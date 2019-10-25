Что бывает с критиками Кадырова? Комитет против пыток о громких делах

"Если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится", - заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, которого 6 ноября процитировала BBC, а также ряд других СМИ. Так Кадыров призвал наказывать тех, кто "нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами" и кто мог "оскорбить чью-то честь" в интернете. В четверг, 7 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле заявление Рамзана Кадырова, которое вызвало общественный резонанс, проверяться не будет, объяснив это тем, что публикацию BBC первоисточником он не считает. Позже пресс-секретарь Кадырова заявил, что русская служба BBC неправильно перевела слова главы Чечни, и обвинил переводчика в недостаточном знании чеченского языка.

Между тем это уже не первое высказывание главы Чечни с призывами оказывать силовое воздействие на всех, кто позволяет себе критику в его адрес. К примеру, Рамзан Кадыров в своем обращении в Instagram уже грозился "ломать пальцы и вырывать языки за оскорбления в интернете" в адрес его семьи и чеченского народа жителям соседнего Дагестана, передает издание Regnum в июле 2019 года.

О том, насколько реальными являются эти угрозы, и каким преследованиям подвергаются в реальности жители Чечни за критику местной власти DW поговорила с руководителем северокавказского отделения Комитета против пыток Дмитрием Пискуновым.

DW: 6 ноября СМИ растиражировали высказывание Кадырова с угрозами за оскорбления в интернете. Было ли в этом заявлении что-то новое?

Дмитрий Пискунов: Нет. Это на самом деле еще достаточно мягкое утверждение. По крайней мере, он не сделал прямого призыва немедленно всех убивать, сажать и запугивать. В 2014 году после нападения террористов на Грозный был захвачен Дом печати и шла долгая перестрелка возле школы.

Дмитрий Пискунов

В итоге часть боевиков была убита, а части удалось покинуть город и скрыться. После этого Кадыров призвал сжигать дома родственников нападавших на Грозный. В результате было уничтожено минимум 15 домов. Причем эти родственники вовсе не обязательно поддерживали связь с нападавшими, к ним просто так ночью приехали с бульдозерами и уничтожили дома. Но никого из них не убили.

В Комитет против пыток также поступало заявление от Рамазана Джалалдинова из села Кенхи в горном районе ближе к Дагестану. Он пожаловался Владимиру Путину на то, что у них разворовывают деньги на реконструкцию села, которое по-прежнему в руинах после после второй чеченской войны. Это видео было опубликовано на YouTube. После этого у Джалалдинова сожгли дом, его жену и дочерей побили, а Рамзану удалось уйти горами в Дагестан и избежать задержания. Но потом его нашли и заставили извиниться за то, что он все это сказал вслух.

- То есть жалоба на разворовывание денег уже рассматривается как "оскорбление власти"?

- Да. Еще один пример - блогер Адам Дикаев. В 2016 он извинялся за то, что оскорбил Кадырова. Дикаев раскритиковал видео, опубликованное в Instagram Кадырова, на котором он бегает под песню Тимати "Мой лучший друг это президент Путин". Дескать, 15 лет назад Путин тут войну устроил, а ты теперь считаешь его лучшим другом и бегаешь под эту песню? Дикаева задержали, доставили в тренажерный зал, заставили снять штаны - а это одно из самых унизительных для чеченцев действий - и говорить: "Я Адам Дикаев из села Автуры. Думая, что меня не найдут, я написал в Instagram то, что не нужно было писать. Меня нашли, сняли с меня штаны. Я понял, что я - никто. С этих пор Путин - мой отец, дед и царь" (цитата). И потом он начинает петь песню "Мой лучший друг - это президент Путин".

- Кому, в первую очередь, было адресовано нынешнее высказывание Рамзана Кадырова?

- Это такая воспитательно-профилактическая работа для всех жителей республики. В Чечне очень серьезную роль играет патриархальное маскулинное доминирование в общественном сознании. Сила там - основа государственного аппарата. У всех представителей власти должны быть мышцы и оружие. Даже работникам жилищно-коммунальной сферы или мэру города желательно ходить в военной форме.

Представители власти очень болезненно реагируют на любые высказывания, которые хоть как-то могут поставить под сомнение их непогрешимость в публичном пространстве. Соответственно, неприемлемы критика их методов управления или допущение того, что они могут участвовать в каких-то коррупционных схемах.

- В своем высказывании глава Чечни отметил, что готов преследовать тех, кто оскорбляет честь, даже "если законы всех стран будут нарушены". Значит ли это, что высказывание адресовано также жителям других стран?

- Кадыров любит бравировать тем, что он неподконтролен никому, кроме Аллаха и Владимира Путина. Наверное, это два единственных субъекта, которые его хоть как-то его волнуют. Мы подавали заявление о преступлении в случае, когда он призвал сжигать дома родственников боевиков, но нам в возбуждении уголовного дела отказали. Я думаю, в любой ситуации, даже если он будет призывать напрямую к убийству, и это убийство будет совершено, привлечения к ответственности не будет.

- Почему для Кадырова все остается без последствий?

- Не могу дать глубокий политический анализ - я себя таким правом не наделяю. Я оперирую только теми фактами, которые мне доподлинно известны. В некоторых случаях Кадырова даже следователи не могут допросить. Например, по делу о похищении в 2009-м году сотрудницы гуманитарной организации "Датский совет по беженцам" Заремы Гайсановой в ходе спецоперации, которой руководил Рамзан Кадыров, глава Чечни проходил одним из свидетелей. Тогда нужно было допросить Кадырова, но следователь нам говорил, что он не может этого сделать. Как бы мы ни жаловались на его бездействие, допрашивать Кадырова он отказывался.

В итоге с Кадыровым лично встретился Игорь Каляпин (председатель "Комитета против пыток"). Он спросил Кадырова, почему тот не хочет давать объяснения следователям. Тогда Кадыров попросил дать ему номер телефона следователя, позвонил ему и пригласил приехать и допросить себя. Следователь был повергнут в шок. Уже после того, как Каляпин уехал, он действительно допросил Кадырова. Это, наверное, было единственное исключение, когда Кадыров хоть как-то контактировал с правоохранительными органами в качестве человека, не отдающего приказы. Но даже в этом случае он сам отдал приказ себя допросить.

- То есть основной причиной безнаказанности Кадырова вам кажется страх правоохранительных органов?

- Этим должен заниматься Следственный комитет, а он - совершенно беззубая институция на территории Чечни. Он практически никого из должностных лиц не может привлекать к ответственности. Разве что сейчас двое сотрудников Росгвардии находятся под стражей, но это исключение.

- Все это происходит на территории Чечни, которая является субъектом РФ. Почему там порой не действуют российские законы?

- Я думаю, что это связано с какими-то договоренностями, которые были сформулированы в ходе разбора последствий второй чеченской войны. Скорее всего, это были персональные договоренности между руководством РФ самого высокого ранга сначала с Ахматом Кадыровым, а впоследствии с Рамзаном.

- Как "Комитет против пыток" помогает пострадавшим в таких случаях?

- По извинениям мы не работаем, а из тех людей, которых я называл, единственными человеком, интересы которого мы представляли как потерпевшего, был Джалалдинов, у которого побили жену и дочерей и сожгли дом. После отказа в возбуждении уголовного дела мы отправили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Самого Джалалдинова мы вывезли в итоге с территории Чеченской республики, сейчас он и его семья находится в безопасном месте.

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