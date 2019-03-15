Что будет, если Трамп закроет границу с Мексикой

Что произойдет, если США закроют границу с Мексикой, можно представить на примере событий ноября 2018 года. Тогда, по данным Торговой палаты США, почти 650 предприятий на американской стороне в приграничной зоне между Сан-Диего и Тихуаной потеряли почти 5 млн евро за один день. Незадолго до этого силы безопасности США применили слезоточивый газ против людей, которые хотели прорваться через ограждение на границе Мексики и США, что привело к полному закрытию пограничного перехода на несколько часов.

Один единственный КПП на границе, который был закрыт всего один день, уже привел к экономическим потерям. Всего же вдоль всей границы, протяженность которой составляет 3100 км между побережьем Тихого океана и Мексиканским заливом, находятся 48 пограничных переходов.

И все их Дональд Трамп хочет закрыть, о чем уже неоднократно заявлял. 5 апреля Трамп в ультимативной форме заявил в Вашингтоне о том, что дает Мексике один год на то, чтобы она урегулировала вопрос миграции и решила проблему наркотрафика. Если соседнее государство не примет меры, глава Белого дома грозит закрыть границу.

Экономические последствия закрытия границ

Для президента США речь идет, прежде всего, о сокращении потока мигрантов. "Наши центры по приему мигрантов перегружены. Мы больше не будем принимать нелегалов. Следующий наш шаг - закрытие границы", - написал Трамп в Twitter.

Мигранты на границе между Мексикой и США

Число задержаний нелегальных мигрантов на границе Мексики и США в последние месяцы выросло. Если в январе оно составляло 58 000 человек, то в феврале этого года - уже 76 000. В марте цифра еще выше. Мик Малвени, глава аппарата Белого дома, заявил на основании этих данных о критической ситуации в сфере безопасности США.

А министр внутренней безопасности страны Кирстьен Нильсен заявила в этой связи о том, что границу необходимо укрепить и обезопасить. В конце марта власти США пообещали, что отправят на границу с Мексикой дополнительно 750 солдат.

В то время как Белый дом готовится защищать границу от мигрантов, мэры населенных пунктов в приграничной полосе в ужасе. "Это нанесло бы невероятный урон нашей экономике", - заявил мэр техасского города Эль-Пасо Ди Марго в интервью газете Guardian.

По мнению Трампа, закрытие границы, наоборот, положительно повлияло бы, прежде всего, на торговый баланс США. Ведь Соединенные Штаты экспортируют в Мексику намного меньше товаров, чем импортируют.

Трамп неоднократно обвинял страны, которые ввозят свои товары в США в большем объеме, нежели покупают американских, в торговом дефиците США.

На некоторых участках границы заграждения были построены еще во времена Буша-младшего

Но все не так просто. По официальным данным правительства США, Мексика - третий по важности торговый партнер США. В прошлом году товарооборот между Мексикой и Соединенными Штатами составил 550 млрд в пересчете на евро. Это почти 1,5 млрд евро ежедневно. После Китая Мексика - второй импортер американских товаров. "То, что предлагает Трамп - абсурд, заявил газете The New York Times эксперт Гари Хуфбауер из Института мировой экономики Петерсона. - Закрыть южную границу США было бы катастрофой".

Подорожают не только овощи и фрукты

Закрытие границы с Мексикой может привести к тому, что цены на овощи и фрукты в США существенно вырастут. Более 80 процентов продаваемых в США томатов завозят из соседней страны. Такая же ситуация и с авокадо, которые так любят американцы. Но больше всех закрытие границы затронет американских автопроизводителей, потому что многие запчасти и комплектующие производятся в Мексике, а затем поступают на заводы в США.

Если Трамп решит закрыть границу, то без работы останутся и многие трудовые мигранты, которые не смогут пересекать пограничный переход.

Ежедневно через пограничный пункт между Сан-Диего и Тихуаной в среднем проходят 90 000 человек. 70 000 из них пересекают границу на машине, остальные пешком. В Эль-Пасо с мексиканской территории ежедневно прибывают на работу 23 000 человек.

Альтернативные маршруты для наркотрафика

А как идея Трампа отразится на сокращении наркотрафика? Ведь наркодельцы хоть и используют для контрабанды своих грузов самолеты и сети подземных туннелей, пограничники все же регулярно останавливают грузовики с наркотиками. Но наркокартели, обладающие огромными средствами, легко найдут альтернативные маршруты, если граница с Мексикой будет закрыта.

Ну, а как же основная цель Трампа? Удастся ли президенту США остановить поток мигрантов из Мексики? Как показывает опыт, это вряд ли возможно, потому что в этом случае нелегалы с помощью контрабандистов освоят другие маршруты. И если Трамп закроет границу, это ударит по мексиканской экономике, что приведет лишь к еще большему числу мигрантов.

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