Что думают об автокефалии в родном селе митрополита УПЦ МП Онуфрия?

Прикарпатское село Корытное, что в 60 километрах от районного центра Черновцы, оживает раз в неделю. По средам здесь базарный день. Крестьяне выбирают товар, а заодно и обсуждают последние новости. Появление журналистов оживляет их разговоры, а вопрос об автокефалии украинской церкви не удивляет. Крестьяне знают, почему за несколько дней до объединительного собора их село оказалось в центре внимания: именно здесь 74 года назад родился нынешний предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий.

На рынке в Корытном

На автостанции районного центра Вижница, недалеко от Корытного, встречаем отца Ивана - священника Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Правда, здесь он просто Иван Лукий, водитель маршрутки "Вижница-Черновцы". "Ну а что, надо как-то жить, надо храм достраивать, - объясняет отец Иван. - У нас вон священник из другого села уехал за границу водителем фуры работать, другой тоже на заработках... Ничего с Божьей помощью и достроим".

Храм в Корытном

Храм, о котором говорит отец Иван, находится как раз в Корытном. Его начали возводить в 2015 году, хотя община Киевского патриархата действует здесь с 1990-х годов. Уже тогда верующие КП хотели, чтобы Свято-Николаевский приход и единственный в селе храм перешли в подчинение УПЦ КП. Однако своего не добились.

Отец Иван, священник УПЦ КП

Новый подъем активности произошел после Майдана и начала военных действий на востоке Украины. На собрании активистов села с членами сельского прихода в 2014 году люди в очередной раз выразили желание о переходе храма в КП или хотя бы о посменном богослужении. Среди пожеланий: служба должна проходить на украинском языке, священник не должен вспоминать патриарха РПЦ Кирилла и завершать службу молитвой за украинских военных, служащих на Донбассе. Члены сельского прихода УПЦ МП за такие изменения не проголосовали. Все же на собрании пришли к компромиссу - общине КП дали землю для строительства нового храма.

Прошло три года, и с вершины Стеклянной горы, где стоит родительский дом митрополита Онуфрия, уже видно позолоченные купола не одного, а двух храмов: столетнего Свято-Николаевского и нового - Святого равноапостольного князя Владимира. Новую церковь, возведенную на пожертвования верующих КП, еще достраивают. "Мы ждем тепла, чтобы могли закончить фасадные работы, - объясняет молодой сельский священник Петр. - Хочется уже разобрать строительные леса, чтобы все увидели, что мы красивый храм строим".

Отец Петр в новом храме УПЦ КП

Изменения уже есть - до автокефалии

Томос, автокефалия, объединение церквей - про это в Свято-Николаевском храме УПЦ МП в Корытном не хотят и слышать. Пока прихожанки, обе Василины, готовят храм к вечерней службе, его настоятель протоиерей Василий вспоминает, как почти пять лет назад его, молодого диакона, просил перейти на службу в храм митрополит Онуфрий. "Он сказал мне: "Ты же не против?" Я и не посмел противоречить, хотя понимал, что это большая ответственность", - вспоминает отец Василий.

Позиция отца Василия по автокефалии ничем не отличается от официального мнения Украинской православной церкви МП, мол, объединительный собор "неканонический". Священник четко придерживается всех 10 постановлений последнего Синода УПЦ, который состоялся 7 декабря. В том числе и о недопустимости распространения в Украине юрисдикции Константинопольского патриархата. "Все церкви равны между собой, и когда принимаются важные церковные вопросы, они должны быть подтверждены всеми сестрами-церквами. Не может одна церковь, в данном случае Константинопольская, быть главной. Так, она первая, но первая среди равных, среди равных!" - возмущается он, но не прогнозирует особых изменений для себя или для жизни храма после объединительного собора 15 декабря.

Отец Василий поддерживает позицию митрополита Онуфрия

Хотя изменения уже есть. В частности, разрыв евхаристического общения с Константинополем для отца Василия означает невозможность поехать на греческий Афон. Как турист он может это сделать, но участвовать в таинствах и приходах, что для священников и является главной целью посещения Афона, - уже нет. "Конечно, будем скорбеть, но вместе с тем, человек спасаться может и на месте. Мария Египетская и в пустыне спасалась", - рассуждает он.

На сельском рынке все за томос

На базаре тем временем кипит торговля. Крестьяне быстро покупают кому что нужно. "Купили хлеб, пшенички, гороха. Праздники же идут!" - описывает бабушка Василина свои не очень-то и праздничные покупки. В отличие от своих тезок, прихожанок МП, она не может дождаться томоса: "Мы же украинцы, у нас должна быть наша церковь". Ее слова быстро подхватывают другие. "Да тут все за томос! Вот спросите у любого".

И действительно, рынок - место, где обычно ссорятся, отстаивая каждый свое мнение - здесь, в Корытном, стал местом редкостного согласия. Но от церковных вопросов быстро переходят к темам политическим. Возмущаются, что односельчане, верующие Московского патриархата, в войне на Донбассе не считают виновной Россию. Говорят, что даже последний военный конфликт с задержанием в Керченском проливе 24 украинских моряков те воспринимают как провокацию с украинской стороны. Несколько ребят из Корытного тем временем служат на востоке Украины, другие уже вернулись, потерь в селе нет.

В конце концов, несмотря на религиозные и политические разногласия общинам различных патриархатов до сих пор удавалось мирно сосуществовать. Местные надеются, что одной из основных христианских заповедей - "возлюби ближнего своего" - здесь будут придерживаться и в дальнейшем.

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