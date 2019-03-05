Член британской Палаты лордов получил деньги за снятие санкций США с компаний Дерипаски

По информации агентства Bloomberg, член Палаты лордов Великобритании Грегори Баркер получил крупное вознаграждение за снятие санкций США с компаний российского олигарха Олега Дерипаски. Баркер, возглавляющий совет директоров связанного с Дерипаской холдинга En+, на протяжении нескольких месяцев вел переговоры в Вашингтоне, Лондоне и Москве и добился заключения соглашения между министерством финансов США и Дерипаской, пишет агентство в четверг, 2 мая.

За свои усилия в осуществлении этого плана, который привел к отмене санкций в отношении компаний Дерипаски, Баркер получил вознаграждение в размере от 3 до 4 миллионов фунтов стерлингов, указывает далее Bloomberg со ссылкой на неназванных людей, знакомых с ситуацией.

Агентство также напоминает, что в Великобритании работа Грегори Баркера в российской компании находится под пристальным вниманием. В отношении него проводилось расследование в Палате лордов по подозрению в нарушении кодекса членов палаты.

Санкции с компаний Дерипаски сняты в январе

27 января министерство финансов США сняло санкции с подконтрольных Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Решение принято после осуществления плана Баркера, предусматривавшего снижение числа акций Дерипаски до уровня ниже 50% и включение независимых директоров в совет директоров En+ Group.

Снижение доли бизнесмена в указанных компаниях означает, что "большинство членов советов директоров En+ и "Русала" будут независимыми", указал Минфин США. В их число входят "представители США и Европы, которые не имеют деловых, профессиональных или семейных отношений с Дерипаской или любым другим лицом, находящимся в санкционном списке Вашингтона", подчеркнуло ведомство. При этом сам Дерипаска остался в санкционном списке.

6 апреля 2018 года министерство финансов США ввело ограничительные меры против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". Кроме Олега Дерипаски, в их числе были владелец частной бизнес-группы "Ренова" Виктор Вексельберг, глава банка ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Санкции были наложены также на 14 российских компаний.

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