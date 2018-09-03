Что дала немцам сексуальная революция

1968 год стал одним из самых бунтарских в истории, в том числе, и Германии. "Make love, not war", - таков был антивоенный лозунг нового поколения.
Протестные выступления молодежи, уличные беспорядки, отказ от старых традиций, - 1968 год стал одним из самых бунтарских в истории нашей планеты, в том числе, и Германии. Стремительные перемены, которыми он был ознаменован, не обошли стороной и сферу личных отношений. Но что привело к сексуальной революции в ФРГ?
"Мать обозвала меня "потаскушкой"
В послевоенной ФРГ доминирующее место занимала строгая сексуальная мораль. Секс вне брака, особенно у девушек и женщин, считался верхом разврата. Мастурбация могла вызвать сифилис, оргазм наносил вред женскому здоровью, - такие предрассудки укоренились в обществе.
Как вспоминает в беседе с DW немецкая писательница, журналистка и участница протестов 1968 года Ульрике Хайдер (Ulrike Heider), заниматься половым просвещением молодежи государство в ту пору даже не пыталось, и лично с ней, тогда 20-летней девушкой, ликбез по вопросам секса провела одна знакомая студентка, за что Ульрике ей по сей день благодарна.
Социальный консерватизм и запреты на обсуждение тем, связанных с сексом, возникли в 1950-е годы не на пустом месте. Практиковавшееся в ФРГ четкое распределение гендерных ролей в семье, идеализация супружеской жизни, отсутствие в школах сексуального просвещения, - все это было попыткой вернуть традиционные представления об институте семьи и брака.
"Как считала моя мать, самое позднее к 30-ти годам я должна была выйти замуж - и не за кого-нибудь, а за обеспеченного врача или адвоката, а затем обзавестись детьми и собственным домом. И когда она узнала, что в 21 год я уже лишилась девственности, причем стала заниматься сексом с первым же своим парнем, то назвала меня "потаскушкой", - рассказывает Ульрике Хайдер.
"Лекарство от беременности" и эмансипация женщин
День 18 августа 1960 года был ознаменован появлением на американском рынке первых противозачаточных таблеток. А год спустя приобрести "лекарство от беременности" стало возможно и в Западной Германии. Контрацепция не только позволяла заниматься сексом без боязни последствий, но и способствовала раскрепощению и эмансипации женщин. Вместо того чтобы уже в раннем возрасте выходить замуж и рожать детей, многие из них стали поступать в университеты и получать профессию. Традиционные моральные устои, господствовавшие в эру Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), в результате заметно заколебались.
В 1960-е годы волна сексуальной революции захлестнула и СМИ. В глянцевых журналах и рекламе появлялось все больше фотографий обнаженных и полуобнаженных девушек. Одной из самых значимых фигур в деле секспросвета в ФРГ стал журналист, писатель и кинорежиссер Освальт Колле (Oswalt Kolle), прославившийся своими документальными фильмами эротического содержания. Половое просвещение также осторожно начали практиковать западногерманские школы и вузы.
Свободная любовь и ее оборотная сторона
Первым пристанищем "свободной любви" стала знаменитая Коммуна 1, в числе основателей которого были хиппи Райнер Лангханс (Rainer Langhans) и его красавица-подруга Уши Обермайер (Uschi Obermaier). Там под одной крышей проживали не состоявшие в браке молодые люди, не связанные друг с другом обязательствами и без проблем менявшие партнеров по сексу.
По словам немецкой писательницы-феминистки Маргарете Штоковски (Margarete Stokowski), таким образом представители нового поколения немцев хотели противопоставить себя тем, что совершили величайшее преступление в истории человечества. "Make love, not war", - таков был лозунг нового поколения, протестовавшего против войны во Вьетнаме.
Однако у "медали" была и оборотная сторона. В эпоху свободной любви женщина зачастую воспринималась мужчинами исключительно как объект вожделения и потребления. Так что гендерная проблематика сохранялась. Положение изменилось лишь со второй волной феминистского движения в 1968 году, которая сопровождалась мощными манифестациями женщин. Их участницы потребовали принятия закона, который бы уравнял женщин в правах с мужчинами.
Сегодня, полвека спустя после сексуальной революции 1968 года, тема секса остается одной из самых обсуждаемых. Немецкие школы занимаются сексуальным просвещением подростков, оказывая при этом вспомогательную роль родителям, среди которых есть, конечно, и противники занятий о сексуальном многообразии, на которых детям рассказывают о гомосексуальности, транссексуальности и интерсексуальности.
Сторонники и противники абортов спорят о запрете на информацию о прерывании беременности, содержащую рекламный характер. Ульрике Хайдер считает такие дискуссии нормальным явлением. По ее словам, возможность открыто их вести как раз и является главным достижением сексуальной революции 1968 года.
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