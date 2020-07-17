 Чрезвычайный саммит Евросоюза длится уже четыре дня | Новости из Германии о Европе | DW | 20.07.2020

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Европа

Чрезвычайный саммит Евросоюза длится уже четыре дня

Переговоры в Брюсселе о пакете помощи наиболее пострадавшим от коронавируса странам и бюджете ЕС уступают по продолжительности лишь пятидневному саммиту в Ницце в 2000 году.

Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе

Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, Шарль Мишель на саммите ЕС

Чрезвычайный саммит Евросоюза длится уже четыре дня из-за сохраняющихся разногласий по вопросу пакета помощи по восстановлению экономики пострадавших от коронавируса SARS-CoV-2 стран. Встреча лидеров Евросоюза продолжится в 17.00 мск в понедельник, 20 июля. Переговоры изначально предполагалось завершить в два дня. Теперь же они уступают по продолжительности лишь дискуссиям на встрече глав государств и правительств ЕС в Ницце в декабре 2000 года, растянувшимся на 5 дней.

Накануне обсуждение в Брюсселе затянулось до поздней ночи. Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция и Финляндия выступили против планов Брюсселя выделить наиболее пострадавшим от пандемии странам 500 млрд евро из пакета объемом 750 млрд на основе безвозмездной субсидии.

Борьба за компромиссы

Подобная позиция вызвала открытое недовольство президента Франции Эмманюэля Макрона, назвавшего такие действия "эгоистичными". Он заявил, что скорее готов покинуть саммит, чем подписать "плохое соглашение".

В свою очередь, председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил снизить долю безвозмездных субсидий до 400 млрд евро.

Перед началом четвертого дня саммита премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о некотором прогрессе в переговорах. По его словам, глава Евросовета работает над новым предложением касательно борьбы с экономическими последствиями пандемии.

Еще одним препятствием для достижения единого мнения остается позиция Венгрии и Польши, не согласных увязать выплаты с соблюдением стандартов правового государства.

Кроме того, участники саммита обсуждают бюджет ЕС на 2021-2027 годы. Он составит 1,074 трлн евро, что на 13 млрд меньше, чем глава Евросовета предлагал до встречи ЕС на высшем уровне в феврале. Еврокомиссия в своем майском предложении предусматривала объем бюджета в 1,1 трлн евро.

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    Автор: Марина Барановская


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