 Что говорят немцы об электронных визах в Россию: онлайн, быстро и бесплатно | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 01.10.2019

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Россия

Что говорят немцы об электронных визах в Россию: онлайн, быстро и бесплатно

Санкт-Петербург с 1 октября становится доступнее для туристов из ЕС из-за бесплатных электронных виз. В Калининграде они уже действуют. DW об опыте немецких туристов с новыми визами.

Набережная в Калининграде

Набережная в Калининграде

Электронные визы для поездок иностранных туристов в Санкт-Петербург и Ленинградскую область начинают действовать с 1 октября. С аналогичными визами уже три месяца как можно въезжать в Калининградскую область, а с августа 2017 года - во Владивосток. DW поговорила с немецкими туристами, опробовавшими электронные визы при посещении Калининграда, об их впечатлениях от новых возможностей визита в Россию.

Туристы из Германии - в топ-5 обладателей электронных виз в Калининград

Эксперимент с электронными визами в России стартовал в августе 2017 году - тогда они были введены на Дальнем Востоке для граждан 18 стран, прежде всего, азиатских и ближневосточных. С 1 июля нынешнего года у обладателей паспортов уже 53 государств, включая все страны ЕС, кроме Великобритании, появилась возможность ездить по электронным визам в Калининград. Тот же список из 53 стран будет действовать и в случае с Санкт-Петербургом.

Здание Эрмитажа в Санкт-Петербурге

С 1 октября граждане 53 стран смогут въехать в Санкт-Петербург по бесплатной электронной визе

В Калининграде электронные визы были выданы 40 тысячам человек, а воспользовались ими 30 тысяч раз. Такие данные на начало сентября озвучил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Около половины этих виз получили жители Литвы, за ними расположились граждане Латвии, Польши, Германии и Эстонии. DW направила запрос в региональное министерство на получение самых свежих данных статистики.

Главные отличия электронной визы от обычной заключаются в экономии времени и денег - туристам для ее оформления не надо посещать консульские учреждения и платить какие-либо сборы. Выдачу визы обещают в срок до 4 календарных дней (в том числе на выходных и во время праздников).

В Калининград - с электронной визой спонтанно на день

Опрошенные DW немецкие туристы, успевшие воспользоваться электронными визами при посещения Калининграда, подтвердили, что процесс их предоставления очень прост и быстр. "Мы (со спутницей. - Ред.) заполняли заявление на смартфоне, все получилось", - рассказывает DW 56-летний Тор Александер (Thor Alexander).

Вид на Калининград с литовской стороны границы

Вид на Калининград с литовской стороны границы

В конце августа он путешествовал с подругой на машине по странам Балтии и не планировал заезжать в Калининград - он уже неоднократно бывал прежде в России и знал, что "процесс получения обычной визы довольно долгий, кропотливый, и это стоит более 100 евро". В одном из эстонских отелей Тор Александер встретил голландца, рассказавшего про бесплатные электронные визы в Калининград. Примечательно, что собеседник DW настаивает на наименовании города Кёнигсберг.

"На следующее утро залез на сайт посольства, сделал свое фото в комнате на фоне белой стены, заполнил данные. А уже через два дня у нас была действующая с того же момента виза", - вспоминает немец. Никаких подтверждений медстраховки или бронирования гостиницы, а также вопросов о доходах при подаче заявления не было. Поначалу его спутница - российская немка - "не хотела назад, в бывший СССР, и даже побаивалась", но Тор Александр все же уговорил ее.

Контекст

В ЕС внесли изменения в визовый кодекс. Со следующего года заявку на визу можно будет подавать за полгода до поездки. Также для граждан большинства стран виза подорожает. (09.06.2019)

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Российский Ивангород от эстонской Нарвы отделяет небольшая река, но между городами - словно пропасть. Репортаж DW о жизни в Ивангороде, русскоязычных в Нарве и о том, как устроена граница РФ и ЕС. (15.05.2019)

К слову, ночевать они в Калининграде не планировали, поэтому в графе заявления на визу о месте проживания в городе написали просто "accomodation" (в переводе с англ. -"гостиница"). У пограничников вопросов к туристам, пересекавшим границу на велосипедах, не возникло, понадобились только загранпаспорта и распечатанное подтверждение выдачи электронной визы с QR-кодом. Медстраховку и прочие документы не спрашивали. "На обратном пути (поздно вечером того же дня. - Ред.) тоже не было никаких проблем", - резюмирует собеседник DW.

Быстрая виза, долгое ожидание на границе

Электронная виза для 50-летнего Петера (Peter) была готова еще быстрее: "В течение того же дня виза была готова! Я удивился, что настолько быстро - утром я подал заявление, а вечером она уже была у меня". Петер рассказывает, что узнал про новую бесплатную визу в профиле в соцсети одного немецкоязычного сайта о России и русском языке.

"Мне это пришлось очень кстати, потому что в июле у меня был отпуск, но я ничего еще не запланировал", - говорит Петер. Прежде ему уже приходилось бывать в Москве, и Калининград его интересовал как потенциальная цель для поездки, но "обычная виза стоит времени и определенных денег".

