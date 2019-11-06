Что делать с джихадистами - гражданами стран ЕС?

В курдских лагерях и тюрьмах на севере Сирии находятся сотни европейцев - бывших боевиков и сторонников террористической группировки "Исламское государство". Все больше их и в турецких тюрьмах. Что с ними делать? Брать своих граждан обратно многие страны Евросоюза не хотят. Об этой проблеме в начале ноября напомнил руководитель пресс-службы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун. В интервью немецкой газете Stuttgarter Zeitung он заявил, что Анкара намеревается депортировать 20 сторонников ИГ, которые являются гражданами Германии.

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, в турецких тюрьмах находятся 1200 иностранных бойцов ИГ. Остальные содержатся в центрах для граждан, ожидающих депортации. Сойлу также заявил, что Турция вышлет из страны всех иностранных граждан - бывших боевиков ИГ.

Европейцы не торопятся возвращать своих граждан, примкнувших к ИГ

Эта проблема далеко не новая. Но правительства европейских стран раньше предпочитали ее не замечать. С того момента, как была одержана победа над "халифатом" ИГ, лагеря, охраняемые курдами, и тюрьмы на севере Сирии оказались переполнены. В основном в них содержатся боевики ИГ, их жены и дети. Согласно исследованию брюссельского экспертного центра Институт Эгмона, среди них есть и граждане европейских стран: 500 взрослых - мужчин и женщин, а также 750 детей.

Военная операция Турции в Сирии

Требования к странам их происхождения - забрать этих граждан обратно - звучат постоянно, в основном от представителей курдской администрации на севере Сирии, которые не в состоянии решить эту проблему самостоятельно. В конце февраля президент США Дональд Трамп обратился к европейцам через Twitter с призывом забрать своих граждан из этого региона.

Долгое время в этой связи ничего не предпринималось. Ситуация начала стремительно меняться лишь после турецкой военной операции против курдов на севере Сирии. В ходе наступления турецкой армии 750 боевикам ИГ, находившимся в заключении в тюрьмах и лагерях, охраняемых курдами, удалось использовать создавшийся хаос и бежать из заключения. Среди них было 4 гражданки Германии. Позднее они были задержаны турецкими военными.

Насколько опасно возвращение боевиков ИГ в Европу

Этот пример показывает, что опасность неконтролируемого возвращения боевиков и сторонников ИГ в страны ЕС, в частности в Германию, стала более конкретной. Как и опасность новых терактов. Глава Cлужбы внешней разведки (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) в ходе слушаний в бундестаге предупредил о возрастающей угрозе для Германии, если будет увеличиваться число боевиков ИГ, которым удалось бежать из лагерей и тюрем на севере Сирии. По словам Каля, из-за военной операции Турции на севере Сирии тщательность и интенсивность охраны тюрем, в которых находятся мужчины-боевики ИГ, и лагерей, где содержатся женщины-сторонницы ИГ, ослабла.

Слушания в бундестаге с участием главы немецкой разведки

Каль также сообщил о том, что уменьшились и возможности Германии забрать находящихся там немецких граждан, являющихся сторонниками ИГ. Он пояснил, что нестабильная ситуация в этом регионе не позволяет немецкой разведке брать на себя ответственность за проведение каких-либо операций.

Германия не отказывается возвращать своих граждан

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) критично отозвался на заявление турецкой стороны о депортации находящихся в Турции 20 немецких граждан, примкнувших к ИГ, и указал на отсутствие конкретной информации из Анкары о боевиках ИГ. "Вначале должно быть четко установлено, что речь идет действительно о гражданах ФРГ", - сказал Мас. Он признал, что существуют обязательства немецкой стороны по возвращению своих граждан. Вместе с тем, заявил он, "мы должны быть уверены, что у нас будет достаточно информации о бойцах ИГ с тем, чтобы они могли предстать перед судом и по немецким законам ответить за совершенные преступления".

Представитель министерства внутренних дел Германии, отвечая на вопрос DW, заявил, что депортация из Турции в Германию должна проходить упорядочено и в соответствие с нормами правового государства. Такая процедура, по его словам, предполагает не только сличение биометрических данных, но и опрос, проводимый консульством с тем, чтобы понять, есть ли за что судить человека, и оценить возможный риск, который он представляет для общества.

Хайко Мас

До того, как Турция начала военную операцию на севере Сирии, по данным немецкой стороны, в заключении там находилось более 80 джихадистов, имеющих немецкое гражданство, - мужчин и женщин, и более 100 детей. В отношении 28 мужчин и 8 женщин были выданы ордера на арест. Но возвращать своих граждан на родину немцы не торопятся. Отвечая на вопрос, почему, в МИД Германии ссылаются на формальные обстоятельства, в частности, на отсутствие дипломатических отношений с курдским руководством на севере Сирии и сирийским правительством в Дамаске.

Впрочем, прошлым летом в Германию из этого региона все же вернули четверых детей-сирот и одну больную девочку. Сделать это немецкое правительство обязал суд. Сейчас все ожидают постановления суда в Берлине-Бранденбурге, которому предстоит решить, обязано ли федеральное правительство по собственной инициативе возвращать немецких граждан с севера Сирии на родину.

Вернуть обратно или лишить гражданства?

От возвращения боевиков ИГ в страны их происхождения европейские политики больше потеряют, чем выиграют. В большинстве стран такие меры слишком непопулярны из-за возрастающей террористической угрозы. Единственной страной Евросоюза, которая после победы над "Исламским государством" приняла обратно и только одного своего гражданина из числа боевиков ИГ, была Италия.

Франция, из которой выехало самое большое число граждан, примкнувших к ИГ, заботится, прежде всего, о возвращении детей, чьи родители являются сторонниками ИГ. На данный момент 100 из них уже находятся во Франции.

В Нидерландах министр юстиции Фердинанд Грапперхаус, выступая в парламенте, заявил, что Нидерланды не примут предложения США, которые изъявили готовность переправить в страну 10 женщин-сторонниц ИГ с их детьми. Их возвращение, пояснил министр, представляет прямую угрозу безопасности не только Нидерландов, но и других европейских стран. А ведь за полгода до этого правительство страны заявляло, что ищет возможности сотрудничества с курдской администрацией на севере Сирии для возвращения жен боевиков ИГ на родину в Нидерланды.

В Великобритании министр обороны Бен Уоллес еще в начале октября предостерегал от возвращения с севера Сирии британских граждан, поддерживающих ИГ. По мнению Уоллеса, особенно опасны те из них, которые до самого конца оставались верными "Исламскому государству". Великобритания - одна из европейских стран, которая особенно часто прибегает к практике лишения гражданства. Такой метод применим и к британским гражданам - сторонникам ИГ, чье возвращение на родину нежелательно. Самый известный случай - судьба Шамимы Бегум. Мать троих детей, один из которых умер в лагере на севере Сирии, по мнению британских чиновников, имеет право на гражданство Бангладеш, и это, мол, является достаточным основанием для лишения женщины британского гражданства.

Инструментом лишения гражданства хотят воспользоваться и в Германии. Бундестаг принял в конце апреля закон, согласно которому людей, принимающих активное участие в террористических организациях, можно лишить немецкого гражданства в том случае, если у них есть гражданство другой страны. Такой же закон был принят и в Дании.

Пример Косово: возвращение боевиков ИГ и их жен

Противоположным примером является Косово. Из этого балканского государства выехали на территорию Ирака и Сирии, которая находилась под контролем ИГ, в пересчете на душу населения больше граждан, чем из всех других стран ЕС. Тем не менее, в апреле власти Косово вернули с севера Сирии 110 человек, большинство из них - женщины и дети. Правительство Косово, сделав такой шаг, пошло на риск, заявил DW начальник косовского департамента по борьбе с терроризмом Фатос Макколи: "Но это контролируемый риск. Мы знаем этих людей. Тот, кто совершил преступления, предстанет перед судом. И мы сделаем все, что можем, чтобы реинтегрировать всех остальных".

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