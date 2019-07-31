Что говорят в Берлине о прекращении действия договора о РМСД

Действие российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекращено. Об этом в пятницу, 2 августа, говорится в заявлениях МИД России и Госдепартамента США. Вашингтон и Москва объявили о планах отказаться от выполнения ДРСМД после серии взаимных обвинений в нарушении соглашения полгода назад, 2 февраля. США давали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению соглашения, уничтожив "все свои ракеты, установки и связанное с ними оборудование, нарушающие договор". Однако в Кремле отвергли все претензии американцев.
Германия согласна с США: Россия нарушила ДРСМД
В США и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), дальность полета которой, по данным Вашингтона, превышает 500 км. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag пояснял, что нарушением стало "создание в России крылатых ракет, способных нести ядерные боеголовки и достичь таких европейских городов, как Берлин".
Дональд Трамп и Владимир Путин
"Для нас очевидно, что Россия нарушила этот договор", - вторит ему канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Уверен в российской ответственности за кончину ДРСМД и немецкий министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas), подчеркивавший, что "ключ к сохранению договора лежит в Москве". Позиция Берлина в отношении России за последние месяцы не изменилась. "Мы сожалеем, что Россия не выполнила необходимого для спасения ДРСМД", - заявил Мас 2 августа.
Сведения американских спецслужб о россисйкой ракете 9М729
Россия признает, что у нее есть ракеты 9М729, но утверждает, что под действие ДРСМД они не подпадают, поскольку летают на меньшее, чем 500 километров расстояние. Доказательств же обратного американцы, дескать, не предоставили, а потому в Москве называют обвинения, связанные с 9М729, голословными. В России вину за провал всех попыток сохранить в силе ДРСМД возлагают на США.
На самом деле, как уверяют в Берлине, доказательства были предоставлены. Только не России, чтобы не раскрывать свои разведывательные возможности, а партнерам по НАТО. И оказались настолько убедительными, что партнеры США единодушно пришли к заключению, что Россия ДРСМД нарушает, причем уже давно. И зафиксировали это в специальном заявлении, принятом 4 декабря 2018 года.
Ракета же, показанная министерством обороны РФ в январе этого года на брифинге для зарубежных военных атташе, не имеет, по данным спецслужб США, ничего общего с 9М729. Им, уверены в Вашингтоне, показали совсем другое изделие: транспортно-пусковой контейнер был меньшего размера, чем тот, который используется для этой ракеты, и не та пусковая установка, с которой ее запускают.
Запуск крылатой ракеты морского базирования "Калибр". В НАТО ракету SSC-8 считают дорожно-мобильным вариантом "Калибра"
СМИ, со ссылкой на американские спецслужбы, сообщали, что Россия провела шесть испытаний ракеты на дальность, превышающую допустимую по договору, в том числе - на 2070 километров. США оценивают 9М729 как дорожно-мобильный вариант крылатой ракеты морского базирования "Калибр" с дальностью полета в 2000 километров с обычной и 2350 км - с ядерной начинкой.
Договор о РСМД без Китая только мешал России и США
Начиная с 2014 года (еще при президенте Бараке Обаме), Вашингтон пять раз поднимал эту тему на переговорах с Москвой, которая, однако, всегда отрицала факт нарушения ДРСМД. Закончив же испытательные полеты, начала брать новые ракеты на вооружение и уже укомплектовала ими несколько дивизионов.
Ульрих Кюн
По оценке немецких экспертов, например Ульриха Кюна (Ulrich Kühn) из Института по изучению мира и политики безопасности в Гамбурге (IFSH), ни США, ни Россия не заинтересованы в сохранении ДРСМД, поскольку он связывает руки только им. В отличие же от ситуации, когда договор подписывался (1987 год), теперь такие ракеты есть или скоро появятся у Китая, Индии, Пакистана, Ирана, Северной Кореи.
Россия ощущает угрозу не только со стороны НАТО, но и со стороны растущей военной силы Китая, отмечает Кюн. Но попытки западных дипломатов и призывы канцлера Меркель приобщить Китай к диалогу о ракетах средней дальности оказались тщетными. Пекин отверг возможное участие Китая в переговорах по ДРСМД.
Что будет после прекращения действия ДРСМД?
Проблематика ракет средней и меньшей дальности особенно тревожит именно Германию. Протест против таких ракет - и советских SS-20, и размещенных в ответ на них американских Pershing II - был главным мотивом массового антивоенного движения, охватившего ФРГ в конце 70-х - начале 80-х годов прошлого века. "Чем меньше дальность ракет, тем мертвее немцы", - писали на транспарантах.
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас уверен, что "размещение новых ракет средней дальности (в ответ на выход России из ДРСМД) встретило бы широкое сопротивление в Германии". Поэтому в Берлине всякий раз ссылаются на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, неоднократно повторявшего, что НАТО не собирается давать "зеркальный ответ" на возможную установку российских ракет средней дальности в Европе. "У НАТО имеется широкий спектр возможностей реагировать, - подчеркивал он. - Мы не намерены развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе".
Источники DW в НАТО, однако, на условиях анонимности все-таки не исключают, что альянсу придется принимать "тяжелое решение", то есть, размещать в Европе дополнительное ядерное оружие.
Допускала такое развитие событий, будучи министром обороны ФРГ, и нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). В феврале, на пресс-конференции в Брюсселе, на вопрос одного из журналистов, является ли разумной стратегией заранее исключать развертывание новых ядерных ракет, министр ответила: "Я ничего не исключаю".
Санкции вместо американских ракет в Европе?
Но отвечать на вопрос DW, рассматривает ли правительство и такой вариант, ни представитель министерства обороны, ни пресс-секретарь МИД Германии на правительственной конференции в Берлине не захотели. "Мне не известно намерение США такого рода, поэтому и рассуждать на эту тему я не буду", - ответил представитель МИД Германии Кристоф Бургер (Christoph Burger), а его коллега из оборонного ведомства кивнул в знак согласия.
С точки зрения вице-президента Федеральной академии безопасности Вольфганга Рудишхаузера (Wolfgang Rudischhauser), правительству Германии следует принять меры с тем, чтобы сразу после прекращения действия ДРСМД не началась новая гонка вооружений в Европе, в скорое начало которой он сам, правда, не верит.
"Мы сейчас имеем дело с американским президентом, который активно пользуется клавиатурой экономических санкций, - заявил Рудишхаузер в интервью DW. - Так что я могу представить себе комбинацию мер: усиление санкций в некоторых сферах, не обязательно связанных с проблематикой ДРСМД, и дополнительные усилия США в военной области". К числу таких асимметричных мер эксперт отнес и возможную реализацию угрозы США ввести дополнительные санкции против участников газопроводного проекта "Северный поток - 2".
______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram
Смотрите также:
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
Под виноградниками
Этот бункер должен был стать убежищем для высшего руководства Западной Германии в случае угрозы или начала ядерной войны. Находится он недалеко от Бонна - под виноградниками в долине реки Ар. Рассчитанный на три тысячи человек, этот секретный подземный город мог прожить в автономном режиме около месяца. Теоретически. Практически же прямого попадания атомной бомбы он бы не выдержал.
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
''Железный занавес''
Главная дверь из бетона и стали, изготовленная фирмой MAN, весит 25 тонн. При этом закрывается она всего за 15 секунд - быстро и неумолимо. Никаких блокирующих датчиков, лишь звуковой сигнал и красные лампочки. Дверь несколько раз в день демонстративно закрывают перед публикой - посетителями музея, работающего в бункере с 2008 года.
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
Двести метров
В бункер вела целая система шлюзов, а сам он состоял из пяти связанных друг с другом автономных частей. Общая протяженность туннелей и штолен равнялась 17 километрам. Музею и документационному центру оставили лишь первые 200 метров от главного входа. Больше не разрешила пожарная охрана из-за отсутствия аварийных выходов.
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
Туннель
Решение о закрытии бункера было принято в 1997 году. Поиски инвесторов для коммерческого его использования успехами не увенчались. После отключения насосов в комплекс начали проникать грунтовые воды. Чтобы не допустить их загрязнения, власти решили демонтировать оборудование, а также перегородки и другую начинку, оставив лишь голые бетонные стены - за исключением двухсот музейных метров.
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
Вовремя остановиться
В музейную штольню свезли обстановку и оборудование из других командных, рабочих, технических и жилых частей бункера. Получилась копия в миниатюре. Все часы символически остановлены на без пяти минут двенадцать - напоминание о том, что мир реально уже оказывался и снова мог оказаться на пороге ядерного конфликта.
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
Мировые войны
В 1960 году к строительству этого бункера приступили не на пустом месте. Здесь уже имелся 2,5-километровый туннель. Его начали прокладывать для железной дороги еще в кайзеровские времена, готовясь к Первой мировой войне, но так и не закончили. До 1939 года в туннеле выращивали шампиньоны. Национал-социалисты оборудовали военное производство пусковых установок ракет "Фау-2".
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
Сообщения в прессе
По официальной легенде, в старом туннеле якобы оборудовали учебное убежище для службы технической помощи THW - аналога МЧС, но масштабы заставили усомниться в этом даже самых доверчивых. В 1961 году о каком-то ядерном бункере на Аре написала газета Hamburger Abendblatt, а еще через год - один бульварный журнал. Причем, конкретно о бункере для правительства. Тираж срочно изъяли из киосков.
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
Совершенно секретно
Агенты ГДР в помощи свободной западной прессы для раскрытия тайны не нуждались. Самое позднее, в 1966 году в "штази" уже точно знали, что скрывается в документах ФРГ под бюрократическим обозначением "Dienststelle Marienthal" - "Управление Мариенталь". Позже в обслуживающий персонал удалось внедрить шпиона, который исправно сообщал в Восточный Берлин все подробности и секреты.
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
Под землей
Про надежные рабочие места в Германии говорят: "Ein bombensicherer Job", то есть такой работе никакие бомбы не страшны. Что же тогда говорить о тех, кто обслуживал атомный бункер?
