немецкий айнтопф (Eintopf) - густой суп, в котором вообще-то обязательно должно быть мясо, - в голодные годы варили из каштанов и желудей, которые можно было собрать в лесу или городском парке. Молотые желуди обжаривали на сковороде с добавлением щепотки сахара или ложки сиропа из сахарной свеклы, постепенно добавляя воду до получения густой массы. Сдабривали еду нередко дикорастущими травами, такими как одуванчик, крапива, маргаритки, поясняет автор книги.

Ореховая колбаса и фальшивый заяц

Традиционная немецкая трапеза обычно ассоциируется с сосисками, колбасками и обязательной кружкой пива. В годы разрухи колбасу делали, например, из буковых орехов: после термической обработки калорийные ядра, содержащие также цинк и железо, были вполне пригодны для еды. Вот рецепт "ореховой колбасы" из книги Габриэле Шменкель: буковые орешки прокалить на сковороде или опустить в кипяток, затем очищенные ядра перемолоть, смешать с картофельным пюре, сдобрить майораном, солью и перцем, начинить этим фаршем подготовленные кишки (натуральные или искусственные), отваривать в течение часа. Вместо буковых орехов можно использовать другие виды орехов или семечки подсолнуха.

Желуди и буковые орешки прижаривали на сковородке

Желуди и буковые орешки прижаривали на сковородке

Кулинарный аспект борьбы за выживание в тяжелые послевоенные годы проявился и в таких, популярных сегодня немецких блюдах, как, например, фальшивый заяц (рулет из свиного фарша пополам с хлебным мякишем, картофелем и луком - вместо мяса зайца или кролика), "варенье" из брюквы, "мед" из пахты с сахаром и "вино" из шиповника. Вместо масла на хлеб (или то, что тогда называли хлебом) намазывали горчицу: в Германии она, как правило, не острая.

К суррогатному кофе, изготовленному из различных заменителей, таких как ячмень, корень цикория, корневище топинамбура, плоды шиповника или семена батата, подавали морковные или картофельные "торты" и пироги.

Нехватку пшеничной муки тогда компенсировали (полностью или частично) картофелем - основным продуктом питания послевоенных лет в Германии. Так, картофельное пюре в сочетании с овсянкой или пшенкой было основой для приготовления пончиков, оладий, блинчиков, пирогов. Противни и формы для выпекания смазывали не жиром, а пчелиным воском. А сливки, которые в Германии подают к сладким пирогам и тортам, можно и сегодня взбить из обезжиренного молока, ложки картофельного крахмала и ложки сахара.

Смотрите также:
Блюда из картофеля в немецкой кухне

  • Картофельный салат с брынзой и маслинами

    В кулинарном тренде немцев - картофель

    Салат с брынзой и маслинами

    Картофельный салат в Германии очень популярен. Но этот - особенный. Отваренный картофель (молодую картошку можно "в мундире") нарезать ломтиками, брынзу - кубиками, добавить маслины. Мелко порубить розмарин, перемешать, сбрызнуть соком лимона и заправить оливковым маслом. Таков вариант традиционного в Германии картофельного салата, напоминающий о средиземноморской кухне.

  • Суп: картофель и сельдерей

    В кулинарном тренде немцев - картофель

    Суп: картофель и сельдерей

    Если в картофельный суп, сваренный на прозрачном овощном бульоне, добавить кубики ароматного сельдерея, нарезанный кусочками шпиг или копченую рыбу, обжаренные кедровые орешки, кубики обжаренного хлеба и веточки свежего майорана, то будничное блюдо станет праздничным.

  • Картофельный пудинг

    В кулинарном тренде немцев - картофель

    Картофельный пудинг

    Это блюдо необычно тем, что картофель подают с... картофелем. Картофельный пудинг делают с зеленым горохом, молоком и чесноком в горшочке, накрытом лепешкой из теста. А гарнир к нему - овощи и половинки небольших картофелин, запеченные в духовке до хрустящей корочки.

  • Картофельные гнезда

    В кулинарном тренде немцев - картофель

    Картофельные гнезда

    Секрет популярности картофельных гнезд кроется в простоте их приготовления. Нарезанный соломкой картофель выкладывают в круглые формы, оставляя в середине выемку. В нее кладут начинку или вставляют форму и выпекают в духовке, а начинку кладут потом. Можно, поместив в два ситечка (на снимке), жарить "гнезда" во фритюре. Или использовать картофельное пюре. Начинка: грибы, куриное мясо и т. д.

