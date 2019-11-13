Что делать с отходами европейских АЭС? Вывозить в Россию?

Катастрофы в Чернобыле и Фукусиме, говорят эксперты, - цветочки в сравнении с тем, что может произойти при аварии на временном хранилище отработанного ядерного топлива. А постоянного могильника пока нигде нет.
Если сложить все радиоактивные отходы европейских атомных электростанций на площадке размером с футбольное поле, башня получится высотой без малого в километр. Такое сравнение приводит Бен Вилер (Ben Wealer) - один из авторов только что опубликованного доклада "The Worls Nuclear Waste Report 2019. Focus Europe". Отходов - более 2,5 миллиона кубометров, в том числе - 60 тысяч тонн высокорадиоактивного отработанного топлива.
Но нигде в мире еще нет хранилища, в котором все эти отходы могли быть надежно навсегда захоронены. Первой страной, приступающей к сооружению такого могильника, станет Финляндия. Нашли подходящие места в своих геологических недрах Швеция и Франция. Но разрешения на начало работ в этих двух странах еще не получены.
Катастрофа в Фукусиме могла стать гибельной для Японии
Все существующие на сегодняшний день хранилища - временные, и далеко не все - надежные. Так, более 80% отработанных топливных стержней находятся на так называемом "мокром хранении": размещены в огромных резервуарах, где их охлаждает вода. Без охлаждения они бы самовоспламенились. Именно такая угроза нависла над Японией в 2011 году в результате аварии на АЭС Фукусима-1.
Самый большой риск, рассказал на представлении упомянутого доклада в Берлине Майкл Шнайдер (Mycle Schneider), немецкий ученый, консультирующий, в частности, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), представляли не расплавившиеся активные зоны реакторов в первом, втором и третьем блоке, а четвертый блок, ядерный реактор которого был вообще отключен.
В здании блока на "мокром хранении" находились 135 тонн отработанного топлива. От землетрясения и взрыва водорода здание пострадало. Если бы вода ушла, то последствия самовозгорания этого топлива были бы куда более катастрофичными.
Зараженная зона размером с Бельгию
По данным Шнайдера, один из просчитанных на этот случай в правительстве Японии сценариев предусматривал эвакуацию 10 миллионов человек из региона Токио. А ученые Принстонского университета на основании реальных метеорологических данных высчитали, что в случае возгорания отработанного топлива даже при условии ветра в сторону моря зона радиоактивного заражения составила бы 4300 километров.
Эвакуировать пришлось бы 1,6 миллиона человек, а не 100 тысяч с 1100 квадратных километров, как это было сделано. А если бы ветер дул в сторону суши, то зараженной оказалась бы территория размером с Бельгию - 31 тысяча квадратных километров, и эвакуировать надо было бы 35 миллионов человек. Так что катастрофы в Чернобыле и Фукусиме, считает Шнайдер, это цветочки в сравнении с тем, что может произойти в случае аварии на "мокром хранилище" высокорадиоактивных отходов атомных электростанций.
АЭС в Германии отключают, а отходов все больше
В Германии, где принято решение о постепенном отказе от ядерной энергетики и осталось только семь из 17 ранее действующих АЭС, начался поиск подходящего места для сооружения окончательного хранилища ядерных отходов. Продлится поиск несколько лет, а введут могильник в эксплуатацию, по прогнозу бывшего депутата Европарламента от немецких "зеленых" Ребекки Хармс (Rebecca Harms), только ближе к концу текущего столетия.
Пока же объемы радиоактивных отходов во временных немецких хранилищах, работающих на пределе технических возможностей и вместимости, продолжают расти. Причем, как ни парадоксально, даже быстрее, чем до отключения первых АЭС.
Дело в том, пояснил Флориан Эмрих (Florian Emrich) из Федерального ведомства по обеспечению безопасности ядерных отходов, что при демонтаже атомных электростанций образуется особенно много радиоактивного мусора, пусть и не такого опасного, как отработанные стержни. На демонтаж одной станции уходит 15-20 лет, так что производить такие отходы Германия перестанет, по его прогнозу, только к 2045 году.
Обедненный уран: опасные отходы или ценное сырье?
В конце октября стало известно, что компания Urenco Deutschland возобновила отправку из немецкого города Гронау в Россию поездов с радиоактивными отходами. Речь идет об обедненном уране (гексафторид урана), остающемся при его обогащении. В Германии его хранится примерно 100 тысяч кубометров.
Очередной состав с 600 тоннами такого груза отбыл 28 октября в Амстердам, оттуда - морем - в Санкт-Петербург, а затем - снова поездом - в Новоуральск (бывший Свердловск-44). Как же так? Ведь вывоз радиоактивных отходов из Германии в другие страны запрещен?
Дело в том, пояснил корреспонденту DW Флориан Эмрих, что немецкий обедненный уран вывозится в Россию официально не на хранение, а якобы для дальнейшей переработки, которая в самой Германии с 2005 года запрещена. То есть, формально речь идет не об отходах, а о сырье, экспорт которого разрешен. Правда, добавил он, в самой Германии такой уран все-таки был недавно включен в список материалов, подлежащих утилизации в будущем постоянном могильнике радиоактивных отходов.
Ребекка Хармс считает ситуацию нетерпимой. В беседе с DW она рассказала, что в процессе подготовки решения об отказе от атомной энергетики власти в Германии предпринимали попытки лишить Urenco Deutschland лицензии на обогащение урана в Гронау и утилизацию отходов, но потерпели неудачу.
"Я думаю, что до тех пор, пока Россия оставляет открытыми двери для проблематичных отходов из различных стран, мы не сможем решить эту проблему", - сказал Хармс. А ведь известно, добавила она, что российские предприятия типа производственного объединения "Маяк" в Челябинской области, в которых перерабатывают и хранят радиоактивные отходы, "функционируют не по тем стандартам безопасности, которые мы бы применяли для таких процессов". По этой причине Хармс считает необходимым запретить такой экспорт и прекратить сотрудничество с "Росатомом" в этой сфере.
Демонтаж АЭС дороже их сооружения
В настоящее время никто не берется более или менее точно подсчитать, в какие суммы обойдется демонтаж действующих АЭС и окончательная утилизация в могильниках всех радиоактивных отходов.
Диапазон оценок, которые приводит французский эксперт Ив Мариньяк, весьма широк - от 1900 до 10500 долларов за каждый киловатт мощности бывших в употреблении ядерных реакторов. Общая мощность еще работающих в Германии семи АЭС, к примеру, - 10013 мегаватт (данные Федерального статистического ведомства на конец 2018 года). Сумма, если перемножить, получится астрономическая. А во Франции - 58 действующих реакторов, в России - 36 энергоблоков на 10 АЭС…
Если бы с самого начала все знали, какие проблемы возникнут с отходами атомных электростанций и во что обойдется их хранение и утилизация, в сердцах бросил на презентации доклада Бен Вилер, то АЭС и не стали бы строить.
Эксперт по вопросам атомной энергетики фракции "зеленых" в бундестаге Сильвия Коттинг-Уль (Sylvia Kotting-Uhl) называет ситуацию абсурдной. "Во многих странах - я слышала это и в Японии - говорят, что просто невозможно позволить себе отказ от ядерной энергетики, потому что демонтаж АЭС и окончательная утилизация их отходов будет стоить слишком дорого", - подытожила она.
Смотрите также: