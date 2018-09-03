 Что дала немцам сексуальная революция | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.09.2018

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Культура и стиль жизни

Что дала немцам сексуальная революция

1968 год стал одним из самых бунтарских в истории, в том числе, и Германии. "Make love, not war", - таков был антивоенный лозунг нового поколения.

Сцена из фильма Освальта Колле Чудо любви (1968)

Сцена из фильма Освальта Колле "Чудо любви" (1968)

Протестные выступления молодежи, уличные беспорядки, отказ от старых традиций, - 1968 год стал одним из самых бунтарских в истории нашей планеты, в том числе, и Германии. Стремительные перемены, которыми он был ознаменован, не обошли стороной и сферу личных отношений. Но что привело к сексуальной революции в ФРГ?

"Мать обозвала меня "потаскушкой"

В послевоенной ФРГ доминирующее место занимала строгая сексуальная мораль. Секс вне брака, особенно у девушек и женщин, считался верхом разврата. Мастурбация могла вызвать сифилис, оргазм наносил вред женскому здоровью, - такие предрассудки укоренились в обществе.

Ульрике Хайдер тогда и теперь

Ульрике Хайдер тогда и теперь

Как вспоминает в беседе с DW немецкая писательница, журналистка и участница протестов 1968 года Ульрике Хайдер (Ulrike Heider), заниматься половым просвещением молодежи государство в ту пору даже не пыталось, и лично с ней, тогда 20-летней девушкой, ликбез по вопросам секса провела одна знакомая студентка, за что Ульрике ей по сей день благодарна.

Социальный консерватизм и запреты на обсуждение тем, связанных с сексом, возникли в 1950-е годы не на пустом месте. Практиковавшееся в ФРГ четкое распределение гендерных ролей в семье, идеализация супружеской жизни, отсутствие в школах сексуального просвещения, - все это было попыткой вернуть традиционные представления об институте семьи и брака.

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"Как считала моя мать, самое позднее к 30-ти годам я должна была выйти замуж - и не за кого-нибудь, а за обеспеченного врача или адвоката, а затем обзавестись детьми и собственным домом. И когда она узнала, что в 21 год я уже лишилась девственности, причем стала заниматься сексом с первым же своим парнем, то назвала меня "потаскушкой", - рассказывает Ульрике Хайдер.

"Лекарство от беременности" и эмансипация женщин

День 18 августа 1960 года был ознаменован появлением на американском рынке первых противозачаточных таблеток. А год спустя приобрести "лекарство от беременности" стало возможно и в Западной Германии. Контрацепция не только позволяла заниматься сексом без боязни последствий, но и способствовала раскрепощению и эмансипации женщин. Вместо того чтобы уже в раннем возрасте выходить замуж и рожать детей, многие из них стали поступать в университеты и получать профессию. Традиционные моральные устои, господствовавшие в эру Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), в результате заметно заколебались.

В 1960-е годы волна сексуальной революции захлестнула и СМИ. В глянцевых журналах и рекламе появлялось все больше фотографий обнаженных и полуобнаженных девушек. Одной из самых значимых фигур в деле секспросвета в ФРГ стал журналист, писатель и кинорежиссер Освальт Колле (Oswalt Kolle), прославившийся своими документальными фильмами эротического содержания. Половое просвещение также осторожно начали практиковать западногерманские школы и вузы.

Свободная любовь и ее оборотная сторона

Первым пристанищем "свободной любви" стала знаменитая Коммуна 1, в числе основателей которого были хиппи Райнер Лангханс (Rainer Langhans) и его красавица-подруга Уши Обермайер (Uschi Obermaier). Там под одной крышей проживали не состоявшие в браке молодые люди, не связанные друг с другом обязательствами и без проблем менявшие партнеров по сексу. 

Коммуна 1

В ФРГ первым пристанищем "свободной любви" стала знаменитая Коммуна 1

По словам немецкой писательницы-феминистки Маргарете Штоковски (Margarete Stokowski), таким образом представители нового поколения немцев хотели противопоставить себя тем, что совершили величайшее преступление в истории человечества. "Make love, not war", - таков был лозунг нового поколения, протестовавшего против войны во Вьетнаме.

Однако у "медали" была и оборотная сторона. В эпоху свободной любви женщина зачастую воспринималась мужчинами исключительно как объект вожделения и потребления. Так что гендерная проблематика сохранялась. Положение изменилось лишь со второй волной феминистского движения в 1968 году, которая сопровождалась мощными манифестациями женщин. Их участницы потребовали принятия закона, который бы уравнял женщин в правах с мужчинами.

Сегодня, полвека спустя после сексуальной революции 1968 года, тема секса остается одной из самых обсуждаемых. Немецкие школы занимаются сексуальным просвещением подростков, оказывая при этом вспомогательную роль родителям, среди которых есть, конечно, и противники занятий о сексуальном многообразии, на которых детям рассказывают о гомосексуальности, транссексуальности и интерсексуальности.

Сторонники и противники абортов спорят о запрете на информацию о прерывании беременности, содержащую рекламный характер. Ульрике Хайдер считает такие дискуссии нормальным явлением. По ее словам, возможность открыто их вести как раз и является главным достижением сексуальной революции 1968 года.

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1968 год: профессиональная революционерка

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1968 год: профессиональная революционерка

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