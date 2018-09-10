Что говорят в Германии о выборах и протестах в России

Темой, достойной внимания, для немецкой прессы стали не региональные выборы в России 9 сентября, а прошедшие в тот же день в разных городах массовые протесты против пенсионной реформы. Многие издания даже в заголовки вынесли число задержанных полицией демонстрантов - более 800 человек. На сайте первого канала телевидения ФРГ (ARD) Tagesschau.de опубликована фотография: в Санкт-Петербурге полицейский уводит куда-то, схватив за шею, паренька лет 13.

Пресса ФРГ и спикер канцлера о протестах в России

Газета Frankfurter Allgemeine обращает внимание на то обстоятельство, что "несмотря на запрет тысячи россиян снова вышли на улицу в знак протеста против повышения пенсионного возраста".

Полицейский уводит с улицы в Санкт Петербурге этого демонстранта

И это при том, добавляет издание, что "под нажимом Москвы американский интернет-концерн Google стер с видео-платформы YouTube призыв команды Навального". Для всего есть деньги, цитирует Frankfurter Allgemeine 44-летнюю женщину, "для вооруженных сил в Сирии, в Украине, для друзей президента, но не для пенсионеров".

Репортер ARD беседовал с возмущенным московским пенсионером, побывавшем пару дней назад на могиле своей жены, умершей в 66 лет. Но рядом на кладбище, рассказал вдовец немецкому журналисту, могилы мужчин, из которых не многие дожили даже до этого возраста. По его словам, работать до глубокой старости приходится в России потому, что на пенсию не проживешь.

Издание Zeit online в этой связи сухо констатирует, что средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 67 лет, женщин - 77. В Германии, для сравнения, где пенсионный возраст повышен до 67 лет, это показатель составляет соответственно 79 лет и 83 года.

Официальная реакция Берлина

По просьбе DW действия российских властей в отношении участников акций протеста против пенсионной реформы в понедельник, 10 сентября, прокомментировал официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Штеффен Зайберт

Он видел, и его тревожат фотографии, на которых отображено, как жестко полиция обращается с детьми и подростками. "Мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием событий, - заявил Зайберт. - Мы всегда выступаем за право на свободное выражение мнений и право участвовать в мирных демонстрациях".

Уполномоченный федерального правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами "Восточного партнерства" и Центральной Азии Дирк Визе (Dirk Wiese) сожалеет о том, что "многие люди не смогли воспользоваться своим правом на участие в мирной демонстрации протеста против реформы (пенсионной. - Ред.) и что во время акций протеста в минувшее воскресенье были проведены многочисленные задержания". Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента DW.

"Система Путина дает сбои"

Если учесть, сколько энергии и изобретательности проявили власти с тем, чтобы не допустить проведения акций протеста в день голосования 9 сентября, то число все-таки вышедших на улицы российских городов впечатляет, заявил в интервью DW ведущий эксперт по России Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister).

Штефан Майстер

"Мы видим наличие протестного потенциала в российском обществе, способность людей к самоорганизации, - заявил он. - И я не думаю, что эта готовность к протесту против пенсионной реформы пойдет на спад". Лично для российского президента Майстер в этих протестах угрозы не видит, но они, по его оценке, могут стать опасными для российской власти как таковой на региональном уровне.

"Но именно потому, что вся система в России заточена на президента и зависит от личного рейтинга Владимира Путина - а эта система начинает давать сбои - возникает проблема легитимации, которая может стать все более острой, - считает эксперт. - Протесты могут стать еще более широкими, что может навести российские элиты на вопрос, тот ли Путин по-прежнему человек, который способен гарантировать сохранение всей системы".

Собянин победил без реальной конкуренции

Если региональным выборам в России немецкие СМИ и уделяют внимание, то только проявляя интерес к московскому мэру. Tagesschau.de указывает, что у Сергея Собянина на этих выборах фактически не было настоящих соперников, поскольку "два серьезных кандидата от оппозиции оказались отсеянными муниципальным фильтром".

Frankfurter Allgemeine напоминает в этой связи, что пять лет назад Собянину пришлось идти на второй тур, поскольку неожиданно много голосов в первом туре получил Алексей Навальный. В этот же раз, пишет газета, "к выборам были допущены только представители системной оппозиции, члены коммунистической партии и националисты", Навальный же отбывает 30-суточный срок за призыв к несанкционированной антиправительственной демонстрации.

Гвендолин Зассе

Поэтому для директора берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse) впечатляющий результат Собянина - не показатель. Ведь явка в этот раз была намного ниже, чем пять лет назад, когда в выборах участвовал Навальный, сумевший взять около трети голосов.

"Выборы мэра Москвы показали, прежде всего, одно: наличие расхождений между политикой верного Кремлю Собянина и конкретными интересами городского населения, - заявила Зассе в интервью DW. - Каким бы ни был результат выборов, протесты москвичей 2017 года против сноса советских пятиэтажек, сегодняшние выступления против пенсионной реформы и общее недовольство ситуацией в социальной сфере Москвы ставят под вопрос легитимность Собянина".

Вследствие напряженной бюджетной ситуации недовольство москвичей и их социальные требования, по ее прогнозу, будут нарастать. "Такое недовольство не следует отождествлять с желанием смены режима, - замечает Зассе, - но оно существенно ограничивает поле для маневра находящихся у власти лиц".

"Единая Россия" - жертва протестного голосования?

Иначе оценивает переизбрание Собянина Штефан Майстер. "Собянин смог много чего зримого сделать в Москве, - признает эксперт. - У москвичей впервые появилось ощущение, что их мэр что-то делает для них и для города, и он ведь действительно добился крупных изменений в Москве".

Но и Майстер не советует переоценивать популярность Собянина и его итог на выборах, учитывая тот факт, что, во-первых, явка в Москве была ниже, чем пять лет назад, а, во-вторых, у него не было такого сильного конкурента, как в прошлый раз. А вот в тех регионах России, продолжал он, где серьезные альтернативные кандидаты были, результат "Единой России" оказался довольно слабым, в некоторых местах придется проводить второй тур.

Но и там, где выборы были фактически безальтернативными, за правящую партию проголосовало меньше избирателей, чем он ожидал. "Мы видим, что тактика обеспечить "Единой России" победу на выборах, не допуская к ним альтернативных кандидатов или только очень слабых, - заявил Майстер, - в этот раз не сработала, там, где это было возможно, голосование было протестным".

"Нет ничего удивительного в том, что ничего удивительного не было". Так итоги региональных выборов в России прокомментировал Дирк Визе. По его мнению, уже в преддверии голосования "были возведены соответствующие барьеры, а отбор кандидатов был крайне жестким". Сравнительно низкий результат "Единой России" он объясняет в первую очередь намеченной пенсионной реформой.

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