Петер въезжал в Калининградскую область в конце июля через границу с Польшей: "Граница была пустой, только одна машина впереди - я обрадовался, что быстро проеду, но тут началось…" Российские пограничники сообщили ему, что есть какая-то проблема с визой. "Я ждал три часа. Всех остальных пропускали. Потом ко мне подошли, и сказали, что я могу проезжать, не объяснив причин ожидания", - сетует мужчина. На выезде уже через российско-литовскую границу ситуация, по его словам, повторилась - 3-4 часа ожидания и только после этого выезд из РФ. "Я встретил еще пару немцев на велосипедах, и они мне рассказали про ту же проблему - что переезда через границу они ждали вечность. Почему так - непонятно", - негодует Петер. Для него это было "обременительно и отпугивающе".

С электронной визой - по всей России уже с 2021 года?

Тем не менее Петер уверяет, что уже рассказал нескольким друзьям про "отличную возможность" съездить в Калининград по бесплатной визе. Тор Александер тоже сообщил об этом паре знакомых, но не уверен, что многие сразу решат воспользоваться этой возможностью, так как из-за геополитической обстановки у некоторых есть страх перед поездкой в Россию. Он уже знает, что аналогичные визовые правила теперь вводятся и для Санкт-Петербурга. А для Петера это оказалось новостью. "Это супер!", - отреагировал он, но станет ли новое правило поводом посетить город на Неве, не уточнил.

Красная площадь в Москве

С 2021 года с электронной визой иностранцам можно будет путешествовать по всей России

Положительно к новым визовым правилам относятся и в Германском туристическом союзе. "Мы определенно приветствуем эти новые правила, потому что они сильно упростят для гостей возможность посещения России. Выгоду от этого извлекут не только путешественники, но и Санкт-Петербург сможет похвастать большими заработками в сфере туризма", - заявил в беседе с DW представитель организации Торстен Шефер (Torsten Schäfer).

Эксперименты на Дальнем Востоке, в Калининграде и Санкт-Петербурге могут довольно скоро привести к введению электронных виз, действующих на всей территории России. По информации "Коммерсанта", президент РФ Владимир Путин в июне нынешнего года дал премьер-министру, главам МИД, МВД и ФСБ поручение о введении электронных виз для всей страны к 2021 году. Эти визы тоже поначалу будут однократными и краткосрочными - ожидается, что срок пребывания увеличат до 16 дней (сейчас максимум для региональных электронных виз - 8 суток). В то же время общероссийские электронные визы власти РФ намерены сделать платными: по данным СМИ, обсуждается стоимость до 50 долларов.

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Смотрите также:

  • Нарвский замок или замок Герман (слева) и Ивангородская крепость

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

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  • разбитая асфальтированная дорога

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Дорога в Ивангород

    От вокзала Ивангорода (на фото вдали) в центр города ведет одна асфальтированная дорога с привычными для российской глубинки ямами.

  • Тротуар в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Асфальт как роскошь

    Асфальта в этом 10-тысячном городке вообще мало - помимо пары центральных улиц им покрыто шоссе, уходящее через мост в Эстонию (на фото справа). Пешеходных дорожек тоже очень мало, ходить зачастую приходится по проезжей части и по пыльным грунтовым дорогам. А там, где тротуар все же есть, асфальт порой неожиданно прерывается.

  • Футболки, которые продают на рынке

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Стандартный набор

    Что касается ассортимента футболок на местном рынке, то он здесь такой же, как везде в российской глубинке - изображения Путина, животных, символика России и СССР.

  • Набережная в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная на деньги ЕС

    Один из редких оазисов благоустройства в Ивангороде - набережная, построенная на деньги ЕС, которые были выделены на проект приграничного сотрудничества. Ее вид, правда, немного портит недострой, расположенный сразу за набережной (на фото - справа). Некий частный инвестор хотел возвести здесь отель и ресторан, но получилось заброшенное здание.

  • Набережная в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ивангородский променад

    Набережную в Ивангороде называют не совсем привычным для местных жителей словом променад. Вероятно, по примеру нарвского променада, который хорошо виден через реку. Длина набережной на российской стороне - всего 119 метров, она почти в десять раз короче эстонской.

  • Приграничная стоянка автомобилей

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Российский берег

    Чуть поодаль от променада в Ивангороде - типичная для местных реалий картина: неблагоустроенный берег, красно-зеленый пограничный столб, микроавтобус-"буханка" и очередная приграничная стоянка автомобилей.

  • Доски, положенные вдоль берега реки рядом с крепостью

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная своими руками

    По разработанному в 2009 году плану набережная в Ивангороде должна была идти вдоль всего берега, огибая крепость. Отличия между тем, что в итоге построили, и тем, что планировали, местные жители списывают на коррупцию. Местами то ли городские власти, то ли сами жители города попытались воспроизвести променад кустарным способом, как на этом фото рядом с Ивангородской крепостью.

  • Забор из колючей проволоки

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Вид на Европу через колючую проволоку

    За последний год на российском берегу вокруг крепости появился забор с колючей проволокой, калитку в котором закрывают в темное время суток. Ивангородцы не понимают, для чего это сделано - ведь на эстонской стороне никакой ограды нет. Жители города жалуются - мало того, что берег не благоустроен, так еще и забор портит вид.

  • Вид на Ивангородскую крепость с эстонского берега

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ивангородская крепость

    Вид на Ивангородскую крепость с эстонского берега завораживает. Здесь решили обойтись без ограды с колючей проволокой.

  • Ивангородская крепость и табличка с европейским флагом на входе

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Приграничное сотрудничество

    Главная достопримечательность Ивангорода - крепость - и подходы к ней тоже реконструировались при участии Евросоюза, о чем напоминают таблички с европейским флагом, как на этом фото справа внизу.

  • Грунтовая и мощенная дороги в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Оазисы посреди пыли

    Мощеная лестница (и снова на деньги ЕС) уводит с этой аллеи к крепости. Рядом с этим еще одним островком блогоустройства в Ивангороде - мусорные баки и ухабистая грунтовая дорога.

  • Подход к пешеходной границе с российской стороны

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Спуск к границе с ЕС

    Подход к пешеходной границе с российской стороны встречает ямами и остатками старого асфальта. Местные жители рассказывают, что в дождливую погоду пройти здесь становится особенно проблематично.

  • Пешеходная дорожка перед зданием российского пункта погранконтроля

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    На границе

    Непосредственно у входа в здание российского пункта погранконтроля недавно выложили плиткой пешеходную дорожку. Пока она еще вся в смеси строительной пыли и песка. К слову, это зеленое здание тоже реконструировали на деньги приграничного проекта ЕС.

  • Мост Дружба

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    В ЕС через "Дружбу"

    После окончания паспортного контроля на российской стороне стоит пройти всего около 200 метров по мосту "Дружба", как вы уже оказываетесь на территории ЕС.

  • Кирпичное здание пункта погранконтроля на эстонской стороне моста

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Другой берег

    Аккуратные тротуары и таблички, современное кирпичное здание пункта погранконтроля, автоматические двери - разница на двух концах моста ощущается сразу.

  • Пятиэтажки советской постройки в Нарве

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Нарва: ровные дороги, чистые улицы

    Облик эстонской Нарвы все еще определяют однотипные советские пятиэтажки. Город был сильно разрушен во время Второй мировой войны, и исторических зданий в нем почти не сохранилось. В то же время в Нарве очень чисто, дороги ровные.

  • Одна из улиц Нарвы

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Инфраструктура на средства ЕС

    Нарва с почти 58 тысячами жителей - третий по величине город Эстонии. Тут и там виднеются таблички с флагом ЕС. Большинство инфраструктурных проектов здесь, как и в соседнем Ивангороде, софинансируется Европейским Союзом.

  • Набережная Нарвы

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная Нарвы

    Гордость Нарвы - местный променад. Почти километр велодорожек, лавочек, фонарей, фонтанов. Есть даже площадка с тренажерами.

  • Верхний ярусе нарвской набережной

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Второй ярус

    На верхнем ярусе нарвской набережной тоже обустроена прогулочная зона.

  • Баскетбольная площадка рядом с нарвским променадом

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Пограничный баскетбол

    Рядом с променадом - парковка и баскетбольная площадка. Здесь можно сыграть в баскетбол, возможно, с самым живописным и необычным видом - на две крепости, разделенные границей ЕС и России.

  • Скульптура льва-самца на променаде в Нарве

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Лев-мем

    На другом конце променада в Нарве установили несколько статуй львиного прайда. Лев-самец стал местным хитом. Местные жители шутят, что он получился похожим на президента России Владимира Путина.

  • Реконструированные крепостные бастионы Нарвского замка

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Нарвский Ленин

    В Нарве статую Ленина перенесли с главной площади в периметр стен вокруг Нарвского замка. Там он стоит в самом уголке, окруженный строительными материалами - территорию крепостых бастионов реконструируют.

  • Городская ратуша и здание Нарвского колледжа Тартуского университета

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ратуша и колледж

    Помимо набережной и замка Герман, главными достопримечательностями города являются городская ратуша и здание Нарвского колледжа Тартуского университета (слева). У последнего оригинальный фасад - это слепок исторической Нарвской биржи, которая располагалась на этой же площади, но была уничтожена во время Второй мировой войны.

  • Вид на Ивангородский замок

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    В ЕС - за покупками

    В Нарву ивангородцы ходят часто: купить "санкционку", одежду, сходить в кино (в Ивангороде нет кинотеатра и торгового центра) и просто погулять. Нарвитяне в Россию ездят заправиться и купить впрок товары, которые в РФ дешевле, - бытовую химию, крупы, макароны, сахар. И те, и другие обычно заодно навещают родственников. В среднем здесь фиксируется почти 11,5 тысячи пересечений границы в день.

    Автор: Илья Коваль


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Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

Фоторепортаж DW с границы между российским Ивангородом и эстонской Нарвой, где из России в Евросоюз можно попасть пешком через мост "Дружба". (15.05.2019)  

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