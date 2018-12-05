Что дала испанцам конституция и за что ее сейчас критикуют

В Испании отмечается 40-летие конституции, определившей демократическое развитие страны. Но отношение к ней испанцев до сих пор неоднозначное. Почему - выясняла DW.
День конституции ежегодно отмечается в Испании 6 декабря. Именно в этот день в 1978 году состоялся референдум, на котором был принят Основной закон страны. Это ознаменовало исторический переход от просуществовавшего 36 лет авторитарного режима генерала Франсиско Франко к современной демократии.
В соответствии с первой статьей конституции, Испания является "правовым государством, основанным на принципах свободы, справедливости, равенства и политического плюрализма". Это государство "неделимо", то есть не допускается отделение какой-то части его территории, а по форме правления представляет собой конституционную монархию. Последние положения и вызывают критику части испанского общества - региональных сепаратистов и левых радикалов.
Мирный переход от диктатуры Франко к демократии
"Историческое значение нашей конституции признают в Испании все", - отметил в беседе с DW профессор истории Мадридского университета Хесус Мануэль Бустос. По его словам, вопрос о демонтаже диктаторского режима возник сразу после смерти "каудильо" (вождя, предводителя. - Ред.) Франко в 1975 году. Ведь его режим был препятствием для развития Испании, особенно для внешних связей.
Франкизм выглядел своеобразной белой вороной в Западной Европе, где как "откровенную дикость" воспринимали отсутствие в Испании свободы слова, политических партий и парламентских выборов, преследования инакомыслия, запрет на прослушивание зарубежных "голосов" и так далее.
Переход к демократии прошел без социальных и политических потрясений, напоминает историк. Этого удалось достичь в результате консенсуса казалось бы непримиримых врагов - сторонников разгромленной Франко в ходе гражданской войны 1936-39 годов республики (в основном социалистов и коммунистов) и либерально настроенных деятелей франкистского режима. Ведь и те, и другие понимали, что возвращение в прошлое невозможно, что "только демократия может обеспечить гражданский мир и что в стране более не уместны ни франкизм, ни леворадикальный режим советского образца", существовавший в республике.
Обретенная испанцами свобода
Другой собеседник DW, аналитик мадридского Центра изучения политики и конституционного права Борха Гарсия Эспадас, пояснил, что Испания в соответствии с Основным законом является социальным государством. Это обязывает его заниматься вопросами здравоохранения, образования, жилья, трудоустройства, пенсий, материальной поддержки нуждающихся и другими социальными проблемами.
Так, все испанцы, а также проживающие в стране иностранцы, имеют право на бесплатное медобслуживание и среднее образование. "Положение о социальном государстве было заимствовано нами из Основного закона ФРГ от 1949 года", - отметил Гарсия Эспадас.
Конституция, продолжает эксперт, гарантировала свободу слова, совести, собраний и объединений, право избираться и быть избранным, свободно выбирать место жительства, участвовать в политической и профсоюзной борьбе. Одновременно она отменила существовавшие при Франко цензуру, смертную казнь, исправительные работы для заключенных, наказание за бродяжничество и гомосексуализм. Правительство стало полностью подотчетно парламенту, который вправе вынести ему вотум недоверия и отправить в отставку, что и случилось, к примеру, в начале лета 2018 года.
Путь Испании в единую Европу
Переход к демократии открыл Испании дорогу в общеевропейские структуры, указал историк Хесус Мануэль Бустос. В Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), впоследствии переименованное в Евросоюз, Мадрид стремился попасть со времени его основания. Однако не мог, поскольку франкистская диктатура осуждалась практически всеми европейскими странами - за исключением разве что Португалии со схожим диктаторским режимом Салазара-Каэтану, также лишенным возможности участвовать в общеевропейских делах.
Испания вступила в ЕЭС в 1986 году, что обеспечило ей бурное экономическое развитие. С тех пор за счет европейских субсидий страна обновила свою инфраструктуру, активно внедряет новейшие технологии, модернизировала промышленность и сельское хозяйство, обрела новые рынки сбыта для своих товаров.
"Традиционно отсталые регионы, такие, как Эстремадура и Андалузия, смогли буквально преобразиться за счет фондов Евросоюза, значительно повысить благосостояние своих жителей", - констатирует профессор Бустос.
Кому в Испании не нравится нынешняя конституция
В Мадриде 1 декабря состоялась многотысячная манифестация общественности под лозунгом защиты конституции. Почему и от кого стоит оберегать Основной закон в канун его 40-летия? Политолог и правовед Гарсия Эспадас пояснил DW, что в последнее время конституция подвергается яростным атакам со стороны левых радикалов из партии "Подемос" ("Мы можем"), а также каталонских сепаратистов, которым вторят их баскские единомышленники.
Первых не устраивает ни монархия, ни парламентаризм. По их мнению, продолжает Эспадас, "государством должны управлять не политики, а народные массы, принимая решения на городских площадях".
А сепаратистам не нравится, по утверждению аналитика, то, что конституция стоит на страже единства государства. Широкой автономии, предоставленной регионам Основным законом, им недостаточно, они требуют внести в конституцию положение о праве на самоопределение. Сепаратисты хотят полного суверенитета для регионов.
Что же касается защитников конституции, то они предупреждают о возможности балканизации Иберийского полуострова в случае выхода из состава страны ее отдельных регионов. И утверждают, что развал государства чреват насилием - как это случилось, к примеру, в бывшей Югославии, заключил Гарсия Эспадас.
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