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
Государственные расходы
Формальное постановление правительства о его строительстве до сих пор не обнаружено, но этот бункер под Бонном является самым дорогим государственным объектом в истории Западной Германии. Общая сумма оценивается сейчас почти в 2,5 миллиарда евро. Для маскировки расходы были распределены по разным бюджетам. Строительные работы продолжались 12 лет.
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
Шансы
В случае прямого попадания шансов выжить в бункере не было. Эксперты предупреждали об этом, но строительство продолжалось, потому что того требовала политическая ситуация. Историки нашли документы, согласно которым, убежище могло худо-бедно выдержать взрыв бомбы, равной хиросимской. Мощность советских зарядов была уже в сотни раз выше.
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
Сценарии
Согласно требованиям НАТО, такие убежища должны были находиться на глубине ниже 200 метров. В Арвайлере глубина в два раза меньше, а гора состоит из шифера - породы мягкой, идеальной для виноградников. В случае попадания бомбы он просто превратился бы в пыль. При благоприятном стечении обстоятельств объект после бомбардировки остался бы без электричества. В результате - коллапс всех систем.
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
Учения с двойниками
Раз в два года в бункере проводили масштабные учения - готовились управлять отсюда государством и осуществлять контакты с партнерами по НАТО. Первые состоялись в 1966 году. Заселенный на полную мощность, бункер несколько недель находился в автономном режиме. Роли первых лиц, в частности, федерального президента и канцлера исполняли двойники из числа чиновников средней руки.
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
День да ночь - сутки прочь
В войну играли в спартанских условиях. В убежище имелось 936 спальных отсеков - многоместных, с двухъярусными кроватями. Исключение - одноместные комнаты канцлера и президента. 897 рабочих кабинетов, 25 тысяч дверей, пять столовых и контрольно-диспетчерских пунктов, собственная пожарная служба, часовня...
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
Конституционные органы
Президенту отводилась самая просторная спальня. В бункере имелись рабочие помещения для министров, судей Конституционного суда, глав федеральных ведомств, Бундесбанка. Для эвакуации по воздуху рядом построили небольшой аэродром. Членам семей мест под землей не полагалось.
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
Современный дизайн
Кабинет главы государства был обставлен яркими креслами, лампами и другой мебелью в стиле шестидесятых годов. Ни один из действующих президентов Западной Германии это подземное убежище под Бонном никогда не посещал. В гражданских бункерах на территории Западной Германии мест хватило бы на один процент населения.
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
Эфирная студия
В бункере имелась телевизионная студия, чтобы передавать обращения президента и канцлера. Антенны были установлены километрах в пятидесяти - для отвода шпионских глаз.
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
"Хлеб в банке"
Разносолов под землей ожидать не стоило. Запасы чем-то напоминают питание для туристов или космонавтов. Рассказывают, что за долгие годы тайного существования бункера его руководство установило тесные связи с арскими виноделами, производящими отличные красные вина.
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
Бытовые услуги
Так выглядели сухие пайки. Где хлеб, там и зрелища. На стене в жилом тракте висит расписание киносеансов: "Житие Брайана по Монти Пайтон", "Поменяться местами", "Марафонец", "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Военные игры"… Между киносеансами можно было забежать в подземную парикмахерскую.
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
"Peep Show"
Все без исключения, чтобы попасть в бункер в случае ядерного заражения местности, должны было пройти дезактивацию. Через окошко за этим "Peep Show", как его называли, должен был наблюдать контролер. Пропускная способность - 48 человек в час. Для лучшего удаления радиоактивных веществ в воду предполагалось добавлять кислоты - муравьиную, лимонную, соляную.
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
Врачи и аптека
Медицинское оборудование с точки зрения пациентов современных клиник может показаться допотопным, но, как уверяют экскурсоводы, вполне годилось для оказания неотложной помощи. Желания оказаться в таком стоматологическом кресле, однако, никто из посетителей не проявил.
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
Проверка связи
Бессмысленность всех гигантских затрат на строительство бункера и его эксплуатацию ввиду угрозы полного уничтожения жизни на планете очень хорошо иллюстрирует стандартная фраза для проверки телетайпов: "Kaufen sie jede Woche vier gute bequeme Pelze" - "Каждую неделю покупайте четыре хорошие и удобные меховые шубы".
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
''Не курить''
На поддержание бункера в рабочем состоянии выделялось по 22 миллиона марок ежегодно. Постоянный персонал - около двухсот человек. Три восьмичасовые смены. Сотрудников нанимали из местных жителей, дабы соблюдать конспирацию. Подписал бумагу о неразглашении государственной тайны - и надежное рабочее место на случай ядерной войны тебе гарантировано.
-
Атомный бункер правительства Германии под Бонном
Время работы
Бункер открыт по средам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни с середины весны до середины осени. Точная информация - на сайте документационного центра Dokumentationsstätte Regierungsbunker. В зимние месяцы посещение возможно только в рамках заранее заказанных групповых экскурсий.
Автор: Максим Нелюбин