Что говорят немцы об электронных визах в Россию: онлайн, быстро и бесплатно

Электронные визы для поездок иностранных туристов в Санкт-Петербург и Ленинградскую область начинают действовать с 1 октября. С аналогичными визами уже три месяца как можно въезжать в Калининградскую область, а с августа 2017 года - во Владивосток. DW поговорила с немецкими туристами, опробовавшими электронные визы при посещении Калининграда, об их впечатлениях от новых возможностей визита в Россию.

Туристы из Германии - в топ-5 обладателей электронных виз в Калининград

Эксперимент с электронными визами в России стартовал в августе 2017 году - тогда они были введены на Дальнем Востоке для граждан 18 стран, прежде всего, азиатских и ближневосточных. С 1 июля нынешнего года у обладателей паспортов уже 53 государств, включая все страны ЕС, кроме Великобритании, появилась возможность ездить по электронным визам в Калининград. Тот же список из 53 стран будет действовать и в случае с Санкт-Петербургом.

С 1 октября граждане 53 стран смогут въехать в Санкт-Петербург по бесплатной электронной визе

В Калининграде электронные визы были выданы 40 тысячам человек, а воспользовались ими 30 тысяч раз. Такие данные на начало сентября озвучил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Около половины этих виз получили жители Литвы, за ними расположились граждане Латвии, Польши, Германии и Эстонии. DW направила запрос в региональное министерство на получение самых свежих данных статистики.

Главные отличия электронной визы от обычной заключаются в экономии времени и денег - туристам для ее оформления не надо посещать консульские учреждения и платить какие-либо сборы. Выдачу визы обещают в срок до 4 календарных дней (в том числе на выходных и во время праздников).

В Калининград - с электронной визой спонтанно на день

Опрошенные DW немецкие туристы, успевшие воспользоваться электронными визами при посещения Калининграда, подтвердили, что процесс их предоставления очень прост и быстр. "Мы (со спутницей. - Ред.) заполняли заявление на смартфоне, все получилось", - рассказывает DW 56-летний Тор Александер (Thor Alexander).

Вид на Калининград с литовской стороны границы

В конце августа он путешествовал с подругой на машине по странам Балтии и не планировал заезжать в Калининград - он уже неоднократно бывал прежде в России и знал, что "процесс получения обычной визы довольно долгий, кропотливый, и это стоит более 100 евро". В одном из эстонских отелей Тор Александер встретил голландца, рассказавшего про бесплатные электронные визы в Калининград. Примечательно, что собеседник DW настаивает на наименовании города Кёнигсберг.

"На следующее утро залез на сайт посольства, сделал свое фото в комнате на фоне белой стены, заполнил данные. А уже через два дня у нас была действующая с того же момента виза", - вспоминает немец. Никаких подтверждений медстраховки или бронирования гостиницы, а также вопросов о доходах при подаче заявления не было. Поначалу его спутница - российская немка - "не хотела назад, в бывший СССР, и даже побаивалась", но Тор Александр все же уговорил ее.

К слову, ночевать они в Калининграде не планировали, поэтому в графе заявления на визу о месте проживания в городе написали просто "accomodation" (в переводе с англ. -"гостиница"). У пограничников вопросов к туристам, пересекавшим границу на велосипедах, не возникло, понадобились только загранпаспорта и распечатанное подтверждение выдачи электронной визы с QR-кодом. Медстраховку и прочие документы не спрашивали. "На обратном пути (поздно вечером того же дня. - Ред.) тоже не было никаких проблем", - резюмирует собеседник DW.

Быстрая виза, долгое ожидание на границе

Электронная виза для 50-летнего Петера (Peter) была готова еще быстрее: "В течение того же дня виза была готова! Я удивился, что настолько быстро - утром я подал заявление, а вечером она уже была у меня". Петер рассказывает, что узнал про новую бесплатную визу в профиле в соцсети одного немецкоязычного сайта о России и русском языке.

"Мне это пришлось очень кстати, потому что в июле у меня был отпуск, но я ничего еще не запланировал", - говорит Петер. Прежде ему уже приходилось бывать в Москве, и Калининград его интересовал как потенциальная цель для поездки, но "обычная виза стоит времени и определенных денег".

Петер въезжал в Калининградскую область в конце июля через границу с Польшей: "Граница была пустой, только одна машина впереди - я обрадовался, что быстро проеду, но тут началось…" Российские пограничники сообщили ему, что есть какая-то проблема с визой. "Я ждал три часа. Всех остальных пропускали. Потом ко мне подошли, и сказали, что я могу проезжать, не объяснив причин ожидания", - сетует мужчина. На выезде уже через российско-литовскую границу ситуация, по его словам, повторилась - 3-4 часа ожидания и только после этого выезд из РФ. "Я встретил еще пару немцев на велосипедах, и они мне рассказали про ту же проблему - что переезда через границу они ждали вечность. Почему так - непонятно", - негодует Петер. Для него это было "обременительно и отпугивающе".

С электронной визой - по всей России уже с 2021 года?

Тем не менее Петер уверяет, что уже рассказал нескольким друзьям про "отличную возможность" съездить в Калининград по бесплатной визе. Тор Александер тоже сообщил об этом паре знакомых, но не уверен, что многие сразу решат воспользоваться этой возможностью, так как из-за геополитической обстановки у некоторых есть страх перед поездкой в Россию. Он уже знает, что аналогичные визовые правила теперь вводятся и для Санкт-Петербурга. А для Петера это оказалось новостью. "Это супер!", - отреагировал он, но станет ли новое правило поводом посетить город на Неве, не уточнил.

С 2021 года с электронной визой иностранцам можно будет путешествовать по всей России

Положительно к новым визовым правилам относятся и в Германском туристическом союзе. "Мы определенно приветствуем эти новые правила, потому что они сильно упростят для гостей возможность посещения России. Выгоду от этого извлекут не только путешественники, но и Санкт-Петербург сможет похвастать большими заработками в сфере туризма", - заявил в беседе с DW представитель организации Торстен Шефер (Torsten Schäfer).

Эксперименты на Дальнем Востоке, в Калининграде и Санкт-Петербурге могут довольно скоро привести к введению электронных виз, действующих на всей территории России. По информации "Коммерсанта", президент РФ Владимир Путин в июне нынешнего года дал премьер-министру, главам МИД, МВД и ФСБ поручение о введении электронных виз для всей страны к 2021 году. Эти визы тоже поначалу будут однократными и краткосрочными - ожидается, что срок пребывания увеличат до 16 дней (сейчас максимум для региональных электронных виз - 8 суток). В то же время общероссийские электронные визы власти РФ намерены сделать платными: по данным СМИ, обсуждается стоимость до 50 долларов.

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