  • Картошка в мундире

    В кулинарном тренде немцев - картофель

    Классика: картошка "в мундире"

    Это блюдо пользуется популярностью во всей Германии. Региональное различие проявляется лишь в соусе. В обязательную основу из мягкого творога, сметаны и йогурта добавляют рубленую зелень и на выбор, по вкусу: икру, ломтики маринованного или копченого лосося, сельдь, колбасу, копчености, жареные грибы, свежие помидоры...

  • Пицца с картофелем и шпинатом

    В кулинарном тренде немцев - картофель

    Пицца с картофелем и шпинатом

    Немецкий вариант пиццы: тесто, раскатанное тонким слоем, смазывают сметаной, затем кладут слой листьев свежего шпината, мелко порубленный чеснок, сверху - отваренный до полуготовности картофель, порезанный кружочками. Надо Сбрызнуть оливковым маслом или смазать сметаной - и запечь в духовке. Перед подачей можно посыпать зеленым луком, укропом, приправить розмарином.

  • Запеканка из картофеля, брокколи и тофу

    В кулинарном тренде немцев - картофель

    Запеканка из картофеля, брокколи и тофу

    Рецепт более чем прост: нарезанный кружочками или пластинками картофель, обжаренные кубики тофу с чесноком и капусту-брокколи заливают молочно-яичным соусом. Альтернативный вариант - соус из соевого или овсяного молока. Массу посыпают тертым мягким сыром (лучше всего моцареллой) или брынзой - и в духовку!

  • Картофельное суфле

    В кулинарном тренде немцев - картофель

    Суфле

    В данном случае воздушное суфле - блюдо из картофеля. Готовим картофельное пюре, в него добавляем мелко рубленую петрушку, тертый мускатный орех, яичный желток и тертый сыр (один из твердых сортов). Белок взбиваем отдельно и осторожно смешиваем с тестом. Суфле, помещенное в огнеупорную форму, готовится на водяной бане минут 20-30 в разогретой духовке.

  • Кнедли: абрикосы и мак

    В кулинарном тренде немцев - картофель

    Кнедли: абрикосы и мак

    Легендарные картофельные кнедли (Knödeln) в содружестве с абрикосами (начинка) и маком, которым посыпают готовое блюдо перед подачей, способны удивить даже самых изощренных гурманов…

  • Картофельные пончики

    В кулинарном тренде немцев - картофель

    Картофельные пончики

    Тесто для картофельных пончиков, которые не пугающиеся лишнего веса немцы едят как на завтрак, так и на ужин, готовится из картофельного пюре, муската, растительного масла, молока, муки, сахара и дрожжей. Выпекаются пончики во фритюре, а в качестве глазури можно взять растопленный шоколад или просто посыпать сахарной пудрой с корицей.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Правда и вымысел о женщинах-героинях послевоенной Германии

Расчищающие городские руины после войны немки, проложившие тем самым путь к "экономическому чуду" страны, - устоявшийся образ в Германии. Но соответствует ли он действительности? (02.06.2020)  

Постные рецепты из Германии

Во время поста предлагаем вам попробовать несколько рецептов из немецкой кухни. Удачи и приятного аппетита! (16.03.2019)  

Веганство: ненужный тренд или философия жизни?

1 ноября - Всемирный день вегана. Легко ли живется приверженцам этого образа жизни на свете: без рыбы, молока, меда, цирков, зоопарков и массы всего другого? (01.11.2013)  

Рецепты от экономных немецких хозяек

То, что вы не доели вчера, сегодня может стать новым кулинарным шедевром! Как? Рачительные хозяйки из Германии делятся опытом. (03.09.2018)  

Во что играли немецкие дети после войны

Западногерманским "экономическим чудом" называли стремительно развивавшуюся экономику ФРГ в конце 1940-х - первой половине 1950-х годов. А как сказалось это чудо на игрушках? (02.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мясо для вегетарианцев  

Вегетарианский ресторан со звездой Мишлена  

От диктатуры к демократии - история Германии после Гитлера  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW