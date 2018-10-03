Что делать Германии с женщинами и детьми из "Исламского государства"?

После разгрома ИГ джихадисты, воевавшие на его стороне, возвращаются домой, в том числе в Германию. Среди них - женщины и дети, что беспокоит спецслужбы ФРГ.
В военном отношении так называемое "Исламское государство" (ИГ) в значительной степени побеждено. На пике своего могущества оно контролировало территории в Ираке и Сирии, сравнимые по размеру с Великобританией. Именно в ИГ со всего мира съезжались боевики и сторонники радикального ислама. Только из Германии, по данным Федерального ведомства по охране конституции, в регион выехало около 1000 исламистов. И более 300 из них сейчас вернулись назад.
В Северном Рейне-Вестфалии, самой густонаселенной федеральной земле, экстремистски настроенные салафиты особенно многочисленны. Таковых тут около 3000 человек, 800 из них считаются готовыми к насильственным действиям. По оценкам земельного ведомства по охране конституции, более 250 исламистов из Северного Рейна-Вестфалии выезжали в районы, которые контролировало ИГ.
При этом более четверти выехавших - женщины. Они играют все большую роль среди салафитов в создании сетей, донесении исламистской идеологии до широких масс и передаче ее детям. В интервью DW руководитель ведомства по охране конституции Северного Рейна-Вестфалии Буркхард Фрайер (Burkhard Freier) объясняет, почему новое поколение салафитов является растущей угрозой.
DW: Как вы оцениваете опасность, исходящую от вернувшихся в Германию из Сирии и Ирака салафитов?
Буркхард Фрайер: Эта опасность высока. Во-первых, потому что многие возвращающиеся обладают опытом ведения боевых действий. Они крайне идеологизированы и умеют создавать и поддерживать свою сетевую структуру за пределами Германии. Конечно, ряд из них, скорее, травмированы пережитым, некоторые даже разочарованы и лишились иллюзий. Однако большинство по-прежнему сохранили верность исламистской идеологии и продолжают вращаться в кругах своих единомышленников.
В тех случаях, когда возбуждение уголовного дела и задержание таких лиц невозможны, они часто возвращаются в исламистские круги - и зачастую становятся чем-то вроде героев, образцов для подражания.
- Среди возвращающихся из Сирии и Ирака исламистов много женщин, часть из них - с детьми. Как общество должно с ними обходиться?
- Возвращение женщин и детей представляет собой особенно сложный случай. С начала 2018 года домой вернулось много женщин с детьми - больше, чем мужчин, потому что те в основном еще находятся под стражей или продолжают скрываться в районах, по-прежнему контролируемых ИГ. Многим возвращающимся женщинам надоела не ИГ или его идеология, а условия проживания или антисанитария. Эти женщины, как и мужчины, в значительной степени возвращаются в свою старую салафитскую среду.
И здесь мы видим опасность того, что такие женщины, как и прежде, будут воспитывать своих детей в крайне фундаменталистском и экстремистском ключе. Это касается даже детских игрушек или обучению считать и писать на примерах, связанных с оружием и войной. Им не нужны детские песни, такие женщины не отправляют своих детей в детские сады. Они изолировались, создав собственную среду.
Здесь, на наш взгляд, подрастает новое поколение салафитов. Возвратившиеся после разгрома ИГ женщины, как и мужчины, часто выступают в качестве образцов и примеров для подражания. Вот почему органы безопасности поддерживают очень тесные контакты с ведомствами по делам детей и объясняют им, что такое салафизм и кто вернулся в Германию. О таких детях и семьях необходимо заботиться особенно активно.
- На какие социальные группы в Германии салафитская идеология влияет особенно сильно?
- Когда мы смотрим на ее последователей, в глаза бросаются харизматические лидеры, которые, исходя из глубокой религиозной, но также и экстремистской убежденности, проповедуют не только салафизм, но, по сути, свержение или изменение нашего государственного устройства. Они ведут кампанию за отмену Основного закона, за другой - салафитский - общественный порядок, который они пропагандируют.
Ниже лидерского уровня есть много людей, которые не обязательно принадлежат к этому сообществу по религиозным соображениям. Они ищут признание, теплое человеческое отношение к себе или просто жизненные установки. А салафизм - это черно-белая идеология, которая очень сильно поляризует. Он предлагает простое мировоззрение с четкими правилами и ясной целью. Здесь у вас очень быстро появляются нацеленность и жизненный путь. Это соблазнительно - особенно для молодых людей, которые не верят, что смогут твердо встать на ноги в этом обществе.
Мы также видим беженцев, носителей другой культуры - и прежде чем они действительно будут интегрированы в немецкое общество, они остаются падкими на посулы. Еще и потому, что они вовсе не считают салафизм и экстремистскую религию большой угрозой. Здесь обществу особенно необходимо помочь беженцам, чтобы не допустить их скатывания в салафизм и открыть им путь к демократии. Это требует больших усилий и много времени. Но это важно.
- Если кто-то хочет порвать с салафизмом - насколько это сложно?
- С этой целью мы предлагаем для салафитов специальную программу. В ней два основных компонента. Первый - идеологический: мы должны попытаться вывести таких людей из-под влияния салафитской идеологии. Второй - социальный: мы должны вернуть их в общество. Это помощь с жильем, работой, семьей, окружением.
Тот, кто порвал с салафизмом, должен вновь научиться жить в условиях демократии. Такой процесс длится от трех до пяти лет, является чрезвычайно сложным и всегда имеет отношение к тому факту, что мы не только спасаем человека от салафизма, но и защищаем себя от этой угрозы. Иногда человеку бывает необходимо поменять место жительства, чтобы снова суметь найти свое место в демократическом обществе.
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