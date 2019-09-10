Что думает о "Северном потоке - 2" будущая еврокомиссар по энергетике

Чего ожидать от нового состава Еврокомиссии? Первыми получить ответ на этот вопрос смогли евродепутаты. В четверг, 3 октября, они интересовались, какую политику собирается проводить кандидат в еврокомиссары по энергетике эстонка Кадри Симсон. Комитет Европарламента по вопросам промышленности, исследования и энергетики провел трехчасовые слушания Симсон.



Стратегия уклончивости

Во время слушаний Кадри Симсон - бывшая министр энергетики Эстонии - была осторожной и неоднократно уклонялась от вопросов, даже если их задавали по нескольку раз. Так, польский евродепутат от Европейской народной партии (ЕНП) Ежи Бузек припомнил, что в текущем году действие Газовой директивы ЕС (которая является частью Третьего энергопакета) было распространено на газопроводы из третьих стран, включая "Северный поток - 2". "Готовы ли вы в полной мере имплементировать изменения в Газовую директиву, несмотря на протесты России?" - поинтересовался Бузек.

Но Симсон, ранее критично высказывавшаяся по поводу "Северного потока - 2", сосредоточилась на другом аспекте вопроса Ежи Бузека - роли газа в период перехода от ископаемых источников к возобновляемым. "Если мы говорим о газе, то в ближайшем будущем речь уже не будет идти о природном газе, а все больше о биогазе и водороде", - сообщила кандидат. Немецкий евродепутат от ЕНП Петер Лизе (Peter Liese) попросил Симсон все же ответить на вопрос о России. Но та снова уклонилась.

Симсон - не единственный кандидат в еврокомиссары, избравший стратегию нейтральных ответов. Подобное делала, например, Ютта Урпилайнен из Финляндии, претендующая на пост комиссара по международным партнерствам. Однако немало парламентариев были недовольны поведением Симсон.

Профильные комитеты Европарламента не только заслушивают кандидатов в члены Еврокомиссии - их одобрение требуется для утверждения в должности. Лишь одобренные комитетами претенденты попадут в окончательный список, который Европарламенту предстоит утвердить 23 октября. Решения комитетов не разглашаются. Результаты всех слушаний станут известны 17 октября.

Симсон - против усиления зависимости от России

Основной темой заслушивания Кадри Симсон была цель сделать ЕС климатически нейтральным до 2050 года, но конкретика об энергетических отношениях с Россией тоже прозвучала. Еще во вступительном слове политик высказала желание использовать энергетику в целях стабилизации соседних с ЕС стран, например Украины. Эстонский политик хотела бы добиться положительного исхода газовых переговоров ЕС - Россия - Украина до конца нынешнего года.

Отвечая на вопрос о решении Суда ЕС по поводу газопровода OPAL, Симсон заявила: "Очень важно, чтобы в контексте газа мы принимали всерьез аспект солидарности... Говоря о будущей структуре рынка газа, это главный столп, на котором мы должны основываться". Как известно, суд в Люксембурге отменил разрешение "Газпрому" использовать на полную мощность OPAL, ведущий от "Северного потока" по территории Германии до границы с Чехией. Мотивировал свое решение Суд ЕС именно соображениями солидарности между государствами ЕС.

Возможно, наиболее глубоко взгляды кандидата в еврокомиссары на энергетическую безопасность ЕС отражает такая цитата: "Ситуация, когда маршруты (поставок энергоносителей. - Ред.) будут более сконцентрированы в Балтийском море и основной поставщик получит большую долю, не соответствуют нашей энергетической политике". Очевидно, Симсон имела в виду Россию, которая является лидером по поставкам газа в ЕС, и "Северный поток - 2", который прокладывают по дну Балтийского моря.

АЭС в Беларуси

Литовских евродепутатов очень заинтересовал вопрос о строящейся Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце. По мнению представителя фракции "зеленых" Брониса Ропе, Беларусь игнорирует результаты стресс-тестов ЕС, выявивших проблемы в структуре АЭС. "Какие конкретные шаги вы, как новый еврокомиссар, планируете предпринять, чтоб предотвратить новую Чернобыльскую катастрофу рядом с границей ЕС", - спросил Ропе. Как известно, летом 2018 года Европейская группа регуляторов ядерной безопасности после стресс-тестов опубликовала отчет по безопасности на БелАЭС, где рекомендовала ряд мер по улучшению безопасности электростанции.

Кадри Симсон признала, что ЕС может лишь настаивать на том, чтобы третья страна приняла во внимание результаты стресс-тестов. "Что мы можем сделать с новыми АЭС, строящимися в третьих странах? Мы можем предоставлять помощь, чтобы строительство и эксплуатация проходили по высшим стандартам безопасности", - отметила она. Симсон уточнила, что речь идет и о финансовой помощи. В то же время она пообещала поддержку Литве в подготовке "к возможным чрезвычайным ситуациям".

Генподрядчиком БелАЭС, строящейся у границы с Литвой, является российский "Атомстройэкспорт". Ее первый энергоблок планируют запустить в 2020 году.

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